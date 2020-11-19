Деньги на поддержку культуры уже выделены, но еще не поступили адресатам, - глава Минкульта Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что деньги на государственную помощь креативной индустрии во время карантина уже выделены, но еще не поступили адресатам, нужно довести до конца начатую работу.

Об этом Ткаченко сообщил журналистам на IV Международном форуме "Креативная Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они (деньги - Ред.) уже выделены, но еще не поступили адресатам. Поэтому, когда мы говорим о поддержке, важно выполнять обещания, которые мы давали: и правительство, и Рада, - изменяя соответственно законы и распределяя гранты. Главное сейчас - довести до конца ту большую работу, которая уже была проведена", - сказал министр.

По его словам, средства должны получить гранты УКФ все, кто подал документы на возмещение убытков вследствие карантина.

"От грантов Украинского института книги и другие программы, которые мы запустили, в частности из Госкино, Минкульт - это только начало. Кроме того, мы уже на 7% уменьшили НДС на креативные индустрии, это европейская практика, так делают во многих странах. Мы меняем сейчас и облегчаем систему получения кредитов 5-7-9. Главное, все эти работы реализовать и довести до конца", - отметил Ткаченко.

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