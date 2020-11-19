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Новости Общество
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Минобороны (8220) закупки (540) Найем Маси (137)

Дело против "Трейд Коммодити" по закупке топлива Минобороны может быть заказным, - Маси Найем

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дело против

Найем отметил, что его юридическая компания стремится разобраться действительно ли это уголовное производство было открыто по заявлению бывшего народного депутата Татьяны Чорновол.

Известный адвокат-антикоррупционер Маси Найем намекнул, что скандальное дело НАБУ против компании "Трейд Коммодити" по закупке в 2016 году топлива для нужд Министерства обороны, может быть заказным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Найем отметил, что его юридическая компания стремится разобраться действительно ли это уголовное производство было открыто по заявлению бывшего народного депутата Татьяны Чорновол.

"Мы хотим разобраться, кто же все-таки стоял за открытием этого уголовного производства: бывший народный депутат Татьяна Чорновол или...нет? Потому что фактически данным делом выбили с рынка дешевого поставщика топлива Министерству обороны", – написал адвокат.

Он отметил, что будет обращать внимание Высшего антикоррупционного суда на информацию из двух выдержек из уголовного производства о заявителе и фабуле дела. По его словам, в обращении Чорновол якобы нет ничего о закупке топлива "Трейд Коммодити".

"В обеих выдержках один и тот же заявитель – бывший народный депутат Украины Татьяна Чорновол. А вот фабула во втором резко меняется путем добавления двух последних предложений, касающихся закупки топлива Министерством обороны у "Трейд Коммодити". То есть возбудили дело на основании депутатского обращения, направленного Татьяной Чорновол в НАБУ, в котором нет ничего о закупке топлива и компании "Трейд Коммодити". Но, несмотря на отсутствие этой информации в депутатском обращении, почему-то эти сведения там появились, а основание открытия производства – не менялось. После заседания обязательно обнародую две выдержки из обращения Т. Чорновол", – написал он.
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Может скидку дадут за опт...
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19.11.2020 13:56 Ответить
шо вы ********* до Зе? вон Палтава *** кому налил а в кормушку влезть хотел!!!
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19.11.2020 14:09 Ответить
Мася, эта контора , (скорее всего в сговоре с вояками) давала на тендер нереально маленькую цену на топливо, а потом после типа пабеды (следим за руками) в доп. соглашении к договору писали нужную цифру.
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19.11.2020 14:25 Ответить
Найемы крепко присосались к военной теме, не оторвешь.
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19.11.2020 14:30 Ответить
Мустафу Наема забыли ??? Как он призывал на МАЙДАН ???ОН вродебы не 100% УКРАИНЕЦ НО ОН лутше чем порохоботы,зеботы,медведчуки и не ахмедовский.он МАЙДАНЕЦ !!!
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19.11.2020 15:00 Ответить
Интересно! Будут расследовать НЕ как, у кого,за сколько, и почему не дешевле?
Что логично для этой структуры,а КТО И КАК ПОСМЕЛ подать заявление!
Зебилы керуют!
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19.11.2020 15:47 Ответить
 
 