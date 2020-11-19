В Европе поддерживают рестораны в кризисное время, а у нас - повышают тарифы, - эксперт

В европейских странах власть поддерживает бизнес во время кризиса, а в Украине – повышает тариф на передачу электроэнергии.

Об этом заявила эксперт ресторанного бизнеса, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

"Мы видим, что в мире закрывают рестораны. Вот Испания, Франция вообще полный локдаун и комендантский час. Но при этом есть пособия. Насколько я помню, плата за коммунальные услуги во Франции или сокращена, или вообще убрана. А у нас в то же время стремятся усложнить жизнь тем, кому и так сложно", - рассказала Насонова. По ее словам, в нынешний кризис ресторанный бизнес переживает серьезные трудности, в частности из-за снижения посещаемости, и повышение тарифа на передачу электроэнергии станет для него дополнительным ударом.

"Если говорить о, например, ресторане, ресторан, в котором 100 мест, тратит на электричество в среднем 15-20 тысяч гривен. Это если, например, нет коммунального отопления, есть собственное отопление или котел, который электричеством подогревается. Естественно, это дешевле, чем платить за коммунальное отопление, которое вообще стоит уже как космос. После повышения тарифа за передачу электричество будет дороже на несколько тысяч гривен при таком же потреблении", - объяснила Насонова и напомнила: посещаемость ресторанов и кафе сейчас сильно упала.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток. Наполним, ранее министр экономического развития Игорь Петрашко обещал малому бизнесу программу "Доступные кредиты 5-7-9%" , которая так и не заработала.