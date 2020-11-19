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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Черновицкая область (854) горсовет (659) местные выборы (2145) облсовет (535) Черновцы (653)

В Черновицкой области подвели итоги выборов: в облсовет прошли восемь партий, в горсовет Черновцов - семь, во второй тур выходят Кличук и Михайлишин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Черновицкой области подвели итоги выборов: в облсовет прошли восемь партий, в горсовет Черновцов - семь, во второй тур выходят Кличук и Михайлишин

В Черновицкой области официально установлены результаты на выборах в областной совет, а также депутатов горсовета и мэра Черновцов.

В облсовет Черновицкой области прошли восемь партий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В частности:

12 мандатов – Слуга народа;

9 мандатов – Батькивщина, Единственная альтернатива, Европейская Солидарность;

7 мандатов – Аграрная партия;

6 мандатов – Народный контроль, ОПЗЖ, За будущее.

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Мэр Черновцов определится во втором туре. Роман Кличук от Единственной альтернативы набрал 27,29% голосов, Виталий Михайлишин от Команды Михайлишина – 21,33%.

Действующий мэр города Алексей Каспрук набрал 18,23% и во второй тур не проходит. Он баллотировался от партии Пропозиция.

В городской совет Черновцов прошли семь партий:

11 мандатов – Единственная альтернатива;

6 мандатов – Команда Михайлишина, Европейская Солидарность и Пропозиция;

5 мандатов – Слуга народа и Народный контроль;

3 мандата – Родной город.
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В Черновицкой области определи итоги выборов: в облсовет прошли восемь партий, в горсовет Черновцов - семь, во второй тур выходят Кличук и Михайлишин - Цензор.НЕТ 5021
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19.11.2020 15:16 Ответить
Завдяки МП, зажопинці взяли 6 місць до облради, в тих районах де є монастирі МП, по місту 0
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19.11.2020 15:29 Ответить
Чернівці також вибрали "зелених", молодца. Праву руку Бені - слуг і ліву ріку Бені - за його майбутнє.
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19.11.2020 18:09 Ответить
Тут була немала веселуха, коли Бєніни холопи добивались правильного (для себе) перерахунку голосів. Бо ж бабла в кампанію влили багато, а в підсумку вийшло... як вийшло ( У Чернівецькій області визначили підсумки виборів: до облради пройшли вісім партій, до міськради Чернівців - сім, у другий тур виходять Клічук і Михайлішин - Цензор.НЕТ 3731 ).
Щодо міськради. Михайлішин - екс-секретар міськради часів Шапкокрада, "очі і вуха" ведмедчука (був у його "українському виборі", а раніше - сдпу(о)). Тому я не надто би тішився прольоту опзж до міськради - пролізли їхні... альтер-его.
Щодо облради. За Любителів Жому (опзж) голосували переважно в молдавських і румунських селах. Бо раніше там традиційно голосували за ригів. Мабуть, і "слуг" там підживили за компанію, бо в облраду їх налізло дохолєри, а до міськради - півтора каліки.
Щодо градоначальника. Притомні і відносно притомні виборці голосуватимуть хоч за дідька лисого, аби не за Михайлішина.
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20.11.2020 04:20 Ответить
 
 