Необходимо изменить условия налогообложения для крафтового пива и ТИЭНов, – нардеп "Батькивщины" Николаенко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Народный депутат от "Батькивщины", член налогового комитета парламента Андрей Николаенко предлагает отменить акцизы на пиво для крафтовых пивоварен на 2021 и ввести более постепенное повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева.
В условиях экономического кризиса целесообразно на 2021 отменить акцизы на пиво – для крафтовых пивоварен, а также поддержать более постепенный подход в повышении акцизов на табачные изделия для электрического нагрева.
Об этом заявил народный депутат, глава подкомитета рынка капиталов Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко, передает УНИАН.
"О пиве – я озвучил свою позицию на Комитете – я против повышения акцизов на пиво. Более того, мною было подано предложение по поддержке крафтовых пивоварен и отмены для них акцизного сбора на 2021 год", – сообщил Андрей Николаенко.
Также народный депутат поддержал более постепенный подход в повышении акцизов на ТИЭНы – в противовес запланированному в законе №466 повышению акцизов на ТИЭНы сразу в 4 раза.
"Хотя я пропагандирую здоровый образ жизни (а потребление любых табачных изделий является вредной привычкой) тем не менее, я поддерживаю более постепенный подход в повышении акцизов на ТИЭНы. Считаю, что данный подход является более взвешенным", – уверен народный депутат Андрей Николаенко.
Напомним, что вместе с принятием государственного бюджета, в парламенте планируют повысить акцизы на пиво с 2,78 до 3,10 грн за 1 литр продукции.
Что касается акцизов на ТИЭНы, то их резкое повышение (в 4 раза) предусмотрено уже действующим законом Украины №466. Впрочем против повышения уже выступили в Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины, Минэкономике, а также во многих бизнес-ассоциациях.
А в Национальной организации розничной торговли предупреждают, что резкое повышение акцизов на ТИЭны создаст существенные проблемы для малого бизнеса, который осуществляет их продажу, и может привести к банкротству большого числа физических лиц-предпринимателей и малых предприятий.
Пожалуйста, подождите...
Я не знаю що у тебе в дупі, але у нас приватна медицина на високому рівні і фактично це єдина існуюча медицина. При тому, що держава усе робить щоби її знищити. Бо в іншому випадку, вже давно би ввели страхову.
Так, я населення що має 2-га чорнозему, а взагалі у родині ми маємо майже 5-ть. І ми за. Як і тотальна більшість власників цієї землі, а проти - ідіоти які думають, що існує якась нечийна (державна) с/г земля.
Нацисти, землю, пролили кров... який ти українець, ти просто дебіл. От яка різниця чи належить ця земля уркаїнцю Петренко, чи Сидоренко? Вона, що від цього у мішках до Німеччини виїде? За те вашу Юлю і тролят, бо її прихильники переважно ідіоти.
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І/діот, "дороговизна" породжує жебратство та огранічує масовий доступ до товару!!!!
Це тільки в нас подібні дебіли від "економіки" скорочують випуск товарів та підіймають ціни!
Усі великі підприємства у Европі та США щоби зробити більше товарів та більше реалізувати шукають шляхи щоби знизити собівартісь - залучити покупців привабливими цінями...
Короче, з тобою усе зрозуміло. - крафтовий ім/біціл від сладчайшего....
За халяву голосують трутні і дебіли. Розумні люди голосують за правильні реформи.
ТИЭн - это то, что малолетки сосут и дым пускают для "крутизны" ?
Он о другом говорит, что поднятие налогов это опасная практика, которая в конечном итоге ведет к закрытию предприятий и перемещению их в страны с более выгодными условиями налогобложения. В конечном итоге налогов может быть ноль, а вся продукция будет из-за бугра по конским прайсам.
Впрочем это всё уже произошло в множестве других отраслей.
От резкого поднятия налогов выиграют только контрабандисты, а проиграют украинцы, которые будут покупать дороже. При этом часть из них потеряют работу, а бюджет налоги.
Такой подход это резать курицу несущую золотые яйца. В перспективе нескольких месяцев может и удастся получить больше налогов. Но дальше будет вообще по нулям.
Три дня была в бане, непонятно за что , не могла написать.
Анализ мой негативный, Ковида нет ! 😊
Береги себя!😘
В поднятии акцизов?
А на что поднимать акцизы, на молоко что ли?
https://glavcom.ua/ru/news/v-ukraine-s-1-iyulya-povysyat-pensii-komu-i-na-skolko-686449.html
Кто эти загадочные персонажи, которым "Необходимо изменить условия налогообложения...." ?
Осталось письма трудовых коллективов приложить.
Пусть курят сигареты. А то у аптек и похоронных агентств падает прибыль.
Он про что?