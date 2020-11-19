ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Высший антикоррупционный суд отменил второй приговор за ложь в декларации из-за решения Конституционного Суда по снятию ответственности за это преступление.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет об экс-директоре Львовского бронетанкового завода Романе Тымкиве.
Ранее Антикоррупционный суд приговорил его к штрафу в 51 000 грн с запретом на три года управлять государственными предприятиями. Его признали виновным в недекларировании за 2017 год доли жены на квартиру в Вене за 381 тыс. евро, а также компании из Белиза.
При этом сам Тымкив признал свою вину в суде. Экс-директор завода заключил с прокурором соглашение, признав себя виновным и согласившись на наказание в виде штрафа в размере 3 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (59,5 тысячи грн).
Тымкив был уволен с должности в августе 2018 года после тянувшегося целый год скандала с выявлением коррупционной схемы по закупке запчастей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Схема, за якої було розпилено 28,5млн.грн дуже проста. У 2008 році МО продає з надлишкового майна двигуни на танки Т-72. Продає їх по ціні (увага!) - 25т.грн (по 3т.$ за тим курсом валют).
Усі ці роки двигуни перебували невідомо де, та згодом #Тимків і директор ТОВ "Булет лайн" Артем #Степаненко порозумілися і держава купила назад ці самі двигуни у кількості 19шт., але купила їх як нові (!) і вже трішки за іншою ціною, а саме по 1,5млн.грн., що становить 58т.$ за шт.!
Ось такий гарний бізнес у друзів нашого президента - купили у держави по 3т.$, продали назад по 58т.$., на виході маємо більше 1млн.$ чистого прибутку.
Але ж корупційне кодло своїх у біді не кидає, тож брати на поруки виродка, який грабував нашу армію прибули нардепи Паламарчук, Соловей та Алексеєв - звісно усі з #БПП.
https://censor.net/ua/news/447905/dyrektor_lbz_tymkiv_zaareshtovanyyi_na_dva_misyatsi_z_alternatyvoyu_zastavy_u_2_mln_gryven
Д.Б.
Стиль у неё - модные бренды и неуважение к украинцам .
Вот так себя ведёт политическая элита Украины , которой КС помог избежать ответственность за ложь в декларации
Жена мэра Кернеса.
Ур-ра-а! Здобулы-ы!
Спасибо, зебилы!