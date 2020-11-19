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дети (6020) насилие (364) Левченко Екатерина (9) буллинг (56)

С начала года на детскую горячую линию обратились 57 тыс. детей: сообщали о насилии, жестоком обращении и буллинге

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

С начала года на детскую горячую линию обратились 57 тыс. детей: сообщали о насилии, жестоком обращении и буллинге

Около 30% детей, которые в этом году обратились на Национальную детскую горячую линию, говорили о насилии и жестоком обращении, 15% - о буллинге.

Как передает Цензор.НЕТ о ссылкой на УНИАН, об этом правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко сообщила во время онлайн-конференции на тему: "Введение комплексного сексуального образования и принципов гендерного равенства: перспективы в Украине 21-го века".

Она отметила, что в течение 9 месяцев 2020 года на Национальную детскую горячую телефонную линию, которая работает на базе правозащитного центра "Ла Страда-Украина", обратилось 57 тысяч детей. По словам Левченко, это беспрецедентное количество обращений.

Она сообщила, что около 5% обращений (около 3 тысяч) касались вопросов сексуального образования. 15% детей звонили по поводу буллинга, около 30% - о насилии и жестоком обращении, добавила она.

Левченко считает, что основой таких негативных тенденций являются стереотипы, дискриминация, гендерно обусловленное насилие. Правительственная уполномоченная убеждена в необходимости внедрения сексуальных и гендерных образовательных программ, в том числе и в школах.

Она напомнила о наступлении на права женщин в Польше, в частности запрете абортов, многочисленных попытках украинских парламентариев ограничить права женщин.

По словам Левченко, это является "очень серьезными сигналами для того, чтобы находить действительно эффективные методы введения образовательных программ".

"Потому что сексуальное образование - это не только образование детей, но и образование взрослых, потому что, обучая взрослых, мы не сможем перенести эти знания детям", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде принят за основу законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия

В Украине 19 января вступил в силу закон О противодействии буллингу. Отныне штраф за буллинг - 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов.

Ранее в одной из одесских школ учительница рисования набросилась на украиноязычного ребенка за то, что та забыла альбом и ответила педагогу на украинском.

В лицее №3 города Килия десятиклассник отпросился с урока, вышел в коридор третьего этажа, сел на лавочку и полоснул себя ножом по горлу. Ему оказали первую помощь и госпитализировали. По предварительной информации, причиной такого поступка несовершеннолетнего стало предвзятое отношение к нему со стороны педагога.
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Топ комментарии
+7
Скільки з цих дзвінків стосувались - забрали телефон батьки, або не дають гроші?
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19.11.2020 14:30
+6
Синок на подарований батьком смартфон подзвонив на гарячу лінію у зв"язку з тим, що батько його принижує, не купуючи йому айфон.
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19.11.2020 14:33
+5
Зараз дітки такі "розумні", що якщо не виклянчать грошей у батьків, то зразу телефонують на "гарячу лінію" із скаргами про насильство та сексуальні домагання. Ну які батьки такі і дітки і "гарячі" лінії....
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19.11.2020 14:31
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Скільки з цих дзвінків стосувались - забрали телефон батьки, або не дають гроші?
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19.11.2020 14:30 Ответить
мдэ. а не хочу что бы мои дети жили в этой стране. я думал что мое поколение злых, жестоких, наглых, смелых, выросших на сломе эпох в 90ых-начале 2000ых - потеряное... а оказывается поколение гарри потера - ничем не лучше нашего.
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19.11.2020 14:31 Ответить
Зараз дітки такі "розумні", що якщо не виклянчать грошей у батьків, то зразу телефонують на "гарячу лінію" із скаргами про насильство та сексуальні домагання. Ну які батьки такі і дітки і "гарячі" лінії....
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19.11.2020 14:31 Ответить
У нас був хлопчик 18 рочків, так сказав що якщо батьки не куплять нового ксяомі- повіситься.
Не купили.
Повісився.
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19.11.2020 14:46 Ответить
Це добре....
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19.11.2020 14:49 Ответить
Краще б сказав шо якщо не куплять, то він проголосує за зеленського Від початку року на дитячу гарячу лінію звернулися 57 тис. дітей: повідомляли про насильство, жорстоке поводження та булінг - Цензор.НЕТ 8841
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19.11.2020 15:08 Ответить
Там треба було казати що за Порошенка.
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19.11.2020 15:19 Ответить
так а в чем проблема ? у нормальных папок - не нравится что то ? киздуй в детдом, может там тебе лучше будет ?
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19.11.2020 14:57 Ответить
Синок на подарований батьком смартфон подзвонив на гарячу лінію у зв"язку з тим, що батько його принижує, не купуючи йому айфон.
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19.11.2020 14:33 Ответить
С начала года на детскую горячую линию обратились 57 тыс. детей: сообщали о насилии, жестоком обращении и буллинге - Цензор.НЕТ 2304
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19.11.2020 14:36 Ответить
Бедные оножеребенки.
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19.11.2020 14:49 Ответить
В мене в знайомих, дитина звернулась, "не дають гроші грати в автомати".
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19.11.2020 14:55 Ответить
Вовочка уже звонил? На буллинг от Бутусова жаловался?
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19.11.2020 14:58 Ответить
Булінг - хіба це не цькування? Навіщо тягти в мову чужі слова?
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19.11.2020 15:14 Ответить
Современная тенденция "леваков-дерьмократов" поощерения слюнтяев и тряпок (которые трусят постоять за себя), ябидничества и не умения справлятся со савиии СОБСТВЕННЫМИ проблемами, взращиаает НЕДЕЕСПОСОБНОЕ поколение "павликов морозовых" и хлюпиков, которые не смогут отстоять ни свободы, ни незааимимости от вероятной агресссии. Не может быть РАВНЫХ ПРАВ у БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ БЕДОЛАГ И ОТВЕТСТВЕННЫХ И САМОДОСТАТОЧНЫХ ГРАЖДАН!
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19.11.2020 15:37 Ответить
Ты, 'самодостаточный', я уже представляю твоё отношение к инвалидам.
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19.11.2020 17:13 Ответить
Разумное и логичное отношение к инвалидам без "слез и солей", но и небезразличное: им обязательго должна быть назначена опека ЧАСТНАЯ (родственеая) или государственеая (конечно же с ограничением их прав и передачи отаетственности к ОПЕКУНУ), если они сами не в состоянии о себе заботится!
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19.11.2020 17:21 Ответить
Жуть. Нельзя обижать стариков и детей. Так нас учили. Сейчас, все вверх ногами, жестокость трансладируется именно на эти категории людей, самые незащищенные.
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19.11.2020 17:12 Ответить
 
 