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обыск (1844) СБУ (18666) Турчинов (3337) Музей Майдана (61)

Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства:

Обыск в Музее Майдана накануне годовщины Революции - это демонстрация реваншистского облика действующей власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-секретарь СНБО, руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

"В стране, где полностью провалена борьба с пандемией коронавируса, где полностью разрушена экономика, где при власти пребывают хамство и агрессивное невежество, где сознательно уничтожена антикоррупционная инфраструктура и процветает масштабная многоуровневая коррупция, в лицо патриотов, защитивших на Майдане свободу и независимость, брошен очередной вызов. Так, накануне годовщины Революции Достоинства, "зеленая" власть руками СБУ устроила обыск в музее Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

По словам Турчинова, "действующие беспомощные и, вместе с тем, агрессивные руководители не приняли и до сих пор ненавидят Революцию Достоинства и ее достижения".

"Они открывают уголовные дела против активистов Майдана, воинов и волонтеров, пытаясь их опорочить и унизить, искажая и разрушая фундаментальные ценности украинцев. Обыск в музее накануне годовщины Революции - это демонстрация их напыщенного облика - облика реванша, предателей и капитулянтов. Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти", - подчеркнул Турчинов.

Ранее сообщалось, что в Музее Революции Достоинства проводят обыски.

Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

Читайте: Главная проблема местных выборов - катастрофически низкая явка избирателей, это облегчает фальсификации, - Турчинов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+44
Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти" - Цензор.НЕТ 85
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19.11.2020 15:31
+39
Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти" - Цензор.НЕТ 3047
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19.11.2020 15:31
+30
Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти" - Цензор.НЕТ 6282
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19.11.2020 15:28
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И давно пора переименовать СБУ в ФСБ Украины. Потому что они не борятся с сепарами никак, а только с патриотами.
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19.11.2020 16:02 Ответить
До чого тут маразм? - Це цілеспрямовані дії хитрих, розумних і підлих ВОРОГІВ.
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19.11.2020 16:02 Ответить
Ничего умного тут нет. Это обычный сталинизм. У тебя есть сила - ты её используешь.
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19.11.2020 16:06 Ответить
Огляніться на навколишній світ - кругом перемагає сила. "Бо плач (будапештський МММрандум) не дав свободи ще нікому..."
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19.11.2020 16:21 Ответить
Есть грубая, а есть мягкая сила. ГБшные практики это грубая сила.
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19.11.2020 16:25 Ответить
а где же наш правдоруб Хмара с Дроздовым и Фарион? Радуйтесь, хмыри, Порошенко был плохой, СБУ плохое, а теперь всем стало хорошо: "легли и просять".
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19.11.2020 16:06 Ответить
Не уплачено.
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19.11.2020 16:07 Ответить
С декабря 2018 по август 2019 года украли выделенные на строительство Мемориала 148 миллионов гривен.
Первой была украдена и отмыта сумма в 111 миллионов гривен и сейчас на счетах Музея осталось всего 9,8 миллиона.
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19.11.2020 16:09 Ответить
Більше як 800 мільйонів гривень на фінансування музею такого типа з держбюджету під час війни та епідемії це теж маразм, і Турчинова це якось не хвилює, до того ж було п'ять років (!!!) у Порошенка та Турчинова, щоб провести слідчі дії щодо подій і вбивств на Майдані, збудувати Меморіал та посадити виконавців злочину та замовників, але я не чув від Турчинова жодного слова про цю проблему, у яку нас, як державу, регулярно тикали носом прихильні до нас політики від Европи до США. Це був сором, і сьогоднішній сором лише відголосок того, багаторічного.
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19.11.2020 16:09 Ответить
Просто у нас такая история, что когда у власти проевропейские силы, то европейцы вставляют им палки в колеса и мешают во всем. А когда к власти приходит очередной Янукович-Зеленский, то они закрывают рот и позволяют ему делать всё что он хочет. Эта история повторяется один в один. И не надо говорить, что этого не было. Где ваша критика Зеленского такая же как Порошенка? Нету её. Вот он и творит всё что хочет.
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19.11.2020 16:22 Ответить
Вот сейчас если вдруг завтра у власти станет кто-то проевропейский, то все эти организации начнут его мочить с утра до ночи, что приведет к саботажу всех реформ и появлению у власти очередного Зеленского-Бойка-Медведчука. Поэтому нет смысла делать какие-то революции. Зачем, если Европа наш враг? Пусть всё тут сгниет.
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19.11.2020 16:24 Ответить
Ваши высеры это бессмысленный треп. Тебя и тех кто высрался выше. Есть такая штука - презумпция невиновности. А у нас еще с прихода Зеленского вдруг преступника начали определять задолго до суда. И преступниками оказывались майдановцы.
Все вы просто кучка шариковых со сталинскими замашками.
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19.11.2020 16:18 Ответить
И самое главное это искренняя вера во всю ту лапшу которую тебе вешают на уши. С одной стороны вы орете "о у нас коррупция, олигархи", а с другой "нашей власти надо верить, они не могут нарушать собственные же законы".
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19.11.2020 16:20 Ответить
Чем скорей посадим в тюрягу зеЛю и его банду!тем лучше для Украины!
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19.11.2020 16:34 Ответить
ГБР вызвало на допрос лидеров Майдана
ГБР открыло дело по статье о госперевороте на Майдане
По делу о госперевороте, по данным СМИ, вызывают Турчинова, Кличко, Пашинского, Парубия и Яценюка.
Госбюро расследований вызвало на допрос лидеров событий на Майдане в Киеве зимой 2013-2014 годов, сообщает журналист Соня Кошкина в телеграмм в четверг, 19 ноября
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19.11.2020 16:53 Ответить
Шуфрич ?
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19.11.2020 17:33 Ответить
Феофания плавно превращается в психушку
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19.11.2020 18:53 Ответить
пнх
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19.11.2020 21:15 Ответить
Почему СБУ? Музей угрожал безопасности Украины?
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19.11.2020 19:16 Ответить
На фоні їснування мєдвєдчука та ахмєтова, що дерибанять бюджет трильйонами, обшуки в музеї Гідності - це як ляпас в обличчя народу.
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19.11.2020 19:41 Ответить
До лысого так и не добрались.. Турчинов про обшуки в Музеї Революції Гідності: ​​"Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади" - Цензор.НЕТ 4384
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19.11.2020 21:02 Ответить
Турчинов с Порошенко ничего не сделали для защиты завоеваний Революции Достоинства только приумножили коррупцию и казнокрадство. Не смогли выделить землю под строительство музея степень что-то патякает чьих то недоработках.
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19.11.2020 22:20 Ответить
Турчинов про обшуки в Музеї Революції Гідності: ​​"Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади" - Цензор.НЕТ 6211 Блін ,ще їм Пастор не то сказав !

А свому попу ти віриш ?
А що він зробив реально для України ?
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20.11.2020 00:26 Ответить
Предурок комсомольский, да Порох за 5 лет для Украины сделал больше чем все презы вместе с зелёным вместе
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20.11.2020 00:38 Ответить
декоммунизация провалена , пастор...
попьют еще кровушки эти 73%
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20.11.2020 00:39 Ответить
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