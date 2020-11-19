ВАКС отменил второй приговор за ложь в декларации: ответственность сняли с экс-директора ЛБЗ Тымкива, признавшего свою вину

Высший антикоррупционный суд отменил второй приговор за ложь в декларации из-за решения Конституционного Суда по снятию ответственности за это преступление.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об экс-директоре Львовского бронетанкового завода Романе Тымкиве.

Ранее Антикоррупционный суд приговорил его к штрафу в 51 000 грн с запретом на три года управлять государственными предприятиями. Его признали виновным в недекларировании за 2017 год доли жены на квартиру в Вене за 381 тыс. евро, а также компании из Белиза.

При этом сам Тымкив признал свою вину в суде. Экс-директор завода заключил с прокурором соглашение, признав себя виновным и согласившись на наказание в виде штрафа в размере 3 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (59,5 тысячи грн).

Тымкив был уволен с должности в августе 2018 года после тянувшегося целый год скандала с выявлением коррупционной схемы по закупке запчастей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.