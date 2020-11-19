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ложь (377) электронное декларирование (1015) Антикоррупционный суд (1070)

ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину

Высший антикоррупционный суд отменил второй приговор за ложь в декларации из-за решения Конституционного Суда по снятию ответственности за это преступление.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об экс-директоре Львовского бронетанкового завода Романе Тымкиве.

Ранее Антикоррупционный суд приговорил его к штрафу в 51 000 грн с запретом на три года управлять государственными предприятиями. Его признали виновным в недекларировании за 2017 год доли жены на квартиру в Вене за 381 тыс. евро, а также компании из Белиза.

При этом сам Тымкив признал свою вину в суде. Экс-директор завода заключил с прокурором соглашение, признав себя виновным и согласившись на наказание в виде штрафа в размере 3 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (59,5 тысячи грн).

Тымкив был уволен с должности в августе 2018 года после тянувшегося целый год скандала с выявлением коррупционной схемы по закупке запчастей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике.

Читайте также: Высший антикоррупционный суд отменил первый приговор за неподачу электронной декларации, - ЦПК

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.

ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину 01
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Топ комментарии
+12
ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину - Цензор.НЕТ 7899
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19.11.2020 15:04
+7
Зеобаби це разом зробили! 🤦🏼‍♂️
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19.11.2020 14:56
+7
Якуневич? Или ВРУ?
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19.11.2020 15:04
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ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину - Цензор.НЕТ 3487
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19.11.2020 14:55 Ответить
ай шалунишка. отшлепать по попке и простить. 51 тыс штрафа - это дешевле чем топовый модный телефон купить.
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19.11.2020 14:55 Ответить
ЗЕ МАФІЯ .РУЛИТЬ.
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19.11.2020 18:40 Ответить
Розпочалось судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу для Романа Тимківа - директора Львівського бронетанкового заводу, якого вчора було затримано детективами #НАБУ.
Схема, за якої було розпилено 28,5млн.грн дуже проста. У 2008 році МО продає з надлишкового майна двигуни на танки Т-72. Продає їх по ціні (увага!) - 25т.грн (по 3т.$ за тим курсом валют).
Усі ці роки двигуни перебували невідомо де, та згодом #Тимків і директор ТОВ "Булет лайн" Артем #Степаненко порозумілися і держава купила назад ці самі двигуни у кількості 19шт., але купила їх як нові (!) і вже трішки за іншою ціною, а саме по 1,5млн.грн., що становить 58т.$ за шт.!
Ось такий гарний бізнес у друзів нашого президента - купили у держави по 3т.$, продали назад по 58т.$., на виході маємо більше 1млн.$ чистого прибутку.
Але ж корупційне кодло своїх у біді не кидає, тож брати на поруки виродка, який грабував нашу армію прибули нардепи Паламарчук, Соловей та Алексеєв - звісно усі з #БПП.

https://censor.net/ua/news/447905/dyrektor_lbz_tymkiv_zaareshtovanyyi_na_dva_misyatsi_z_alternatyvoyu_zastavy_u_2_mln_gryven
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19.11.2020 18:59 Ответить
Зеобаби це разом зробили! 🤦🏼‍♂️
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19.11.2020 14:56 Ответить
Точно. Вместе с теми, кто назначал судей в КС. ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину - Цензор.НЕТ 9969
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19.11.2020 15:01 Ответить
Якуневич? Или ВРУ?
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19.11.2020 15:04 Ответить
Сам знаешь. Зачем спрашивать? ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину - Цензор.НЕТ 2146
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19.11.2020 16:19 Ответить
Хуже не будет...и кредитов тоже. Пандемия, дефолт и война. Редкий случай неудовольствия подтверждением своих же прогнозом. В турборежиме.
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19.11.2020 15:03 Ответить
ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину - Цензор.НЕТ 7899
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19.11.2020 15:04 Ответить
Якщо в нас верховна зрада і суди не працюватимуть рік через відсутність бувшого контингенту і часу необхідного для підготовки заміни, то від цього держава тільки виграє і можливо навіть трохи вилізе з того лайна в якому вона є через таких слуг і службовців....
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19.11.2020 15:04 Ответить
Когда уже отменят приговор януковощу?
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19.11.2020 15:05 Ответить
Скоро. Значно швидше ніж ви думаєте
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19.11.2020 15:10 Ответить
Ужє очінь бистра атмєнють.
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19.11.2020 15:23 Ответить
Діло налагоджується. Правда, зєлєбобіки?
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19.11.2020 15:06 Ответить
и в это же время, власть устраивает финансовые разборки с музеем -твари ох*уевшие
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19.11.2020 15:08 Ответить
ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину - Цензор.НЕТ 9670
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19.11.2020 15:12 Ответить
Ви зробили це РАЗОМ !!!
Д.Б.
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19.11.2020 15:14 Ответить
Вы поняли что за КСУ стоит Беня и Зеля, как он красиво всех ******, типа это они, а я хороший я против
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19.11.2020 15:15 Ответить
Рыговская элита празднует
Стиль у неё - модные бренды и неуважение к украинцам .

Вот так себя ведёт политическая элита Украины , которой КС помог избежать ответственность за ложь в декларации
ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину - Цензор.НЕТ 1846
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19.11.2020 15:18 Ответить
Фото из интернета
Жена мэра Кернеса.
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19.11.2020 15:19 Ответить
Пишучи на укр. сайті мовою кривавого окупанта,Ви проявляєте до українців повагу?
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19.11.2020 15:25 Ответить
ТААК, одного защитника Харьковской мафии мы уже нашли в Вашем лице 😀😀😀
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19.11.2020 15:32 Ответить
А ще я -захисник сральєна-парьткова-чьлєнєна ,содомітів і різних дуглассафь русккаїзіч"єскєхь.
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19.11.2020 16:41 Ответить
С мужем? ВАКС скасував другий вирок за брехню в декларації: відповідальність зняли з ексдиректора ЛБЗ Тимківа, який визнав свою вину - Цензор.НЕТ 9283
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19.11.2020 15:46 Ответить
😀😀😀
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19.11.2020 15:48 Ответить
Так этому ворюге теперь вернут 51 тыс. грн. и восстановят в должности?
Ур-ра-а! Здобулы-ы!
Спасибо, зебилы!
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19.11.2020 15:19 Ответить
А на роже- ну просто сплошное раскаивание! Обнять и плакать!
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19.11.2020 15:21 Ответить
Егеж,писок хитруна.
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19.11.2020 15:24 Ответить
А тут він був значно худіший - https://censor.net/ua/news/447905/dyrektor_lbz_tymkiv_zaareshtovanyyi_na_dva_misyatsi_z_alternatyvoyu_zastavy_u_2_mln_gryven
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19.11.2020 19:02 Ответить
Щоб ви видохли, блаЗЄнські разом зі своїми ідіотами.
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19.11.2020 15:29 Ответить
Забув дописати - із шоколадними ідіотами. Тимків - це корупціонер порошенківський, а ця влада його виправдовує. Логічний висновок - це одна банда, хоча б судячи по тому, що в Ахметова справи йдуть добре, як і раніше.
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19.11.2020 19:04 Ответить
так компенсацию, компенсацию ему еще выдайте за причиненные неудобства...полный пипец, нет уже ни сил, ни слов на это все смотреть....
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19.11.2020 15:31 Ответить
Рожи у них - как на подбор!
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19.11.2020 15:33 Ответить
Да сколько можно уже ждать ! Верните Януковоча ! Доколе !
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19.11.2020 15:50 Ответить
З кожним днем все краще і краще))
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19.11.2020 16:06 Ответить
Якщо проаналізувати роботу ВАКС відносно винесених вироків,то штраф в 51 тисячу гривен на їх погляд дуже суворий вирок.Суддя і прокурор отримали значно більше,ніж отримала держава.
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19.11.2020 18:41 Ответить
 
 