Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.
Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений.
Закон вступает в силу на следующий день после публикации.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.
Пожалуйста, подождите...
и тут без маски:
(с)
Так что Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании.- Борислав Береза.
Мультик "Йожыг в кумаре"
Их только пуля в лоб остановит.
"От іде людина без маски, до неї підбігає шпик і каже з вас штраф." ???
Хвора голова - хворе все або риба гниє з голови
Наряд патрулів почав іх затримувать, так бабці, ті шо тільки шо гнівно але пошепки засуджували грубіянів, почали одбивать хамів од поліціянтів!!!!
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Далі...,якщо в громадянина нема грошей,-5 палок по спині,у нас демократія,вибір є завжди...
2) любое движение по ИНН под наблюдением и взыскивается
3) если есть пенсия - выщитывается
4) если есть имущество - продается на торгах
5) общественные работы.
1 и 5 пункты самые легко реализуемы, с остальным нужно подолбаться. Законы есть и они прописаны, дело в исполнителях.
Як роблять у цівілізованному досить писали.
Забыли указать, что такое общественное здание. Дом, в котором проживает 500 человек - общественное?
11 (09.03-15.03) - 0
12 (16.03-22.03) - 3
13 (23.03-29.03) - 5
14 (30.03-05.04) - 24
15 (06.04-12.04) - 41
16 (13.04-19.04) - 60
17 (20.04-26.04) - 68
18 (27.04-03.05) - 78
19 (04.05-10.05) - 97
20 (11.05-17.05) - 121
21 (18.05-24.05) - 108
22 (25.05-31.05) - 91
23 (01.06-07.06) - 81
24 (08.06-14.06) - 103
25 (15.06-21.06) - 114
26 (22.06-28.06) - 116
27 (29.06-05.07) - 117
28 (06.07-12.07) - 145
29 (13.07-19.07) - 105
30 (20.07-26.07) - 113
31 (27.07-02.08) - 119
32 (03.08-09.08) - 170
33 (10.08-16.08) - 165
34 (17.08-23.08) - 200
35 (24.08-30.08) - 248
36 (31.08-06.09) - 319
37 (07.09-13.09) - 292
38 (14.09-20.09) - 413
39 (21.09-27.09) - 387
40 (28.09-04.10) - 450
41 (05.10-11.10) - 534
42 (12.10-18.10) - 630
43 (19.10-25.10) - 772
44 (26.10-01.11) - 907
45 (02.11-08.11) - 1116
46 (09.11-15.11) - 1196
Міністра МОЗ потрібно гнати в шию.. Давно пора.
"за перші дев'ять місяців 2020 року кількість померлих в Україні є майже на 10 тисяч осіб НИЖЧОЮ, ніж за перші дев'ять місяців 2019 року." 426687 в 2020 проти 436533 в 2019....
Не памятаю в якій країні, але там вирішили лікувати всіх з ознаками пневмонії за симптомами. А на карантин відправили людей лише з групи ризику - хронічно хворих та дуже старих.
В МАСЦІ ----- 8 гривень
БЕЗ МАСКИ ---17000гривень .
Коронавирусный лохотрон набирает обороты.
Цитирую великих:
" Дебилы пля!"
сначала надо сделать доступными одноразовые маски, которые надо менять каждые два часа, а не так, что люди носят их неделями..
когда ты уже зелемойский сдрыснешь с Украины, ты позор народа и слуга олигархов))
Все поняли, 73% лохтората?
Нарушать нужно массово, на миллиарды долларов урона наносить государству покражами, тогда получите поощрение, а если вы, лохи зеленые, маску не наденете, то штраф получите.
Знайте ваше место, зебилы, в феодальной системе "бубочек".
И пусть себе так и обитает дальше в виртуале.
А после выключения "бубочки" ситуация в Украине резко на улучшение пойдет.
Воно-то існує у своїй викривленій нарко-реальності, зараза, але самим лише =off= не позбудешся ні блазня, ні його зграї.