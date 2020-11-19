Минцифра и Минздрав анонсировали запуск открытого дашборда о свободных местах в больницах
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Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством здравоохранения работает над рядом цифровых решений по борьбе с COVID-19.
Помимо запуска электронного рецепта на лекарства и расширения программы "Доступные лекарства" на антибиотики, в Минцифры также планируют запуск чат-бота для координации госпитализации и открытый дашборд свободных мест в больницах, что позволит упростить процесс оперативной госпитализации пациентов с COVID-19, говорится в сообщении министерства, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, в планах Минцифры - оцифровать и централизовать сбор информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний для получения полной информации о возможных случаях COVID-19 в Украине.
"Так мы сможем быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств", - отмечается в сообщении Минцифры.
В министерстве также работают над совершенствованием функционала приложения "Дий Вдома" и введением электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.
Пожалуйста, подождите...
Есть всего 200 коек, из них подключены к кислороду - 50 (в лучшем случаи).
занято 100 коек.. причем у 50ти больных - кислород нужен, но его нет..
Но по статистике - 50% коек ... свободны))
в общем, всё по-зебильному, как и сам нарИд..
Медицинское понимание слова "койка" несколько отличается от понимания руководителей нашего государства. "Койка" это не место для размещения больного на четырех ножках, как они видимо считают. . В медицинском понимании - это структурная единица предусматривающая наличие медицинской структуры и возможностей обеспечения для проведения необходимых медицинских мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи. С организационно-медицинской точки зрения фантазии Зеленского о " оперативном увеличении количества в два раза...", "... доведении до 91 тысячи..." - фантазии плохо информированного руководителя.
ТЕСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ (БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ)
почему шмаркля и Ко изымают все доступные финансы из медицины и фонда ковид19... чтобы делать свой гешефт..
И сравнить это количество со смертями анастезиологов в Европе.
Надо искать причину большой смертности среди группы врачей анализируя цифры
Я ее нашла - ЭТО НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДСТВА КЛИНИК , САНЭПИДСТАНЦИИ И МОЗ К ВОПРОСАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Пусть уточнят протоколы входа и выхода в помещения с Ковид в момент переодевания. Там кроется проблема - это полное обрызгивание врача антисептиками , включая носки ДО И ПОСЛЕ ЗАЩИТНЫХ САПОГ
И ПОФИГИЗМ дорого обходится Украине
К власти приходят люди- плебеи . Они не понимают , что народ их обслуживает и кормит . А кормильца надо очень беречь . Во времена Австро - Венгерский империи Габсбурги очень много сделали для Западной Украины . Дети из львовских сел проступали в Венский университет . Вообще то была эпоха образованных правителей.
Но уже 100 лет у власти постсовковой территории быдло , ПОТОМУ И ГЕНОЦИД , ГОЛОДОМОР и КОНЦЛАГЕРЯ . Да и неуважение к образованным людям долго воспитывали на всем совковоМ пространстве .