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Чиновники Черкасского горсовета подозреваются в хищении 700 тыс. на ремонте дорог

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновники Черкасского горсовета подозреваются в хищении 700 тыс. на ремонте дорог

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Черкасского городского совета в растрате бюджетных средств, предназначенных для ремонта дорог.

Об этом сообщает пресс-сцентр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным предварительного следствия, в 2019 году директор и два заместителя одного из департаментов городского совета заключили договор с частной компанией о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию дорог областного центра более чем на 4 миллиона гривен. Часть из этих средств участники сделки присвоили.

Инициированная СБУ проверка показала, что подрядчик по согласованию с должностными лицами вносил в акты выполненных работ недостоверные сведения об уплате непредвиденного налога на добавленную стоимость. Через включение лишней статьи расходов на счета коммерсантов было неправомерно перечислено почти 700 000 гривен.

Сейчас действия заместителей квалифицированы как служебная халатность, они уведомлены о подозрениях. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора департамента.

Разоблачение незаконных сделок проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

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Топ комментарии
+4
черкасское жлобство. из-за каких то жалких 700 тыщ, унизить черкасских чиновников таким подозрением! та они за такое могут и в черкасский суд подать. о защите чести и достоинства. черкасские дороги это не только сегодня святое, но уже и притча во черкасских языцах ))
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19.11.2020 13:44
+3
Грубо как то что с них взять село. Вот муж венидиктовой такой илюзион устроил вышел зашел и мильон пажайлуста и все по закону, учись гопота дворовая,
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19.11.2020 14:13
+2
а вот мужем венедиктовой никто не занимается, никаких подозрений нет.
Только разница в том, что в Черкассах не то, что дороги, а даже тротуары массово сделаны и продолжают делаться (даже те, которые лет 20 не делались в глухоманях), а муж венедиктовой.... ну вы поняли.
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19.11.2020 14:44
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Мелочь пузатая.
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19.11.2020 13:34 Ответить
черкасское жлобство. из-за каких то жалких 700 тыщ, унизить черкасских чиновников таким подозрением! та они за такое могут и в черкасский суд подать. о защите чести и достоинства. черкасские дороги это не только сегодня святое, но уже и притча во черкасских языцах ))
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19.11.2020 13:44 Ответить
ты себя сейчас на сцене представил? Выступаешь? В Черкассах хорошие дороги.
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19.11.2020 14:47 Ответить
о!! сам черкасский чиновник ))
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19.11.2020 14:49 Ответить
лови букЭт, клоун.
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19.11.2020 14:50 Ответить
і нікакоє ета нє вєлікає крадівництва!
вивсьоврьоті, парахаботи!
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19.11.2020 13:51 Ответить
Мне кажется сидеть должна почти вся наша страшна,потому сто все воры в душе.
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19.11.2020 14:01 Ответить
А вони і сидять.... В лайні по самі вуха. Вже не одну сотню років.
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19.11.2020 14:09 Ответить
это менталитет, все борцуны с коррупцией нереальные и почему-то рвутся "наводить порядок" но как только попадают "на место" - сами возглавляют потоки. И все здесь присутствующие поступят точно также будь на их месте.
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19.11.2020 14:53 Ответить
Клоун-vs-Бондаренко ?
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19.11.2020 14:01 Ответить
да, перед вторым туром пытаются топить Бондаренко, но хрен у них это выйдет ибо жители города своими глазами видят и дороги и тротуары и другую его работу.
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19.11.2020 14:45 Ответить
Грубо как то что с них взять село. Вот муж венидиктовой такой илюзион устроил вышел зашел и мильон пажайлуста и все по закону, учись гопота дворовая,
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19.11.2020 14:13 Ответить
А сколько нам открытий чудных готовит аудит зеслуг! Чиновники Черкаської міськради підозрюються в розкраданні 700 тис. на ремонті доріг - Цензор.НЕТ 8828
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19.11.2020 14:43 Ответить
а вот мужем венедиктовой никто не занимается, никаких подозрений нет.
Только разница в том, что в Черкассах не то, что дороги, а даже тротуары массово сделаны и продолжают делаться (даже те, которые лет 20 не делались в глухоманях), а муж венедиктовой.... ну вы поняли.
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19.11.2020 14:44 Ответить
 
 