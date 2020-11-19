Главная елка останется на Софийской площади, где организуют новогоднюю ярмарку, - Мондриевский

В этом году главная елка останется на Софийской площади, рядом с ней не будет фудкортов, но можно будет приобрести сувениры и напитки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в Фейсбуке.

"Новогодняя атмосфера в городе будет создана! И это наша последовательная и принципиальная позиция... В этом году главная елка останется на Софийской площади, но без фудкортов - только сувениры и напитки", - отметил он.

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По словам чиновника, все детали новогодних праздников сообщат позже.

"Мы представляем новый новогодний маршрут от Арки Дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк Владимирская горка, Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади. Это будет сказочно красивый маршрут с лакомствами по дороге. Но не забывайте держать дистанцию ​​и следить за своим здоровьем", - отметил Мондриивский.