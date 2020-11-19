В Европе поддерживают рестораны в кризисное время, а у нас - повышают тарифы, - эксперт
Новости Цензор.НЕТ Общество
В европейских странах власть поддерживает бизнес во время кризиса, а в Украине – повышает тариф на передачу электроэнергии.
Об этом заявила эксперт ресторанного бизнеса, директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.
"Мы видим, что в мире закрывают рестораны. Вот Испания, Франция вообще полный локдаун и комендантский час. Но при этом есть пособия. Насколько я помню, плата за коммунальные услуги во Франции или сокращена, или вообще убрана. А у нас в то же время стремятся усложнить жизнь тем, кому и так сложно", - рассказала Насонова. По ее словам, в нынешний кризис ресторанный бизнес переживает серьезные трудности, в частности из-за снижения посещаемости, и повышение тарифа на передачу электроэнергии станет для него дополнительным ударом.
"Если говорить о, например, ресторане, ресторан, в котором 100 мест, тратит на электричество в среднем 15-20 тысяч гривен. Это если, например, нет коммунального отопления, есть собственное отопление или котел, который электричеством подогревается. Естественно, это дешевле, чем платить за коммунальное отопление, которое вообще стоит уже как космос. После повышения тарифа за передачу электричество будет дороже на несколько тысяч гривен при таком же потреблении", - объяснила Насонова и напомнила: посещаемость ресторанов и кафе сейчас сильно упала.
Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток. Наполним, ранее министр экономического развития Игорь Петрашко обещал малому бизнесу программу "Доступные кредиты 5-7-9%" , которая так и не заработала.
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И потом, речь о другом - если зочешь получать поддержку от государства - плати налоги.
Не платишь - на поддержку в трудное время не рассчитывай. Все по-честному.
У ФОПов - дулю с маком.
И вы будете удивлены сколько ФОПов в Украине занимаются производством, вытесняя с нашего рынка дещевый Китай.
Во вторых, опять таки поправьте если я не прав, я с доходом около 15 тысяч ничего не откладывая, плачу как гражданин порядка 40 тысяч грн налогов в год, т.к все трачу, это НДС ну и остальное, правильно? Я пойду в лес за грибами и меня забодает лось мне дадут компенсацию? Нет мне скажут чего ты дружище туда поперся сам виноват дикая природа, но ведь фопов в бизнес никто не тянул бизнес всегда связан с рисками, когдато в армии служили за 2800 грн в месяц и в больнице за копейки работали им же никто не компенсировал, говорили ненравиться ищи лучше, теперь тренд поменялся, на основании чего именно этой группе лиц должны что то компенсировать? Может я тысячу раз неправ, я не претендую на истину но мне кажется необходимо какието другие механизмы задействовать, я понимаю не с этой властью, но кричать дайте деняк или отменяйте карантин я считаю неправильно
И даже ФОПы продажники выполняют очень простую и нужную функцию -- находят производителей и крупных дистрибьюторов и организуют доставляют товаров к вам в "последнюю милю" в удобное вам место и время. Где-то так.
Куди дивиться Гетманцев?
"... От купуєте ви телефон за 5999, і виявляється по чеку він 4200, а ще 1800 - незрозуміла послуга (яка не оподатковується ПДВ), від якої звісно відмовитись неможливо.
Такою нехитрою маніпуляцією економиться 300 на сплаті ПДВ, от тільки економите не ви, а продавець...."
В Украине рестораны все на ФОПах с налогами 3000 в мес., и работники работают на минималке а остальное "в конверте".
С чего вас поддерживать?
Ну смотри, единый налог сейчас меньше пенсии, так что большинство ФОПов не то что пенсионера содержать не могут - они сидят на шее у государства, пользуются бесплатными школами, садиками, услугами полиции, армия которая их защищает тоже нуждается в деньгах, и т.п.
А еще за налоги содержатся садики и школы.
У ФОПа есть дети? В садик-школу ходят?
А еще допустим ФОП имеет субсидию (ну или жена ФОПа на которую оформлена квартира) - это к примеру 600 грн. в месяц, за год 7200 грн.
Если на ФОПа нападут в темном переулке, его бесплатно заберет скорая, а потом полиция будет заниматься расследованием - скорой и полиции зарплата тоже из налогов идет, бензин на котором ФОПа повезут в больницу тоже из налогов.
Ну и много другого.
Что тебе непонятно?
А наши делают всё как в **********.