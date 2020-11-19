В Черновицкой области подвели итоги выборов: в облсовет прошли восемь партий, в горсовет Черновцов - семь, во второй тур выходят Кличук и Михайлишин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Черновицкой области официально установлены результаты на выборах в областной совет, а также депутатов горсовета и мэра Черновцов.
В облсовет Черновицкой области прошли восемь партий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В частности:
12 мандатов – Слуга народа;
9 мандатов – Батькивщина, Единственная альтернатива, Европейская Солидарность;
7 мандатов – Аграрная партия;
6 мандатов – Народный контроль, ОПЗЖ, За будущее.
Мэр Черновцов определится во втором туре. Роман Кличук от Единственной альтернативы набрал 27,29% голосов, Виталий Михайлишин от Команды Михайлишина – 21,33%.
Действующий мэр города Алексей Каспрук набрал 18,23% и во второй тур не проходит. Он баллотировался от партии Пропозиция.
В городской совет Черновцов прошли семь партий:
11 мандатов – Единственная альтернатива;
6 мандатов – Команда Михайлишина, Европейская Солидарность и Пропозиция;
5 мандатов – Слуга народа и Народный контроль;
3 мандата – Родной город.
Пожалуйста, подождите...
Щодо міськради. Михайлішин - екс-секретар міськради часів Шапкокрада, "очі і вуха" ведмедчука (був у його "українському виборі", а раніше - сдпу(о)). Тому я не надто би тішився прольоту опзж до міськради - пролізли їхні... альтер-его.
Щодо облради. За Любителів Жому (опзж) голосували переважно в молдавських і румунських селах. Бо раніше там традиційно голосували за ригів. Мабуть, і "слуг" там підживили за компанію, бо в облраду їх налізло дохолєри, а до міськради - півтора каліки.
Щодо градоначальника. Притомні і відносно притомні виборці голосуватимуть хоч за дідька лисого, аби не за Михайлішина.