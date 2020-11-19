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Армения, Беларусь, Венесуэла и Зимбабве: стало известно, кто проголосовал против украинского проекта резолюции ООН по Крыму. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Армения, Беларусь, Венесуэла и Зимбабве: стало известно, кто проголосовал против украинского проекта резолюции ООН по Крыму. СПИСОК

Кроме Украины, поддержали проект резолюции по правам человека в Крыму страны G7, Турция и еще 53 государства

Против украинского проекта резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму голосовали 22 государства. Об этом говорится в протоколе голосования Третьего комитета ГА ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В список проголосовавших против вошли Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В комитете Генассамблее ООН поддержали проект усиленной резолюции Украины по правам человека в оккупированном Крыму, - Кулеба

Поддержали проект резолюции 65 государств. Среди них – Украина, страны G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония), Турция, Австралия, Австрия, Израиль, Польша и ряд других государств.

Воздержались от голосования 85 стран. В протоколе не указаны результаты голосов для Азербайджана, Сербии и еще нескольких государств.

Армения, Беларусь, Венесуэла и Зимбабве: стало известно, кто проголосовал против украинского проекта резолюции ООН по Крыму 01
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Топ комментарии
+64
у рашки в ООН "отличная" компания. Зимбабве, Эритрея, Бурунди. Куба, Венесуэлла, Сирия!! От "мощи" этих однодумцев прямо подкашиваются ноги)))
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19.11.2020 12:58
+62
Спасибо Армении, которая очередным своим голосованием еще больше сблизила и укрепила дружбу Украины с Азербайджаном и Турцией.
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19.11.2020 13:01
+42
Всі хто голосував проти України заслуговують на санкції простих українців. Давайте перестанемо купувати товари з усіх цих країн включно з Білорусією і Китаєм
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19.11.2020 12:58
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Пізно вже, азербайджанці здулися і бортонули Ердогана.
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19.11.2020 15:28 Ответить
Сорян за нашего питораса президента.Крым это Украина.Крапка!
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19.11.2020 14:39 Ответить
"В список проголосовавших против вошли Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ангола, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия (!!!), Иран, Мьянма, Филиппины, Судан, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Зимбабве.",

- А Украина Индии продает двигатели для российских Фрегатов, что это если не предательство. Китай тоже пасется в Украине.
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19.11.2020 14:41 Ответить
...у заголовку не згадали китай ... дві третини території крадене , після кацапів друге місце
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19.11.2020 14:55 Ответить
я смотрю война хачиков ничему не научила, как были на подсосе у лаптестана, так и остались. До сегодняшнего дня мне даже жалко их было, ну ошиблись с выбором стратегического партнера, с кем не бывает, но после 44-дневной войны (фактически в одни ворота) я думал они переоценят все свои договоры с **********. А нет, фиг там. Мало Азербайджан им выписал пилюль, ох как мало.
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19.11.2020 15:07 Ответить
Ну, вони мають бути вдячними кацапам що, ті врятували хоча б більшу частину самого НКР. Айзербайджан повернув вголовному тільки зону безпеки навколо Карабаха. І каци там закріпилися надовго.
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19.11.2020 15:31 Ответить
Порадовал Гондурас, впротивовес Беларуси.
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19.11.2020 15:23 Ответить
Рад , что Израиль поддержал Украину!
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19.11.2020 15:24 Ответить
Щиро дякуємо. Вірменія, Білорусь, Венесуела та Зімбабве: стало відомо, хто проголосував проти українського проєкту резолюції ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 5642
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19.11.2020 15:32 Ответить
Ізраїль теж завжди голосував по таких резолюціях по Криму та Україні за україну. І навіть жодного разу не утримався і не відморожувався (коли взагалі не голосують).
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19.11.2020 17:19 Ответить
Рад , что Израиль поддержал Украину!
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19.11.2020 15:30 Ответить
תודה רבה לך
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19.11.2020 15:33 Ответить
стыдно за Казахстан, вроди цивилизованная и не нищая страна, а у страны спонсора терроризма на побегушках - Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты!
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19.11.2020 15:33 Ответить
Казахстан майже завжди голосував проти нас. За винятком голосувань 09.12.2019 та 17.12.2018, коли вони просто утрималися.
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19.11.2020 17:21 Ответить
Вчера опять врали на всех каналах России.Жирик в гостях у краснозеленных штанов Е Скабеева("60 м.вранья") брехал что Ленин передал Карабах арабохаям( он у нас был и на французском форуме,до этого),хотя КАК РАЗ ЛЕНИН ПЕРВЫМ СВОИМ УКАЗОМ ОТДЕЛИЛ НАХИЧЕВАНЬ,ОТДАВ озГЕЙЧА(Севэн) и обл.Зангезур арабохайям.Зато генерал СКАЗАЛ,ЧТО РОССИЯ ВСЕМ ПОМОГЛА зпхватчикам Иреванского ханства(????????) Что имел ввиду?! Что вытащили из окружения 2000 отряд ПКК или 102 база бомбила баллистическими ракетами по ГАНА УДЖУ(ст.Базантии)=ГЯНДЖЕ=КАНСТАНТИНОПОЛЮ и УшБарде=СПАРТЕ????
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19.11.2020 15:41 Ответить
описка-брехал что Ленин передал одэрам(азэрам) АХЫР БАХ=КОНЕЦ СМОТРЯЩЕГО с нашего.Т.Е. Земляной город Кремля и 4 вторник праздника Нойруз=Масленница=Троянская битва=рождение Св.Николая.
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19.11.2020 15:44 Ответить
урюки срані
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19.11.2020 15:49 Ответить
Потім білоруський таракан буде розказувати що завжди підтримували Україну, її незалежність і територіальну цілісність.
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19.11.2020 15:54 Ответить
Ці завжди в усіх голосуваннях по Криму і Україні були проти нас.
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19.11.2020 17:22 Ответить
Бульбаші явно не брати, а підстилка лаптєногих, ватоголових брагососів, з мокшанських боліт, ганьба бульбососам.
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19.11.2020 19:40 Ответить
Интересная статистика. Мир разделился на две части. К первой части относятся цивилизованные высокоразвитые демократические государства с высоким уровнем жизни, которые соблюдают международное право, права человека. Ко второй группе относятся недоразвитые государства с низким уровнем жизни (по укр. злидні), во главе которых стоят диктаторы, которые чихали на права своих граждан, которые не признают международное право. Украину поддержали страны из первой группы, страны с очень высоким уровнем жизни, США, Германия, Англия и т.д. Спасибо им за поддержку.
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19.11.2020 16:00 Ответить
Не зрозуміла позиція Індії,а так як звичайно весь світовий мотлох на чолі з Моксель Ордою проти.
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19.11.2020 16:11 Ответить
Індія майже завжди голосувала проти нас. За винятком голосувань 09.12.2019 та 17.12.2018, коли вони просто утрималися.
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19.11.2020 17:23 Ответить
Мене лично приятно, даже где-то горжусь тем, что Украину поддержала именно первая группа государств, что Украина вырвалась из лап второй группы государств. Что Украина идет правильным демократическим путем.
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19.11.2020 16:28 Ответить
Гм....
Так резолюция принята?
Там простым большинством?
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19.11.2020 16:30 Ответить
А смысл? ООН давно уже стала фикцией, на которую только зря тратят деньги и ложат все кому не лень.
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20.11.2020 12:59 Ответить
Колонии и колонизаторы снова разделились в вопросах прав человека.
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19.11.2020 16:34 Ответить
Армяне молодцы, так вам и надо с Карабахом!
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19.11.2020 16:41 Ответить
Цікава ситуація з Сербією. Вони завжди голосували проти України, а вчора відморозилися, просто не голосували.
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19.11.2020 17:31 Ответить
Сегодня ********* поливали грязью ООН, не упомянув даже об этом голосовании и резолюции .
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19.11.2020 18:47 Ответить
Вірменія, Білорусь, Венесуела та Зімбабве: стало відомо, хто проголосував проти українського проєкту резолюції ООН щодо Криму - Цензор.НЕТ 8722
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19.11.2020 19:46 Ответить
Зимбабве не прощу за измену.
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19.11.2020 19:52 Ответить
Армения, Беларусь, Венесуэла и Зимбабве: кто проголосовал против украинского проекта резолюции ООН по Крыму.




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19.11.2020 20:11 Ответить
Интересно.за Украину в основном европеоиды. Латинская америка, азия, африка- или воздержались или против. Курортные страны тоже-доминикана,маврикий,индия,вьетнам,камбоджа, индонезия.. Вероятно боятся потерять масковских туристов.
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19.11.2020 20:43 Ответить
Кацапи башляють бабки гарно за такі голосування в ООН
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19.11.2020 21:16 Ответить
Арменія, Казахстан, Білорусь, Китай, Киргизстан - пішли ви нафіг
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19.11.2020 21:15 Ответить
С целым рядом этих мягко скажем недружественных стран у нас безвизовый режим .Ну должна же быть хоть какая то державная гордость, когда принципы выше очень условных материальных выгод .Но нет...кажется это не про нас .Что папередник бивший себя в обвисшее пузо и строивший из себя великого державника и патриота , что наступник бивший непонятно чем по роялю, а сейчас забивший на все и на всех сразу .А мы все в итоге маєм те що маємо- сожаление партнеров и презрительные насмешки недругов
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19.11.2020 21:41 Ответить
Соседи, вы же понимаете что ватный усатый таракан и его фашистское окружение сейчас будут делать все, как скажут в Москве! Если Украина введет визы с РБ - ничего страшного! Я найду время подать документы на визу в украинское посольство! Заодно Украина будет иметь полное представление, если вдруг упоротые ватники захотят из Беларуси приехать в Украину!
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20.11.2020 08:59 Ответить
Питання звісно риторичне,чому наше зовнішнє політичне відомство не працює з Китаєм та Індією вони ж могли і утриматися але вперто голосують проти територіальної цілісності України.На Китай можна і натиснути економічно,вони продають нам товару на мільярди доларів більше ніж ми їм.Від президента країни багато чого залежить це вістря на спису всієї зовнішньої політики країни,а зараз таке відчуття що МЗС озброєний тільки газетою.
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20.11.2020 11:18 Ответить
Особенно расстроили Ангола, Бурунди, Камбоджа, ну а от Мьянмы я вообще такого не ожидал.
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20.11.2020 12:39 Ответить
ГЛАВНОЕ С РОССИЕЙ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ РАЗОБРАТЬСЯ, А ОСТАЛЬНЫЕ РАЗБЕГУТСЯ !)
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20.11.2020 13:04 Ответить
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