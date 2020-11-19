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Ни одна вакцина от СOVID-19 пока не прошла окончательную регистрацию. 4 вакцины находятся на финальной стадии разработки, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ни одна вакцина от СOVID-19 пока не прошла окончательную регистрацию. 4 вакцины находятся на финальной стадии разработки, - ВОЗ

Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина, об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них", - отметил аль-Мандари.

Стоит отметить, вакцину AZD1222 от AstraZeneca разрабатывает группа молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них.

А вакцина от COVID-19 американо-немецкого производства от компаний Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тысячи добровольцев, ранее не болевших коронавирусной инфекцией. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, - ВОЗ

Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение бесплатных восьми миллионов доз для Украины. Свыше же этого количества одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

Как сообщалось, Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 был предусмотрен миллиард гривен.
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Топ комментарии
+2
Грамотно расшатывают нервную систему. Немного обнадежат, а потом сразу: стоп - не все так хорошо! Если дыхательная система и выдержит то нервы и психика лягут у миллионов. Все-таки в ВОЗ работают настоящие профессионалы.
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19.11.2020 13:51
+1
Так клоун такую вакцину обещает
Больше 70 процентов повелось
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19.11.2020 14:11
+1
Что считать ПОЛНОЙ проверкой? Ясно, что "Спунник 4" никогда не будет проверена, скажем США, и их союзниками ,КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ в РФ закончены

Вакцина получила свидетельство о регистрации от Минздрава России, и в
соответствии с правилами, принятыми во время пандемии, может
использоваться для вакцинации населения в РФ.Очень вероятно, что она, в ближайшее время, будет использоваться в Китае, Индии, Мексике, Венесуэле, Венгрии . Имеется договоренность с 20-странами, ведутся переговоры с еще 30.
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19.11.2020 14:38
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А Степашка вже зібрався робити закупки. Ни одна вакцина от СOVID-19 пока не прошла окончательную регистрацию. 4 вакцины находятся на финальной стадии разработки, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4694
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19.11.2020 13:44 Ответить
Грамотно расшатывают нервную систему. Немного обнадежат, а потом сразу: стоп - не все так хорошо! Если дыхательная система и выдержит то нервы и психика лягут у миллионов. Все-таки в ВОЗ работают настоящие профессионалы.
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19.11.2020 13:51 Ответить
Понеслась бюрократия
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19.11.2020 13:52 Ответить
Ну а шо?
Он возле меня в соседнем подьезде живет даун
Всю жизнь улыбается...
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19.11.2020 14:07 Ответить
Так клоун такую вакцину обещает
Больше 70 процентов повелось
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19.11.2020 14:11 Ответить
Блин, ну почему во главе таких серьезных контор ставят таких мутных личностей???
Они за бабки мать родную продадут.
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19.11.2020 14:06 Ответить
Странно, по информацмм ВОЗ, на 3-й стадии находятся 11 вакцин (инфа на 12 ноября) ссылка
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19.11.2020 14:23 Ответить
Что считать ПОЛНОЙ проверкой? Ясно, что "Спунник 4" никогда не будет проверена, скажем США, и их союзниками ,КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ в РФ закончены

Вакцина получила свидетельство о регистрации от Минздрава России, и в
соответствии с правилами, принятыми во время пандемии, может
использоваться для вакцинации населения в РФ.Очень вероятно, что она, в ближайшее время, будет использоваться в Китае, Индии, Мексике, Венесуэле, Венгрии . Имеется договоренность с 20-странами, ведутся переговоры с еще 30.
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19.11.2020 14:38 Ответить
Российский ветеринарный препарат допущен для вакцинации рогатого скота без ограничений.
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19.11.2020 15:06 Ответить
Какая разница, из чего сделан препарат? Американская вакцина изготовлена на основе биоматериала шимпанзе. Главное, чтобы помогала.
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19.11.2020 15:11 Ответить
Российская "вакцина от Эболы", сделанная в 2015 году на деньги Дерипаски, признана только в твоей ********. Настоящий препарат 2019 года сделан людьми, а не скотами.
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19.11.2020 15:17 Ответить
)))) Если ты о США, то, то там вакцина испытывалась на африканцах, и для профилактики не использовалась.
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19.11.2020 15:42 Ответить
Не пытайся отпетлять. Я о твоей стране-петухов-из-говна.
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19.11.2020 15:44 Ответить
Я в детстве все лето в селе проводил, и этого, как ты говоришь "говна" тонны собирали. Потом его перемешивали с глиной, и соломой, месили ногами, а дядя делал кирпичи, бабушка замазывала щели в стенах, и полы в летней кухне. Если сейчас, в селе, сделать петуха из кизяка, на толоке, к утру от него ничего не останется - горит лучше дров, и опять же стройматериал))) Да и коров в селе, очень мало.
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19.11.2020 15:57 Ответить
Да, кацап, да.
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19.11.2020 16:15 Ответить
Я рад, что ты понял)) Да и тот якут, вызывает только уважение
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19.11.2020 16:35 Ответить
****-bas
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19.11.2020 16:54 Ответить
Меня веселили новости про то рашисты придумали эффективную вакцину против короновируса.
Ну ж даже дураку понятно, что рашисты не способны ни на что, тем более что то делать для людей, для человечества, что то созидательное...
Нет в рашке ни науки, ни учёных, ничего нет. Есть только показуха и понты.
Посудите сами, за всю историю существования нобелевской премии, у рашистов нет ни одного нобелевского лауреата по науке, медицине, биологии, физике, химии, итд.
Все так называемые учёные рашки - лучшие типа "светлые головы" рашки годятся только для того что бы бить об землю этими головами во время челобитной царьку. Ранее генсекам, теперь пуйлу...
Они не занимаются никакими разработками, научными исследованиями, итд... У них главное - ублажать царя и показывать его величие.
А вот американские, немецкие, японскикие и др. западные учёные - это действительно светлые головы, которые заняты своим делом а не политикой и тем более облизыванием власти.
Поэтому, среди них и больше всего лауреатов по науке.
Поэтому, никогда не сомневался, что действенную вакцину от короновируса если и выдумают, то это будет обязательно на западе (США, Германия, итд.)
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19.11.2020 14:41 Ответить
Именно в институте Гамалеи, который работает с 1891 года, была, в частности, разработана вакцина против вируса Эбола,. (из 3000 зараженных, умирало 2900). Вообще там разработано много знаковых вакцин.
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19.11.2020 15:03 Ответить
 
 