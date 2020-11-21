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Руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств, - СБУ

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договора на почти 150 млн гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. В то же время большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве.

По данным Нацполиции, договор на выполнение строительных работ был заключен музеем в конце 2018 года.

"В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Музее Революции Достоинства проводят обыски.

Также читайте: К годовщине событий под Иловайском Музей Майдана проведет дискуссию "Иловайский котел: воспоминания участников"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+40
Государственная безопасность - она такая, в музеях на неё покушаются, в картинных галереях ей угрожают, в игровых салонах и в порностудиях её лапают грязными руками, в сигаретных пачках её контрабандисты растаскивают закордон и т.п., а СБУ на белом коне её везде доблестно защищает, что тут непонятного.
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19.11.2020 13:30
+35
Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 1508
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19.11.2020 13:30
+32
Это надо же, как совпало. Не месяцем раньше, не месяцем позже, а именно накануне годовщины Революции Достоинства, обнаружили хищение средств.Грубо работают ребята.
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19.11.2020 13:30
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111 млн грн розкрадено? Тоді все нормально, це ж не 10 тис грн стирити
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19.11.2020 16:02 Ответить
А чого ще можна очікувати від мусорськой держави, в якій живемо?
Гроші треба було срочно освоять, але був вже кінець року.
Підрядник - в курсі того, що відбувалось, але йому гарантували, що він встигне зробити роботи доки прийде перевірка.
Директор музею теж.
Але все це затіяв хтось інший, не знаю точно хто, але той хто реально виділяв кошти, екстрено пропихував платіж і отримав свій відкат. Гарантії підряднику теж від нього розравали.
З підрядника будуть збивати грошей, директора промурижать і коли підрядника видоять справу замнуть.
Класична харківська схема.
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19.11.2020 16:10 Ответить
Не нужно ставить вопрос так, что в музее Революции в принципе не могут воровать. Могут ВЕЗДЕ....
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19.11.2020 16:21 Ответить
100%
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19.11.2020 17:54 Ответить
"Контрреволюционные вещи говорите, Филип Филипыч..."
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20.11.2020 01:28 Ответить
К сожалению. И среди участников АТО попадаются преступники...
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20.11.2020 10:47 Ответить
Феноменальний заголовок... до чого тут керівництво музею?!
Чи, читати то не так цікаво...
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19.11.2020 16:56 Ответить
до того що воно є замовником. І якщо пілрядник вкрав гроші, то єдине пояснення чому замовник не заявив у поліцію - це те що він був "в долі".
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20.11.2020 01:30 Ответить
Ідіоте, а чому замовник мав заявляти в поліцію? Роботи були зупинені у зв'язку АРЕШТОМ ДІЛЯНОК, виділених під музей. Тендери проводила КМДА І РОЗПОРЯДЖАЛАСЬ КОШТАМИ АВАНСИ ВИДАВАЛА ВОНА, КМДА, А НЕ КЕРІВНИЦТВО МУЗЕЮ.
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21.11.2020 00:36 Ответить
особо вєсєло воруют мародьори на окупірованних тєріторіях тіпа Сєваса

Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 7177
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19.11.2020 17:29 Ответить
а за нецелевое использование средств ковидфонда почему не открыли еще дело и не обыскали прислуг уродов?
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19.11.2020 18:00 Ответить
Напередодні річниці Революції гідності такі кримінальні справи дуже погано смердять. Якщо це не реванш банди януковоща і його пахана )(уйла таврічєского, то що тоді реванш?
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19.11.2020 18:03 Ответить
а може красти не треба? Тоді і справи не буде.
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20.11.2020 01:31 Ответить
Портнов с регионаловскими и зелеными гнидами выполняет задания Кремля
Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 29
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19.11.2020 18:03 Ответить
Керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2790
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19.11.2020 18:05 Ответить
непотрібно так шуткувати, он його кореш Владислав Сурков після побиття в Парижі до цього часу не може вийти з Нірванни.
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19.11.2020 20:33 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме. Я сказал! И людям неважно как я его туда посажу.
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19.11.2020 19:03 Ответить
И это только полтора года правления зелёной нечисти, а шо ж будет ещё через полтора-страшновато об этом думать.могут просто угробить страну
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19.11.2020 19:35 Ответить
Тут наклалось щось дивне. Арцахи (Аваков) програли свою незалежність. Чуваши (Портнов,Венедиктова так дальше ) обосрались змусити Україну стати на коліна. Бубочка зробив Вам падеде (розбирайтесь самі). Все що можуть бездипломні юристи і одночасно доктора наук, це напередодні траурної дати накакати на коврик. Андрійку, плюйся слюною на дзеркало (коли рожа .....) я переконаний, що вони повторять шлях свого знаменитого родича та супостата Ємельки Пугачева, якого А.Суворов два місяці возив в клітці по землях, де він чинив "беспредел".
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19.11.2020 20:31 Ответить
яка наївна кацапня...
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19.11.2020 21:44 Ответить
тобто гроші вкрали ПІДРЯДНИКИ, але винне чомусь керівництво музею??? А є якийсь зв'язок керівництва з підрядниками??? ЧОМУ НЕМАЄ ОБШУКІВ У ПІДРЯДНИКІВ????
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19.11.2020 21:48 Ответить
замовник - керівництво музею. Вони мають заявити до поліції якщо пілрядник взяв гроші і зник. Не заявили - значить причетні.
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20.11.2020 01:32 Ответить
Повторюю питання: чому одночасно з обшуками в музеї і ВДОМА У ДИРЕКТОРА музею не проводились обшуки і у фірмі-підряднику??? Чому навіть після обшуків НІЧОГО НЕ ЗНАЙДЕНО???
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20.11.2020 05:39 Ответить
Тому що рома - МУДАК. НЕ МАЛИ НІЧОГО ЗАЯВЛЯТИ ЗАМОВНИКИ. ТИМ БІЛЬШЕ,ЩО РОЗПОРЯДНИКОМКОШТІВ Є КИЇВ РАДА. А МУЗЕЙ МАВ через 36 місяців прийняьи роботу ЗІДНО КОШТОРИСУ ЗАТВЕРДЖЕНОГО НИМИ ПРОЕКТУ.
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21.11.2020 00:42 Ответить
У Львові вже давно побудували меморіал, а в Києві вже давно розікрали.
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19.11.2020 21:57 Ответить
Хто-небудь повірить в "музейні хіщєнія", коли вся документація знаходиться у підрядчика, а перерахування грошей та виконання робіт фіксувались через контролюючі органи. А знаєте,яка мета всих цих " розбирох"? Зараз в Охвісі Зе і ГП, НАБУ вже сколочено загони по провокаційно-диверсантській роботі проти Державності України. Керують цим представники спецслужб Росії.Пальцем вже надоїло тикати. Подивіться,кого туди натягли. Бувших СБУшників та всіляке антидержавне засвічене лайно,що вивозили Державного Злодія Захарченка та Азарова, беркутян і ще-ще. Мета одна: знищення Державності країни,щоб її взяти голими руками. Найпростіший приклад: до сих пір не розслідуються справи по Зраді та шпигунству Портнова,Деркача, Онищенка,Єрмака і інших вже відомих учасників і свідків Державних злочинів. Що тут можна казати? Країну пихають в недовіру до Дійсних Державних і Громадських патріотичних діячів. Повіврьте,вже скоро будуть арештовувати самих захисників країни. І це буде. Є відомості,що готують документи по самим захисникам Майдану,як злочинцям, волонтерам,добровольцям,офіцерам,пілотам,командирам частин та загонам. Все вже визначено з капітуляцією і зявилась публікація про "возвращєніє" мразі Януковича... Трибунал треба вже починати !
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19.11.2020 22:33 Ответить
кругом одно ворьё .. ну и жаднючий же у нас народ
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19.11.2020 22:53 Ответить
не хрена святого нет.
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20.11.2020 06:43 Ответить
Надо отвести внимание от ковидного фонда, поэтому для дебилов 73% будут искать музеи, учебные заведения корумпированные и более пяти лет будет идти судебная возня, а за это время уже будет другой *********** и другая Украина, правильным путём идёте Венедиктова так обувайте этих лохов
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20.11.2020 06:45 Ответить
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