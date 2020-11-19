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обыск (1844) революция (1370) Небесная Сотня (409) Музей Майдана (61)

Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни

Инициативная группа пострадавших и раненых на Майдане раскритиковала обыски СБУ в музее Революции Достоинства накануне 7-й годовщины революции.

Об этом говорится в совместном заявлении пострадавших, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, раненые участники Революции Достоинства считаем такие циничные и дерзкие действия власти накануне 7-й годовщины начала Майдана сознательными и последовательными действиями, направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни и подвиге всего украинского народа во время Революции Достоинства! Об этих обысках, которые готовились СБУ и Нацполицией, не могли не знать ни президент Зеленский, ни министр внутренних дел Аваков. Это последовательная циничная политика власти по пренебрежению ко всем ценностям Майдана, свертыванию расследований преступлений против протестующих и полное пренебрежение вопросами мемориализации событий Революции Достоинства", - говорится в заявлении.

"Сначала выдали беркутовцев-убийц России, затем был назначен адвокат Януковича Бабиков на руководящую должность в ГБР, а один из руководителей следственного управления МВД времен Майдана Татаров назначен в Офис Президента. Сейчас грязными руками СБУ и Нацполиции пытаются уничтожить ту титаническую работу, которую провели директор и весь персонал Музея Майдана для возведения Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни", - добавили там.

Пострадавшие отмечают, что "действующая власть и президент Зеленский в частности не только ничего не сделали для памяти наших погибших собратьев, но и пытаются уничтожить то, что уже сделано!"

"Мы обращаемся к президенту Зеленскому и министру Авакову, если все это не так, если вы по какой-то непонятной причине не знали о подготовке и проведении сегодняшних позорных обысков у Игоря Пошивайло и в помещениях Музея Майдана, то заявите об этом публично, объясните свою позицию!" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Музее Революции Достоинства проводят обыски. ФОТО
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Топ комментарии
+30
Це та сама влада. Це її реванш.
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19.11.2020 13:43
+26
Треба відвернути увагу громадскості від пограбування антиковідного фонду, відмазки слуг народу від корупційних скандалів, та бездіяльності влади щодо кризи у всіх галузях. Ось підозрюваний Ріфф, наприклад, пезпідставно сидить цілий рік.
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19.11.2020 13:46
+25
Только слабоумные могут поверить, что ближайший друг преЗедента Бакланов чисто случайно вбросил "гнилую селедку" про воровство руководством музея за день до годовщины начала Евромайдана.
Ни месяц назад, ни через месяц после, а именно сейчас.
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19.11.2020 13:49
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Правила форума Совет форумчан
Треба відвернути увагу громадскості від пограбування антиковідного фонду, відмазки слуг народу від корупційних скандалів, та бездіяльності влади щодо кризи у всіх галузях. Ось підозрюваний Ріфф, наприклад, пезпідставно сидить цілий рік.
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19.11.2020 13:46 Ответить
Вся ваша ********* підозрюється в розкраданнях, але їх чомусь не чіпають.
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19.11.2020 14:00 Ответить
хищения - они такие... из фонда ковид19 поди украли 66 млрд.грн?
или из бюджета Украины - более 500 млрд.грн за 1.5 года при вовке-шмаркле..
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19.11.2020 14:07 Ответить
Майданівців, волонтерів, ветеранів переслідують, Янику відмінили рішення суду за розстріл Майдану, беркутню відпустили, до влади беруть на ключові пости регіоналів....Проклятий Порошенко!
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19.11.2020 13:41 Ответить
Ця влада ще гірша ніж та, що була до 2014 р.
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19.11.2020 13:42 Ответить
Це та сама влада. Це її реванш.
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19.11.2020 13:43 Ответить
Бачу різницю в тому, що тоді керував один пахан, який хоч видимість порядку підтримував, а зараз купа паханів поставили шута, як прикриття.
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19.11.2020 13:48 Ответить
Риб"ятки крадуть значно більше,нахабніше,тупіше.
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19.11.2020 14:05 Ответить
Як і влада 2014 - 2019 років.
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20.11.2020 00:30 Ответить
Всім відомо, що найбільші злочинці сидять в музеях.
Саме вони розкрадають бюджет і не дають країні розвиватись, поки Боголюбов з Беньою вкладають свої останні кошти в підтримку економіки.
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19.11.2020 13:43 Ответить
Тоесть эти пострадавшие уверены на все 100% что из выделенного этому музею миллиарда гривен ни копейки украдено не было и ничего расследовать не нужно?
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19.11.2020 13:44 Ответить
Только слабоумные могут поверить, что ближайший друг преЗедента Бакланов чисто случайно вбросил "гнилую селедку" про воровство руководством музея за день до годовщины начала Евромайдана.
Ни месяц назад, ни через месяц после, а именно сейчас.
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19.11.2020 13:49 Ответить
А так вся зрада в дате, сам факт возможного воровства никого не колышит.
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19.11.2020 13:54 Ответить
Если бы они ( авакяновцы, венедиктовцы, бакановцы ) заявили об этом в другое время, может и у нормальных людей закралось подозрение "А вдруг ... ".
А так нет, тупой, гнилой вброс от нью-рыгов.
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19.11.2020 13:57 Ответить
Дякуємо вам,73% найрозумніших!!!
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19.11.2020 14:06 Ответить
А вас справа рюкзаків колише?
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19.11.2020 14:02 Ответить
Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 9801
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19.11.2020 13:46 Ответить
Не трудно догадаться по тупости и дибилизму тн обвинений, кто их автор. Этот алигофрен ничего правдоподобного придумать просто не в состоянии.Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4771
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19.11.2020 13:49 Ответить
Шахтер какой шахты, не енакиевской часом?
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19.11.2020 13:52 Ответить
А если без деления на своих и врагов. тебя 80% предоплаты не напрягают? На реконструкции и благоустройстве? Где основная составляющая сметы не материалы а именно работы?
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19.11.2020 14:07 Ответить
Я не из фирмы-подрядчика и не руководство музея. Они за себя ответят.
Почему именно сегодня ломятся в музей, но до сих пор не пришли к тем, кто ворует миллиардами?

Олексій Петров
2 год ·
Интересно мир устроен, да?! Следите за руками...
Депутат Лео Герос, с трибуны Верховной Рады (если бы в пивбаре, тогда ладно) во всеуслышанье заявляет о коррупции в ОПе. Мало того. С той же трибуны он пальцем указывает на Главу этой ОПы и называет того агентом российских спецслужб.
И что? И ничего...
Спустя время, советник того же Главы ОПы пан Уманский снова во всеуслышанье заявляет о том, что миллиарды бюджетных гривен из коронавирусного фонда осели в карманах некоторых, особо ретивых Слуг!
И что? Обыски в ОПе, допросы, спецназ ДБР верхом на метле и с ножами наперевес штурмует пресловутое здание на Банковой? Неа... ТИ-ШИ-НА.


А вот знаете где обыск сегодня? В Музее Революції гідності. Канун же годовщины. Как раз время обысков. Вдруг там скрепки купили мимо тендера, ну или степлер нерастаможенный. Не суть важно. Важно другое...
Важно, чтобы как можно скорей начинали забывать. Чтобы поменьше вы...сь со своей революцией.
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19.11.2020 14:14 Ответить
👍
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19.11.2020 14:20 Ответить
Важно, чтобы как можно скорей начинали забывать. Чтобы поменьше вы...сь со своей революцией.

Вот тут не согласен..Ну не устраивают кипешь, для того что бы забыли. И да, политика вещь грязная и использует любые средства, а вот помнить надо всегда, а не только по годовщинам..потому как годовщина это просто цифра на бумажке.Можно считать годы, можно считать часы или дни, а можно вообще не считать нифига а просто помнить, не устраивать памятные даты а помнить каждый день.
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19.11.2020 15:11 Ответить
Опорочить, показать, что "все не так однозначно...".
После этого и вспоминать будут меньше, гордиться-то типа особо нечем.
Это и есть метод "гнилой селедки".
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19.11.2020 16:12 Ответить
#земрази
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19.11.2020 13:51 Ответить
Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3295
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19.11.2020 13:51 Ответить
Боголюбов подав одночасно 4 позови про націоналізацію Приватбанку. Чому 4? Щоб один з них потрапив до потрібного судді, а інші 3 він відкличе. В нормальній країні вже б проводилась повна перевірка, а в нас - ошбук в музеї, ЛОЛ))
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19.11.2020 13:51 Ответить
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Обшуки в музеї Революції Гідності у Києві проводяться через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта цього меморіального комплексу. Про це повідомив пресцентр СБУ у четвер, 19 листопада, передає УНН.
"Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об'єкта. Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 млн грн на роботи із реконструкції та благоустрою об'єктів меморіального комплексу", - йдеться у повідомленні.
У спецслужбі вказали, що встановлено, що підрядникам був перерахований аванс обсягом 80% від суми договору, що становило 111 млн грн.
"Однак правоохоронці з'ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах", - додали в СБУ.
У СБУ звернули увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу. Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 3926
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19.11.2020 13:52 Ответить
Емм, так тоді мали б в підрядника обшуки робити. Музей тут до чого???
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19.11.2020 13:54 Ответить
Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4096
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19.11.2020 13:53 Ответить
Специально перед годовщиной, чтоб показать своему лохторату, что революция - это якобы коррупция. А вот мы, молодцы, с ней якобы боремся.
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19.11.2020 13:55 Ответить
андрюша доволенПостраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6697Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9280
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19.11.2020 13:59 Ответить
Оба. Тут як тут морда радника держдуми росії в часи війни, втікача режиму Януковоча, кращого друга українського Ескобара--Каломойського. І все ж воно "знає".
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19.11.2020 14:24 Ответить
писец уже на памяти к небесной сотни деньги ******,єтот нарид непобедим....
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19.11.2020 13:59 Ответить
Післязавтра річниця Революції Гідності. Сьогодні - обшук СБУ в Музеї Революції Гідності. Вилучають документацію. Співпадіння?
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19.11.2020 14:01 Ответить
В СПАМ, дебил ватный!!
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19.11.2020 14:09 Ответить
ВІВТОРОК, 5 ЛИСТОПАДА 2019,
Напередодні екс -заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк "вкрав два томи оригіналів кримінального провадження", що стосуються розстрілів співробітників міліції під час Революції Гідності.
"Вкрав і сховав разом з відеозаписами та оригіналами документів. Ми знайшли. Сьогодні обидва томи разом з дисками і моєю заявою про злочин передані в ДБР. Чекаємо процесуального рішення і докладного слідства, хто напоумив головного слідчого Майдану втратити докази масових вбивств співробітників міліції. Не перемикайтеся. Скоро будемо надягати цю кримінальну справу на голову", - стверджував Портнов, не уточнюючи, хто мається на увазі під "ми знайшли".
Пізніше у деяких ЗМІ було оприлюднено фотографії нібито цих двох томів. На них вказано, що йдеться про матеріали Головного слідчого управління ГПУ. Водночас Горбатюк очолював інший підрозділ ГПУ - управління спецрозслідувань.
"Українська правда" звернулась до Горбатюка за коментарем, але він сказав, що з'ясовуває ситуацію і пообіцяв дати позицію пізніше.
УП також звернулась до прес-служби ГПУ з проханням пояснити, чи означає фраза "ми знайшли", що Портнов має доступ до Генпрокуратури і якимось чином втручається у її роботу. Однак у ГПУ відмовились коментувати це телефоном і попросили відправити інформаційний запит."
Що ще вам Порошенко в штанці поклав? Хоча то був не Порошенко, а ВАЗеленський з портновим і трубою.
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19.11.2020 14:16 Ответить
"...розстрілів співробітників міліції "
==============================

Невже поставили Вітькових мусорів до стінки, вивели розстрільне відділення "Правого сектора" і поклали по команді Яроша? Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4949
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19.11.2020 14:57 Ответить
А то, что из бюджета было выделено почти 1 миллиард грн. на музей...!!! Вы только вдумайтесь ! При общей нищете в стране, не слишком ли !? Никто не умаляет памяти погибших Патриотов..., но такое разбрасывание денег ничем не оправдано.
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19.11.2020 14:03 Ответить
Коли він був виділений? При "баризі" Порошенку, який "крав" В бюджет країни і економіка зростала?
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19.11.2020 14:08 Ответить
Пам'ятаєте?

9.05.2019 р., 15:32
"Вчора, 18 травня на вулиці Інститутській група активістів зруйнувала паркан, яким обнесено місце спорудження майбутнього меморіалу Небесній Сотні. Перед цим 20 родин героїв Небесної Сотні та низки громадських організацій звернулися з відкритим листом до ініціаторів проекту з вимогою зупинити будівництво, оскільки ще не завершено слідчі експерименти на місцевості. Як розповів в ефірі Українського радіо генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, підготовчі роботи було зупинено у відповідь на лист із Генпрокуратури."
Ну ось тепер порнов з дерьмаком ********* все, для того, щоб музей не було.
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19.11.2020 14:06 Ответить
Меня конечно напрягают совпадения:
- перед годовщиной революции
- радость и "обізнаність" Портнова
Но сомнение остается - израсходовано 111 млн.грн. на Мемориал Памяти. Покажите что было построено на эти деньги?
Или это сомнение - зрада? Сомневаться нельзя?
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19.11.2020 14:32 Ответить
Після обшуку СБУ в Музеї Революції Гідності ще одна новина:Кошкина в телеграмі пише що ДБР викликає на допит лідерів Майдану. Всіх. Справа про держ переворот, а заявник Ренат Кузьмин б/// Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5917
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19.11.2020 14:51 Ответить
пруф можно посмотреть?
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19.11.2020 15:00 Ответить
https://lb.ua/pravo/2020/11/19/471014_dbr_viklikalo_dopit_lideriv.html
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19.11.2020 15:13 Ответить
ну вызвали и вызвали. Видишь ли, если я напишу заяву что сосед украл у меня БМВ, заяву обязаны принять, соседа вызовут на допрос, сосед скажет что у меня не было никогда БМВ, дело закроют.
Сам вызов на допрос - не трагедия. Такова процедура.
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19.11.2020 16:08 Ответить
так само як і виклик в якості свідка а в момент допиту перекваліфікувати в звинуваченого, так само і відп№здити прямо в мусарні то навіть не формальність а комплімент від закладу. Можуть ще вбити - такова процедура, ****.
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19.11.2020 16:20 Ответить
на воре и шапка горит
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19.11.2020 15:13 Ответить
А кто-то еще сомневается, что это реванш пророссийских сил типа ПР и СДПУ(о) ? А "Слуги народа"- не что иное, как МОЛОДЫЕ РЕГИОНЫ!??
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19.11.2020 15:19 Ответить
Зелёная плесень не смогла отказать себе в удовольствии оттоптаться по Революции Достоинства и памяти погибших героев.
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19.11.2020 15:19 Ответить
А какя связь,между возможным воровством руководства музея и "оттоптаться по Революции Достоинства и памяти погибших героев."?
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19.11.2020 16:39 Ответить
Таково решение главного рашенфашиста.
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19.11.2020 15:57 Ответить
Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1600 "Пострадавшие" підтримують розкрадання грошей????? Явне амбре паленого цукру...
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19.11.2020 15:58 Ответить
Таваріщ Путєн пріказал
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19.11.2020 16:06 Ответить
зелень - мразь. Про 73% я еще не решил...
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19.11.2020 16:06 Ответить
Революция Достоинства и память о ней СВЯТОЕ. Но как то очень скоро выглядит: земля под арестом, проекта нету и не известно когда эти вопросы решаются, подрядчику дали 110млн.грн. ведь к реальному началу строительства ох как может все в ценах изменится. Так что вопросы есть.
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19.11.2020 22:38 Ответить
 
 