Руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств, - СБУ

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договора на почти 150 млн гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. В то же время большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве.

По данным Нацполиции, договор на выполнение строительных работ был заключен музеем в конце 2018 года.

"В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Музее Революции Достоинства проводят обыски.

Также читайте: К годовщине событий под Иловайском Музей Майдана проведет дискуссию "Иловайский котел: воспоминания участников"