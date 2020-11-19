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Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+44
зеленый мудак лицемер
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 8315
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19.11.2020 13:08
+38
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 1004
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19.11.2020 13:10
+37
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 7139
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19.11.2020 13:21
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зеленый мудак лицемер
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 8315
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19.11.2020 13:08 Ответить
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 1004
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19.11.2020 13:10 Ответить
москвинське "казна" це українське скарбниця
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19.11.2020 21:04 Ответить
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 7139
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19.11.2020 13:21 Ответить
Они пошли еще дальше-теперь Порошенко виноват,что они ломанулись к опзж. О как!
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19.11.2020 13:25 Ответить
Бабуся на заднем плане аж умилилась шо увидела живого зеленского (в общественном месте и без маски
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 9135

и тут без маски:
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 4329
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19.11.2020 13:09 Ответить
Моя машина на собачьем ходу, Я появляюсь в тяжелом бреду. Мое видение предвещает беду, Но не зови меня - я все равно не приду

(с)
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19.11.2020 13:40 Ответить
А у него типа Коронавирус))))) Маска? Зачем?
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19.11.2020 13:57 Ответить
- Вова, не пытайся взять под контроль НБУ, и не лезь своими корявый ручонками к антикоррупционным органам. Тогда будет о чем говорить. Пока не поймёшь эти простые вещи и не перестанешь факапить, то и на сотрудничество с пересмотром программы восстановления кредитования можешь не рассчитывать. А звонить друг другу можем и дальше. Мы же интеллигентные люди, а не лохи какие-то.

Так что Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании.- Борислав Береза.
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19.11.2020 13:09 Ответить
Кондуктор штрафовать будет?? И скажу вам честно - в Киеве 99,5% людей в транспорте - тупо все в масках..
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19.11.2020 13:10 Ответить
Ну, велосипедисты катают своих коней в транспорте, как правило, без масок, грязные, потные и садятся своими мокрыми задницами.
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19.11.2020 13:13 Ответить
Да ну, Буратин навалом ездит. Нашему народу как в пословице, пока жареный петух в сраку не клюнет.
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19.11.2020 13:15 Ответить
так и есть, а штрафовать нужно тех 0.5%
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19.11.2020 13:30 Ответить
типу чесні.або лохи.маска скоріше спасе від триперу,ніж від корони.Перехворіють всі.А хто виживе-один Бог знає.так,що русько- китайозовский піпец підкрався,як завжди непомітно.АВОСЬ пронесе-як завжди.
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19.11.2020 16:33 Ответить
А коли Коля Катлєта штраф за Вєлюр заплатить?
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19.11.2020 13:10 Ответить
представил шестого в феофании идущим по коридору - маска, трубка и ласты )) в руках клей. идёт влог записывать для наріда, о том как правильно склеить ласты )
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19.11.2020 13:11 Ответить
*полшестого
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19.11.2020 13:16 Ответить
уже полседьмого. полшестого он был до того, как его выбрали. не мы администрируем время. назад оно не идёт. а смысловое и символическое положение стрелок для полшестого и полседьмого абсолютно вобщем-то одинаково ))
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19.11.2020 13:28 Ответить
все ж таки, як багато робить преЗюдент для боротьби з епідемією!
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19.11.2020 13:12 Ответить
Прочитав "преЗедЮля"- аж сподобалось!
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19.11.2020 15:56 Ответить
Зеленский подписал закон штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 235
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19.11.2020 13:13 Ответить
А с какого дня уже "хуже не будет"?
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19.11.2020 15:57 Ответить
Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 8282
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19.11.2020 13:14 Ответить
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 3360
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19.11.2020 13:23 Ответить
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 7460
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19.11.2020 15:08 Ответить
Нармальна!
Мультик "Йожыг в кумаре"
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19.11.2020 13:41 Ответить
"Зеленый Йожыг в кумаре"
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19.11.2020 15:59 Ответить
Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок - Цензор.НЕТ 6708
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19.11.2020 13:16 Ответить
Эта Пабеда!!!
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19.11.2020 13:17 Ответить
За даджіталізацію треба платити. А ви думали буде халява? Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 8464Прівєт, Дубілєт!
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19.11.2020 13:22 Ответить
Как с домофонами. Платить за воздух.
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19.11.2020 13:34 Ответить
2000 тыщи. вторая за доставку софта )))
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19.11.2020 13:47 Ответить
Вова, ну каждое лицемерие имеет границу!
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19.11.2020 13:20 Ответить
Вы ошибаетесь, у беспредельщиков нет границ, оттого их и называют беспредельщиками.
Их только пуля в лоб остановит.
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20.11.2020 05:42 Ответить
Наполнение бюджета. Спаси Украину! Почувствуй себя МВФ!
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19.11.2020 13:25 Ответить
и хорошо, что подписал
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19.11.2020 13:31 Ответить
А як ви бачите практику реалізації цього ще одного мертвонародженого закону? От іде людина без маски, до неї підбігає шпик і каже з вас штраф. Людина посилає його на три букви. Далі що? А бо не посилає каже ОК пишіть штраф мене звати Порошенко волоимир Федорович... А що військовий стан не введено наявність обовязкова документів не передбачена, як і на кого будуть оформляти ті штрафи? А от в судах, де підтверджені випадки захворювання серед службовців, ходять реально без масок, тих хто шрафувати буде? Маски не є захисним засобом від бактерій та вірусів. Це засіб для самозаспокоєння психічнохворих і не освідчених людей, а також засіб що лише розтягує процес пандемії в часі. А ті хто її запланував зразу сказали - два роки вам жити в хаосі, а далі побачимо. Чому досі в нас не розробили єдиний закон, де була б прописана єдина стратегія поведінки суспільства в державі при винекненні "пандемій"? Замість цього корумповані та дебілкуваті чиновники в нас злочинно відбирають законні права та свободи і нищать економіку .
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19.11.2020 14:04 Ответить
А як ти бачиш практику реалізаціі штрафу чи покарання за *********, наприклад?
"От іде людина без маски, до неї підбігає шпик і каже з вас штраф." ???
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19.11.2020 14:17 Ответить
За ********* людину можна забрати до відділку і там зясувати особу та обставини. Хоча в нас і за ********* це майже ніколи не роблять, а тут за те, що людина вільно дихає повітрям її що будуть тягнути у відділок? Ти смішний! При тому, що я сказав у відділках та судах самі вільно ходять без масок. МАСКА НЕ Є ЗАХИСНИМ ЗАСОБОМ від вірусів та бактерій!
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19.11.2020 14:24 Ответить
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 5364
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19.11.2020 15:28 Ответить
Don't spend your time on this idiotic people.... It's just 🧬 brain 🧠 problem.
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19.11.2020 17:15 Ответить
Ma non tutti sono idioti. Piuttosto qualcuno è ignorante.
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19.11.2020 18:32 Ответить
La maggior parte delle persone non capisce cosa fare e non vuole nemmeno rendersene conto. indossare una maschera è una misura precauzionale. È come in una colonia di formiche: tutti seguiamo le regole e salviamo la colonia.
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19.11.2020 20:59 Ответить
A volte mi viene da pensare che tali sobillatori sono russi provocatori che hanno compito di rendere ucraini meno vigili e, ******, più suscettibili all'infezione e nasce così, paradossalmente, un accanimento feroce contro regolamenti comuni di medicina mondiale.
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19.11.2020 21:23 Ответить
будут везти для установления личности , а если не так еще ответить милиционеру то будет еще и статья за сопротивление, даже если пукнуть рядом с святым в форме . интересно , как личность установят если документов нет ? знакомый говорил дубинкой по рукам били .что бы руки распрямил и они отпечатки сняли
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20.11.2020 00:09 Ответить
Тисячі тисяч або легіони будьте готові?!
Хвора голова - хворе все або риба гниє з голови Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 2496
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19.11.2020 15:27 Ответить
Цей закон такий же пустий і популістський, як і закон про заборону паління в громадських місцях. Розкажіть, придурки, як цей закон буде реалізовуватись? Вступна; на громадянина склали протокол (якщо в нього при собі паспорт), а він безробітний і грошей в нього ПРОСТО НЕМА де взяти. Далі, ЩО???
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19.11.2020 14:11 Ответить
Бачив як пара придурків палили шмаль прямо на зупинці та дико геготали.
Наряд патрулів почав іх затримувать, так бабці, ті шо тільки шо гнівно але пошепки засуджували грубіянів, почали одбивать хамів од поліціянтів!!!!
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19.11.2020 14:20 Ответить
Далі, ЩО???

==============
Далі...,якщо в громадянина нема грошей,-5 палок по спині,у нас демократія,вибір є завжди... Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 7208
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19.11.2020 14:24 Ответить
1) если есть субсидия - отмена
2) любое движение по ИНН под наблюдением и взыскивается
3) если есть пенсия - выщитывается
4) если есть имущество - продается на торгах
5) общественные работы.
1 и 5 пункты самые легко реализуемы, с остальным нужно подолбаться. Законы есть и они прописаны, дело в исполнителях.
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19.11.2020 14:57 Ответить
От як би ти так все легко з злодіями, корупціонерами та ворами розписав, то не було б у нас таких проблем в суспільстві та державі вцілому. А так.... Ля-ля.
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19.11.2020 15:08 Ответить
Нет , легко как раз с теми кто нищий.
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20.11.2020 00:10 Ответить
и причем здесь твой тупняк если обсуждается конкретно взятый вопрос по конкретному случаю? Может ещё обсудим проблемы отдаления луны в рамках того, что "я расписал"? По теме возразить есть что или ты решил с темы на тему попрыгать как овощ по пенькам в своё время? Цирк
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20.11.2020 00:21 Ответить
Черговий законотворчий онанізм від ідіотів. На лоха...
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19.11.2020 14:27 Ответить
во-во, в самый раз для тебя, ибо ничего кроме как "ляля" с интернете ты не делаешь.
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20.11.2020 00:22 Ответить
Мабуть що нічого. Бо правоохоронці і громадяни тупо НЕ ХОЧУТЬ у цівілізоване суспільстово! Бо ім так краще!
Як роблять у цівілізованному досить писали.
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19.11.2020 16:06 Ответить
за пребывание в общественных зданиях, сооружениях ...
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 6927
Забыли указать, что такое общественное здание. Дом, в котором проживает 500 человек - общественное?
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19.11.2020 14:26 Ответить
да
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19.11.2020 14:59 Ответить
там где тебя мусора цепонут, вот это и будет считаться для тебя общественным, а для них общяком ...
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19.11.2020 15:00 Ответить
Такі дії Зе - це злочин проти здоров'я українського народу
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19.11.2020 14:29 Ответить
Закон подписал человек, который его многократно и цинично нарушал и нарушает!
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19.11.2020 14:34 Ответить
"Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок" - Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема по поручению Президента Петра Порошенко издал указ о запрете на использование балаклав и масок вне зоны проведения антитеррористической операции. - это уже отменили?
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19.11.2020 14:40 Ответить
Я теж дивуюся з людей, коли найкращі часи для пограбувань банків та протестів, вони тихенько попіджимали хвости і дують бульби з носа....
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19.11.2020 14:56 Ответить
не поздновато?
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19.11.2020 14:53 Ответить
тиждень (період)- кількість померлих від ковід в Україні
11 (09.03-15.03) - 0
12 (16.03-22.03) - 3
13 (23.03-29.03) - 5
14 (30.03-05.04) - 24
15 (06.04-12.04) - 41
16 (13.04-19.04) - 60
17 (20.04-26.04) - 68
18 (27.04-03.05) - 78
19 (04.05-10.05) - 97
20 (11.05-17.05) - 121
21 (18.05-24.05) - 108
22 (25.05-31.05) - 91
23 (01.06-07.06) - 81
24 (08.06-14.06) - 103
25 (15.06-21.06) - 114
26 (22.06-28.06) - 116
27 (29.06-05.07) - 117
28 (06.07-12.07) - 145
29 (13.07-19.07) - 105
30 (20.07-26.07) - 113
31 (27.07-02.08) - 119
32 (03.08-09.08) - 170
33 (10.08-16.08) - 165
34 (17.08-23.08) - 200
35 (24.08-30.08) - 248
36 (31.08-06.09) - 319
37 (07.09-13.09) - 292
38 (14.09-20.09) - 413
39 (21.09-27.09) - 387
40 (28.09-04.10) - 450
41 (05.10-11.10) - 534
42 (12.10-18.10) - 630
43 (19.10-25.10) - 772
44 (26.10-01.11) - 907
45 (02.11-08.11) - 1116
46 (09.11-15.11) - 1196

Міністра МОЗ потрібно гнати в шию.. Давно пора.
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19.11.2020 15:16 Ответить
НАЙКРАЩИЙ міністр охорони здоров'я В СВІТІ!!! Офіційні числа від держ. стату:

"за перші дев'ять місяців 2020 року кількість померлих в Україні є майже на 10 тисяч осіб НИЖЧОЮ, ніж за перші дев'ять місяців 2019 року." 426687 в 2020 проти 436533 в 2019....
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19.11.2020 22:03 Ответить
Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 3777 але в цьому його заслуги точно нема
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20.11.2020 05:07 Ответить
Дехто розумний пояснив механізм збільшення хворих і померлих деяких з них: розпорядилися йти на прийом у поліклініку тим, у кого є скарги на свій стан здоровья. Тоді коли раніше сімейні повинні були відвідувати пацієнта на дому. От вони там і заражають тих, у кого нема ковіду. А ще тести не надійні і ложуть хворих з орві як ковідних. А там вже точно ковід підчеплять.
Не памятаю в якій країні, але там вирішили лікувати всіх з ознаками пневмонії за симптомами. А на карантин відправили людей лише з групи ризику - хронічно хворих та дуже старих.
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20.11.2020 05:17 Ответить
блазень криворогий, починай із себе - випиши собі штрафи за нехтування носінням маски
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19.11.2020 15:20 Ответить
ПОДАТОК НА ПОВІТРЯ !
В МАСЦІ ----- 8 гривень
БЕЗ МАСКИ ---17000гривень .
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19.11.2020 17:00 Ответить
146%!!!
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19.11.2020 22:04 Ответить
Нужно принимать целый кодекс законов САНИТАРНЫЙ И ПРОТИВРЭПИДЕМИЧЕСКИЙ, который должен быть упомянут в конституции (в плане ограничения некоторых прав) и действовать он должен на постоянной основе и не только против ковида!
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19.11.2020 17:12 Ответить
для цього треба розвинути систему охорони здоров'я саме в напрямку охорони здоров'я, але вона в усіх країнах з європейською культурою замінена на систему "продажу фармакологічних ліків населенню", а про саму охорону здоров'я в цих країнах - то кожен має дбати сам за себе
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19.11.2020 21:09 Ответить
Головне не дати зеленому бидлу втекти з України.
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19.11.2020 17:14 Ответить
ЗЛН ПНХ
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19.11.2020 19:08 Ответить
ЗЛН ХЙО
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19.11.2020 21:42 Ответить
Здравствуй Кин-Дза-Дза!
Коронавирусный лохотрон набирает обороты.
Цитирую великих:
" Дебилы пля!"
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19.11.2020 20:15 Ответить
правильно.
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19.11.2020 20:20 Ответить
клоун зелемойское, ты обеспечило народ масками? а?
сначала надо сделать доступными одноразовые маски, которые надо менять каждые два часа, а не так, что люди носят их неделями..
когда ты уже зелемойский сдрыснешь с Украины, ты позор народа и слуга олигархов))
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19.11.2020 21:18 Ответить
А Зе-коМанда може пояснити чому в Україні протягом "страшної" епідемії вірусу ЗАГАЛОМ ПОМЕРЛО МЕНШЕ людей ніж за цей самий період минулого року??? почитайте НОВИНУ....
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19.11.2020 21:59 Ответить
дайте свободу патрулям стрелять прямо на месте , тех кто без масок , не смотря на пол и расовую и возрастную принадлежность Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок - Цензор.НЕТ 2352
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20.11.2020 00:14 Ответить
Двуличие этой власти просто поразительно: за продажу тонн масок в начале пандемии за рубеж ничего не было, а за неношение маски сейчас - штраф.
Все поняли, 73% лохтората?
Нарушать нужно массово, на миллиарды долларов урона наносить государству покражами, тогда получите поощрение, а если вы, лохи зеленые, маску не наденете, то штраф получите.
Знайте ваше место, зебилы, в феодальной системе "бубочек".
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20.11.2020 05:40 Ответить
Есть предложение: поскольку "бубочка" нынче сугубо виртуальный персонаж, то сдается мне, что можно просто "выключить" "бубочку", отключив экран компьютера и телевизора.
И пусть себе так и обитает дальше в виртуале.
А после выключения "бубочки" ситуация в Украине резко на улучшение пойдет.
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20.11.2020 05:44 Ответить
На жаль, не все так просто.
Воно-то існує у своїй викривленій нарко-реальності, зараза, але самим лише =off= не позбудешся ні блазня, ні його зграї.
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20.11.2020 05:52 Ответить
 
 