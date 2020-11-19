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Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что деньги на государственную помощь креативной индустрии во время карантина уже выделены, но еще не поступили адресатам, нужно довести до конца начатую работу.

Об этом Ткаченко сообщил журналистам на IV Международном форуме "Креативная Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они (деньги - Ред.) уже выделены, но еще не поступили адресатам. Поэтому, когда мы говорим о поддержке, важно выполнять обещания, которые мы давали: и правительство, и Рада, - изменяя соответственно законы и распределяя гранты. Главное сейчас - довести до конца ту большую работу, которая уже была проведена", - сказал министр.

По его словам, средства должны получить гранты УКФ все, кто подал документы на возмещение убытков вследствие карантина.

"От грантов Украинского института книги и другие программы, которые мы запустили, в частности из Госкино, Минкульт - это только начало. Кроме того, мы уже на 7% уменьшили НДС на креативные индустрии, это европейская практика, так делают во многих странах. Мы меняем сейчас и облегчаем систему получения кредитов 5-7-9. Главное, все эти работы реализовать и довести до конца", - отметил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко
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Топ комментарии
+6
Адресат ТОВ "Квартал 95" офшор о. Кипр.
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19.11.2020 14:16
+5

Хроники Хунты
@JuntaChronicles

Мендель заявила, что состояние Зеленского увеличивается.
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19.11.2020 14:31
+2
Спочатк прочитав деньги на распродажу культурьі. Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко - Цензор.НЕТ 1217
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19.11.2020 14:22
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Адресат ТОВ "Квартал 95" офшор о. Кипр.
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19.11.2020 14:16 Ответить
"Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам" - подождите, вы же не герои из МВД и СБУ...
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19.11.2020 14:19 Ответить
Нашо гроши культурным? Давайте безкультурным. Ну як стать культурным без грошей?
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19.11.2020 14:21 Ответить
Вважати культурою третьсортні серіальчики почали зовсім недавно, років так півтора тому.
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19.11.2020 14:30 Ответить
Та нам безкультурним и така херня як сериальчики - культура. До ближайшого театра 300 километрив. А слова, планетарий, люди вобще бояця. Я вже не кажу про фуникульор.
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19.11.2020 14:42 Ответить
Спочатк прочитав деньги на распродажу культурьі. Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко - Цензор.НЕТ 1217
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19.11.2020 14:22 Ответить
Гроші ще не прийшли, але вже благополучно витрачені. Так, зеткаченка?
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19.11.2020 14:25 Ответить
Бездарностям нужны деньги.
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19.11.2020 14:29 Ответить

Хроники Хунты
@JuntaChronicles

Мендель заявила, что состояние Зеленского увеличивается.
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19.11.2020 14:31 Ответить
Гроші на підтримку культури вже виділені, але ще не надійшли адресатам, - глава Мінкульту Ткаченко - Цензор.НЕТ 3201
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19.11.2020 14:33 Ответить
А как в отношении достояния, по-прежнему с ноготок?
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19.11.2020 15:11 Ответить
чем дольше деньги будут добираться к адресатам по дорогах "большой стройки" тем больше дохода накрутят их выделялщики. позитивная обратная связь ))
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19.11.2020 14:37 Ответить
Сколько помоев его 1+1 вылил на Украину и Порошенко. Результат - нынешний армагеддон. Хавай - те, зебилоиды.
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19.11.2020 14:54 Ответить
Деньги / Не оправдал доверия Коломойского Ткаченко. Не стал мэром Киева с боджетом 52 мллрд. За что Коломойским разжалован в министры культуры с бюджетом всего лишь 12 млрд. Переживает вор государственного значения Ткаченко, укравший Одесскую киностудию.
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19.11.2020 14:56 Ответить
 
 