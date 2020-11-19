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КГГА (2931) Кличко (4510) тендер (646) увольнение (2508)

Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили

Руководитель КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", которое объявило тендер на покупку внедорожник за 1,5 миллиона гривен, уволен с должности, а сам тендер отменен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, уже уволенный руководитель не сообщил о своих намерениях купить дорогой автомобиль представителям КГГА. Об оглашении открытых торгов на приобретение машины не знал ни замглава КГГА, отвечающий за дорожно-транспортную отрасль, ни Департамент транспортной инфраструктуры, ни Департамент внутреннего финансового контроля и аудита.

Должностное лицо уволили, потому что все закупки коммунальщиков обязательно должны согласовываться с Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

"Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно с деньгами городского бюджета, деньгами киевлян", - отметил Кличко.

Читайте также: Действующие и экс-чиновники КП КГГА с предпринимателями организовали схему по хищению 4 млн грн из бюджета Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Ранее ряд СМИ сообщил, что 17 ноября коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" объявило тендер на покупку новой машины. Выбор их пал на новенький Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, который им обошелся бы почти в 1,5 миллиона гривен. А решение о покупке дорогостоящего автомобиля они приняли самостоятельно.

Руководителем КП является Роман Лисневский.

Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили 01
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Топ комментарии
+7
у вас там один придурок за 32 млн интернет решил провести. И все нормально. А тут какой-то крузер. Пусть даже и ланд.
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19.11.2020 14:30
+6
Одному мне кажется, что даже при шапкокраде --- хапали скромнее?? Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили - Цензор.НЕТ 3763
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19.11.2020 14:27
+4
Т о он у Ермака не проконсультировался и с его братом не говорил.
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19.11.2020 14:25
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Т о он у Ермака не проконсультировался и с его братом не говорил.
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19.11.2020 14:25 Ответить
Одному мне кажется, что даже при шапкокраде --- хапали скромнее?? Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили - Цензор.НЕТ 3763
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19.11.2020 14:27 Ответить
А закон "Снігової кулі" ніхто не відміняв....
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19.11.2020 14:43 Ответить
Тому що тоді боялись вкрасти більше ніж він,а зараз нікого боятись навіть конституційний суд підтвердив своїм останнім рішенням.
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19.11.2020 14:44 Ответить
они прекрасно знают, что второй каденции клоун не возьмёт, ясно уже как день, потому гребут сколько можно унести, времени мало.
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19.11.2020 15:00 Ответить
Слушай ну директор же КП, а не депутат, он то каким боком к бубочке?
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19.11.2020 16:13 Ответить
при шапкокраді ніхто навіть пукнути не смів без дозволу чи віткатів.А при ЗЕторчкові-кожен хапає скільки може урвати.Всі вже давно зрозуміли хто він є.Ігнор повний ,ніби нема президента.Чисто формально. Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 5800
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19.11.2020 17:15 Ответить
Пацан к успеху шел. Не повезло, не фартануло! Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили - Цензор.НЕТ 9760
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19.11.2020 14:43 Ответить
ЛуАЗ теперь купит
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19.11.2020 14:29 Ответить
у вас там один придурок за 32 млн интернет решил провести. И все нормально. А тут какой-то крузер. Пусть даже и ланд.
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19.11.2020 14:30 Ответить
ой дурак! Треба було Крузака за 5 лямів брати. 1,5 за машину а решту навпіл із начальником! Ще би і премію виписали...
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19.11.2020 14:33 Ответить
Директор столичного КП собирался приобрести Land Cruiser за 1,5 млн: тендер отменили, чиновника уволили - Цензор.НЕТ 1050
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19.11.2020 14:34 Ответить
Почему у нас престижность автомобиля меряется количеством неудобств и гадостей окружающим людям? Чем больше, тем престижней.
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19.11.2020 14:37 Ответить
Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 1901
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19.11.2020 14:47 Ответить
Новые литса покруче старых Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 7445 Да, зебилы? Ну вы и наголосовали... Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 164
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19.11.2020 14:47 Ответить
Витя вернись?
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19.11.2020 15:13 Ответить
...По его словам, уже уволенный руководитель не сообщил о своих намерениях купить дорогой автомобиль представителям КГГА. Об оглашении открытых торгов на приобретение машины не знал ни замглава КГГА, отвечающий за дорожно-транспортную отрасль, ни Департамент транспортной инфраструктуры, ни Департамент внутреннего финансового контроля и аудита...., т.е, если бы пришел, попросил бы как порядочный, типа не хочу, как лошара ездить на жигулях, а хочу как все на тойоте крузере.., никто бы и не отказал, а теперь - иди лесом, бери на прокат велосипед...
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19.11.2020 15:11 Ответить
Угу ... прям жигулях ...
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19.11.2020 17:28 Ответить
У меня складывается ощущение, что большая часть населения не крадет, лишь потому что не имеет возможности.
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19.11.2020 15:12 Ответить
Ну прямо цирк с этим увольнением. Десятки чиновников КГА прекрасно работают и при этом воруют еще больше.
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19.11.2020 15:30 Ответить
Люде... Ніівні ви ... Великій людині потрібна велика автівка.
Я таке багато разів чув про високих людей. Директор столичного КП збирався придбати Land Cruiser за 1,5 млн: тендер скасували, чиновника звільнили - Цензор.НЕТ 8375
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19.11.2020 17:30 Ответить
Він не син товариша Саахова з Кавказької полонянки? Той теж завідував комунхозом. Правда по ******** міркам був бідний їздив, на "Волзі", мав невелику дачу, а тут шікарно губу розкатали - ленд ровер за 1,5 млн. щоб хазяїну шляхопроводів в колеса кріпаки кланялись? Аліса в країні зеленого задзеркалля. Як мило від таких щоденних новин.
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19.11.2020 17:47 Ответить
 
 