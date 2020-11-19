Армения, Беларусь, Венесуэла и Зимбабве: стало известно, кто проголосовал против украинского проекта резолюции ООН по Крыму. СПИСОК
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Кроме Украины, поддержали проект резолюции по правам человека в Крыму страны G7, Турция и еще 53 государства
Против украинского проекта резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму голосовали 22 государства. Об этом говорится в протоколе голосования Третьего комитета ГА ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В список проголосовавших против вошли Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве.
Поддержали проект резолюции 65 государств. Среди них – Украина, страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония), Турция, Австралия, Австрия, Израиль, Польша и ряд других государств.
Воздержались от голосования 85 стран. В протоколе не указаны результаты голосов для Азербайджана, Сербии и еще нескольких государств.
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- А Украина Индии продает двигатели для российских Фрегатов, что это если не предательство. Китай тоже пасется в Украине.
Так резолюция принята?
Там простым большинством?