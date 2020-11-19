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Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах
Фото: tsn.ua

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством здравоохранения работает над рядом цифровых решений по борьбе с COVID-19.

Помимо запуска электронного рецепта на лекарства и расширения программы "Доступные лекарства" на антибиотики, в Минцифры также планируют запуск чат-бота для координации госпитализации и открытый дашборд свободных мест в больницах, что позволит упростить процесс оперативной госпитализации пациентов с COVID-19, говорится в сообщении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в планах Минцифры - оцифровать и централизовать сбор информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний для получения полной информации о возможных случаях COVID-19 в Украине.

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"Так мы сможем быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств", - отмечается в сообщении Минцифры.

В министерстве также работают над совершенствованием функционала приложения "Дий Вдома" и введением электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах 01
Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах 02
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Топ комментарии
+5
п.с. а если поставить топчаны в коридорах и на лестничных пролетах - то число "свободных коек" достигнет 73%))

Медицинское понимание слова "койка" несколько отличается от понимания руководителей нашего государства. "Койка" это не место для размещения больного на четырех ножках, как они видимо считают. . В медицинском понимании - это структурная единица предусматривающая наличие медицинской структуры и возможностей обеспечения для проведения необходимых медицинских мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи. С организационно-медицинской точки зрения фантазии Зеленского о " оперативном увеличении количества в два раза...", "... доведении до 91 тысячи..." - фантазии плохо информированного руководителя.
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19.11.2020 13:42
+4
Кловун з завхозом лежать же в калідорі і нічо.
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19.11.2020 13:46
+3
У Феофанії в обох палатах, де страждають від легкої форми ковіда круглолиций і його кучерявий, цей протокол виконується на 100%.
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19.11.2020 14:05
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Правила форума Совет форумчан
как считают "свободные койки" в больницах..
Есть всего 200 коек, из них подключены к кислороду - 50 (в лучшем случаи).
занято 100 коек.. причем у 50ти больных - кислород нужен, но его нет..
Но по статистике - 50% коек ... свободны))
в общем, всё по-зебильному, как и сам нарИд..
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19.11.2020 13:41 Ответить
п.с. а если поставить топчаны в коридорах и на лестничных пролетах - то число "свободных коек" достигнет 73%))

Медицинское понимание слова "койка" несколько отличается от понимания руководителей нашего государства. "Койка" это не место для размещения больного на четырех ножках, как они видимо считают. . В медицинском понимании - это структурная единица предусматривающая наличие медицинской структуры и возможностей обеспечения для проведения необходимых медицинских мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи. С организационно-медицинской точки зрения фантазии Зеленского о " оперативном увеличении количества в два раза...", "... доведении до 91 тысячи..." - фантазии плохо информированного руководителя.
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19.11.2020 13:42 Ответить
Кловун з завхозом лежать же в калідорі і нічо.
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19.11.2020 13:46 Ответить
Не кловун з завхозом, а повнолиций сонях з кучерявою кукурудзою, а "лікуються" так, що аж хрущі гудуть. Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах - Цензор.НЕТ 2635
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19.11.2020 13:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=39lK-5mk0QA
ТЕСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ (БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ)

почему шмаркля и Ко изымают все доступные финансы из медицины и фонда ковид19... чтобы делать свой гешефт..
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19.11.2020 13:59 Ответить
І шо тепер можна місце купити в палаті через інет? Як в кінотеатр? Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях - Цензор.НЕТ 1640
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19.11.2020 17:21 Ответить
СМАРТФОН Є, А ДЕРЖАВИ НЕМАЄ Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах - Цензор.НЕТ 2482
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19.11.2020 13:57 Ответить
Ну який нафіг дашборд? А взагалі ким вони себе уявили? Якщо вони програмісти,це не означає,що вони найрозумніші і найкращі.
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19.11.2020 13:44 Ответить
Яка буде версія дашборду? Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах - Цензор.НЕТ 1233
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19.11.2020 13:45 Ответить
Душоборд.
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19.11.2020 15:05 Ответить
Минцифра могла бы оприлюднить статистику СКОЛЬКО умирает анастезиологов , работающих с Ковид
И сравнить это количество со смертями анастезиологов в Европе.

Надо искать причину большой смертности среди группы врачей анализируя цифры
Я ее нашла - ЭТО НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДСТВА КЛИНИК , САНЭПИДСТАНЦИИ И МОЗ К ВОПРОСАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Пусть уточнят протоколы входа и выхода в помещения с Ковид в момент переодевания. Там кроется проблема - это полное обрызгивание врача антисептиками , включая носки ДО И ПОСЛЕ ЗАЩИТНЫХ САПОГ
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19.11.2020 13:54 Ответить
Ковид , как и радиация, невидим , но угрозу эта невидимость представляет очень большую .
И ПОФИГИЗМ дорого обходится Украине
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19.11.2020 13:56 Ответить
У Феофанії в обох палатах, де страждають від легкої форми ковіда круглолиций і його кучерявий, цей протокол виконується на 100%.
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19.11.2020 14:05 Ответить
Где-то видела фотожабу - на кораблике с названием Феофания полно крыс и они отплывают от тонущего кораблика с названием Украина - Титаник. надо найти в интернете , но мне надо готовить обед 😀😀😀

К власти приходят люди- плебеи . Они не понимают , что народ их обслуживает и кормит . А кормильца надо очень беречь . Во времена Австро - Венгерский империи Габсбурги очень много сделали для Западной Украины . Дети из львовских сел проступали в Венский университет . Вообще то была эпоха образованных правителей.

Но уже 100 лет у власти постсовковой территории быдло , ПОТОМУ И ГЕНОЦИД , ГОЛОДОМОР и КОНЦЛАГЕРЯ . Да и неуважение к образованным людям долго воспитывали на всем совковоМ пространстве .
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19.11.2020 14:24 Ответить
Кому дашь, - получишь борд. А не дашь, - так иди гуляй!
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19.11.2020 13:56 Ответить
Які жми вумні речі толкаємо, яка забота про насілєніє!!! А де жви були з весни? Хто не давав цього робити? Що ж ви як одноклєточні - реагуєте тільки на подразники, а подумати наперед - речовини не вистачає?
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19.11.2020 14:40 Ответить
 
 