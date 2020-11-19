Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством здравоохранения работает над рядом цифровых решений по борьбе с COVID-19.

Помимо запуска электронного рецепта на лекарства и расширения программы "Доступные лекарства" на антибиотики, в Минцифры также планируют запуск чат-бота для координации госпитализации и открытый дашборд свободных мест в больницах, что позволит упростить процесс оперативной госпитализации пациентов с COVID-19, говорится в сообщении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, в планах Минцифры - оцифровать и централизовать сбор информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний для получения полной информации о возможных случаях COVID-19 в Украине.

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"Так мы сможем быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств", - отмечается в сообщении Минцифры.

В министерстве также работают над совершенствованием функционала приложения "Дий Вдома" и введением электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.



