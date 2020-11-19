Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили

Руководитель КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", которое объявило тендер на покупку внедорожник за 1,5 миллиона гривен, уволен с должности, а сам тендер отменен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, уже уволенный руководитель не сообщил о своих намерениях купить дорогой автомобиль представителям КГГА. Об оглашении открытых торгов на приобретение машины не знал ни замглава КГГА, отвечающий за дорожно-транспортную отрасль, ни Департамент транспортной инфраструктуры, ни Департамент внутреннего финансового контроля и аудита.

Должностное лицо уволили, потому что все закупки коммунальщиков обязательно должны согласовываться с Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

"Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно с деньгами городского бюджета, деньгами киевлян", - отметил Кличко.

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Ранее ряд СМИ сообщил, что 17 ноября коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" объявило тендер на покупку новой машины. Выбор их пал на новенький Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, который им обошелся бы почти в 1,5 миллиона гривен. А решение о покупке дорогостоящего автомобиля они приняли самостоятельно.

Руководителем КП является Роман Лисневский.