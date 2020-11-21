Руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств, - СБУ
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Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Задокументировано, что руководство Музея заключило договора на почти 150 млн гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. В то же время большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает, что обыски проводились на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киев в помещениях музея, компании-подрядчика и по местам проживания соответствующих должностных лиц с целью фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и получения других доказательств в уголовном производстве.
По данным Нацполиции, договор на выполнение строительных работ был заключен музеем в конце 2018 года.
"В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Музее Революции Достоинства проводят обыски.
Пожалуйста, подождите...
Гроші треба було срочно освоять, але був вже кінець року.
Підрядник - в курсі того, що відбувалось, але йому гарантували, що він встигне зробити роботи доки прийде перевірка.
Директор музею теж.
Але все це затіяв хтось інший, не знаю точно хто, але той хто реально виділяв кошти, екстрено пропихував платіж і отримав свій відкат. Гарантії підряднику теж від нього розравали.
З підрядника будуть збивати грошей, директора промурижать і коли підрядника видоять справу замнуть.
Класична харківська схема.
Чи, читати то не так цікаво...