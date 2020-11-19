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Главная елка останется на Софийской площади, где организуют новогоднюю ярмарку, - Мондриевский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Главная елка останется на Софийской площади, где организуют новогоднюю ярмарку, - Мондриевский

В этом году главная елка останется на Софийской площади, рядом с ней не будет фудкортов, но можно будет приобрести сувениры и напитки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в Фейсбуке.

"Новогодняя атмосфера в городе будет создана! И это наша последовательная и принципиальная позиция... В этом году главная елка останется на Софийской площади, но без фудкортов - только сувениры и напитки", - отметил он.

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По словам чиновника, все детали новогодних праздников сообщат позже.

"Мы представляем новый новогодний маршрут от Арки Дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк Владимирская горка, Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади. Это будет сказочно красивый маршрут с лакомствами по дороге. Но не забывайте держать дистанцию ​​и следить за своим здоровьем", - отметил Мондриивский.

Главная елка останется на Софийской площади, где организуют новогоднюю ярмарку, - Мондриевский 01
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І головне не запитувати перехожих чи подобається їм ялинка.Главная елка останется на Софийской площади, где организуют новогоднюю ярмарку, - Мондриевский - Цензор.НЕТ 7520
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19.11.2020 14:13 Ответить
Рояль мало. надо еще и пианиста прибить к роялю. Тогда картина будет полной.
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19.11.2020 14:16 Ответить
Саша ****! Ты наверно судя по нику давно пропагандируешь нерукотворную музыку? Не хочешь продемонстрировать свои способности на Хресте? или предложить те могу Золотой дождь?....
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19.11.2020 14:21 Ответить
ковидом торговать будут ? значит зайти в кабак навалить бокал пива нельзя, а на ярмарку можно ? (для справки, я болел уже ковидом и лежал в больнице)
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19.11.2020 14:38 Ответить
ярмарка на открытом воздухе...
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19.11.2020 15:01 Ответить
ну и ? это значит что никакой придурок с маской на бороде не кашлянет вам в лицо ? или че ?
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19.11.2020 15:03 Ответить
или не кашлянет в открытый воздух который вам ветром в лицо принесет ?
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19.11.2020 15:05 Ответить
 
 