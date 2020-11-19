Чиновники Черкасского горсовета подозреваются в хищении 700 тыс. на ремонте дорог

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Черкасского городского совета в растрате бюджетных средств, предназначенных для ремонта дорог.

Об этом сообщает пресс-сцентр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным предварительного следствия, в 2019 году директор и два заместителя одного из департаментов городского совета заключили договор с частной компанией о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию дорог областного центра более чем на 4 миллиона гривен. Часть из этих средств участники сделки присвоили.

Инициированная СБУ проверка показала, что подрядчик по согласованию с должностными лицами вносил в акты выполненных работ недостоверные сведения об уплате непредвиденного налога на добавленную стоимость. Через включение лишней статьи расходов на счета коммерсантов было неправомерно перечислено почти 700 000 гривен.

Сейчас действия заместителей квалифицированы как служебная халатность, они уведомлены о подозрениях. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности директора департамента.

Разоблачение незаконных сделок проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

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