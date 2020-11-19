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Новости Политика Украины
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Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по

Заявителем по делу №42020000000001885 является нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Эту информацию Цензор.НЕТ подтвердил экс-нардепы Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол.

"Не удивлюсь, если выяснится, что это - спецоперация РФ, осуществлённая руками внедрённой агентуры и при содействии (возможно, неосознанном) нынешней украинской власти. В любом случае, хотелось бы всем им напомнить, чем подобные "игры" закончились для Януковича и его команды", - заявил Пашинский.

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Татьяна Чорновол, рассказала, что ее допрос по этому делу должен был состояться 17 ноября, однако руководитель следствия заболел и сообщил, что допрос будет перенесен.

"Мне позвонили из Народного фронта и рассказали, что им поступили 4 повестки: Яценюку, Турчинову, мне и Парубию... Я знаю, что это якобы возбуждено по заявлению Рената Кузьмина, который ссылается на слова Жвании. Интересно, что в этой компании политических лидеров оказалась я, ведь я не лидер Майдана, а активистка. Честно говоря, мне кажется, что это даже личная месть Рината Кузьмина. Я в свое время много писала о его имении в Пуще Водице, там снимала, и потом еще, так сказать, подталкивала уголовное расследование по этому делу", - сказала Чорновол.

Также информацию подтвердил экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий:"В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду", - сказал Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни

Издание Левый берег сообщило, что ГБР вызвало на допрос лидеров Евромайдана по делу "о госперевороте". Отмечается, что заявителем по этому делу является нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

По инофрмации издания на допрос теже был вызван мэр Киева Виталий Кличко. Отмечается, что ГБР приняло и начало расследовать то, что Майдан был якобы был "госпереворотом" по заявлению одного из самых одиозных деятелей режима экс-президента Виктора Януковича. Кузьмин в 2010-2013 годах был первым заместителем генпрокурора.

Под его руководством были направлены в суд дела в отношении экс-министра МВД Юрия Луценко, экс-заместителя Министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука и экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

В то же время, адвокат Олег Шрам сообщил в Facebook, что дело возбуждено Офисом Генерального прокурора, а не ГБР.

"Исходя из номера уголовного производства, сведения в ЕРДР внесены не ГБР, а Офисом Генерального прокурора. Если бы это было ГБР, то первой цифрой номера ЕРДР была бы цифра "6", а не "4". Следовательно, прокуроры ОГП после внесения сведений в ЕРДР в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК передали материалы уже уголовного производства в орган досудебного расследования – ГБР, следователям которого и поручили проведение расследования", - отметил адвокат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+62



крок_за_кроком

@mykolayovych45


Народ, а на коли вони викликають учасників Майдану до ДБР, коли має прийти Турчинов,Кличко? Я от про що думаю: якщо вони відкрили справу за Майдан, тоді всі, хто приймав в ньому участь, як законослухняні громадяни просто зобов'язані теж прийти і "дати покази". Ми ж не кидаємо своїх

Парубия, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана" - Цензор.НЕТ 2482
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19.11.2020 19:38
+55
Ну-ну. Работайте, ройте поглибже. Бо та яма, которую вы копаете, станет вашей могилой, русня вонючая.
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19.11.2020 19:37
+47
Эта козломордая мразь иван иванов 9612f44b давно тут потихоньку срёт козлячими высерами..
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19.11.2020 19:40
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Страница 4 из 4
в списке на посадеу первым номером должный стоять ПОРОХ !!!
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19.11.2020 21:39 Ответить
В списке на куда, ****** зебильная?))
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19.11.2020 21:44 Ответить
апаритесь пыль глотать мамкины сажальщики. посадить вы можете только печень
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19.11.2020 21:44 Ответить
сажалка у тебе ще не виросла, зебіл смішний.
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19.11.2020 23:37 Ответить
Проследи за этим лично, без тебя никак.
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20.11.2020 07:53 Ответить
Ще й сам собі відміньєтив самовподобайку, довбойоп Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 9512
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19.11.2020 22:15 Ответить
В декабре наверное власть нарида Украины сдаст часть Украины Московии,по городам юго востока Украины пройдут парады.Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5750Всё к этому идёт
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19.11.2020 21:44 Ответить
Будут созданы фильтрационные лагеря,опасных украинцев будут держать в ямах,а семьи будут отправлять на Дальний восток,,украинцы уже были в такой фигне и опять повторяют ошибки Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5250
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19.11.2020 22:23 Ответить
Ну вот, дождались. Скоро Яныка легитимного вернём и присягнём на верность России. Поздравляю 73% дятлов!
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19.11.2020 21:47 Ответить
Интеграция Украины в Лугандон идёт полным ходом!
Вы зробили це разом, дибіли!
Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 4035
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19.11.2020 21:54 Ответить
Картинка, по сути, правильная. За коррупцию они таки должны присесть. Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 3238 Вот только требуют не те и не за то- это да.
А вообще- тебе-то что? Иди вылизуй сапоги диктатору Бацке, бульбаш. Та цветуёчки его палачам дари! Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5410 Мы у себя дома сами как-нибудь разберемся.
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20.11.2020 17:04 Ответить
Як тобі "кінець епохи бідності"?Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 1531
Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 5025

Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 4628
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20.11.2020 17:16 Ответить
А что тебе до наших "эпох"? Иди бульбу в трактор загружай, житель "белоруского округа рф". Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 6559
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20.11.2020 17:18 Ответить
НЕ ЗНИЩУЄТЕ ВИ ВОРОГІВ, ТО ВОРОГИ ЗНИЩАТЬ ВАС. Це вічний закон природи, який на відміну від наших людських законів діє завжди.
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19.11.2020 22:09 Ответить
Предполагал, что всё так закончиться, но не думал, что так быстро.
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19.11.2020 22:27 Ответить
Цой Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану" - Цензор.НЕТ 2734
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19.11.2020 22:29 Ответить
Цікаво. А чому не викликають на допит мустафу найема. Це ж по його команді у фейсбуці став збиратися майдан. А він навпаки. Звичайний журналіст на високій господарській посаді.
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19.11.2020 22:28 Ответить
Кличко, Тягнибок.
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19.11.2020 22:33 Ответить
Гбр разогнать, как кацапское кодло.
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19.11.2020 22:55 Ответить
а бенедіктову куди дівати?
а бубочку?
це ж кодло - таки й вони призначали!
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19.11.2020 23:18 Ответить
Добродії, годі сратись!Зеленського і ко- гнати в три шиї,і обов,язково повернути святого Петра.Адже саме при ньому були розстріляні і посаджені всі регіонали,розстріляні і посаджені всі корупціонери.Саме при ньому проведена судова реформа і ми тепер маємо самі справедливі суди в світі.Саме при ньому була проведена справжня люстрація і реформа поліції,прокуратури і сбу. Жодна копійка з бюджету не була вкрадена.Кумівство і сватівство було викорінено нанівець.Конституція стала святою коровою і всі її положення- обов,язковими до виконання.Олігархат,корупція щезли,як явище.З,явилась невідворотність покарання і віра в справедливість...А,ще забув про армію,мову,томос і безвіз.Ну то таке,дебіли не оцінили і вибрали іншого дебіла.
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19.11.2020 22:59 Ответить
"Интересно, что в этой компании политических лидеров оказалась я, ведь я не лидер Майдана" -настоящие герои не считают себя героями.
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19.11.2020 22:59 Ответить
Ну, виконання замовлень посібників рашистських вбивць, ще й напряму пов'язаних з виконанням злочинів на великих посадах задля забезпечення захоплення України зазначеними окупантами, є відкритим визнанням своєї причетності до тієї самої ж справи - державна зрада. "Сядуть усє".
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19.11.2020 23:09 Ответить
Пора уже новый Майдан собирать к годовщине старого.
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19.11.2020 23:20 Ответить
Дык Парасюк заявил, шо можно было обойтись и без Майдана.
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20.11.2020 02:16 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.11.2020 08:55 Ответить
а я радий, що зебіли таке роблять - моє бажання гнати цю кремлівську наволоч стає просто нестримним
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20.11.2020 09:03 Ответить
У них у всех справки с дурки.
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20.11.2020 09:37 Ответить
Прочитав коментарі і дійшов висновку ми ніколи не сшиємо Україну бо одна частина-захід інша-схід і слухати один одного не хотять а майдануті ще й підливають мастила в полумя замість того щоб думати про економіку легше говорити про мову віру і піднімати тарифи
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20.11.2020 09:42 Ответить
При чем мова и тарифы к реваншу кацапни? Часть общества - прокацапы, если их не контролировать получается лугандония. Ибо прокацапы ментально запоребриком, а физически хотят маларосии с полным вассалитетом фейкостана. Как тут сшить осла и трепетную лань?
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20.11.2020 10:26 Ответить
знаешь, не было бы медведчуковского пропагондиского ТВ, из 73% осталось процентов 10% старых совкодрочеров. А так как шоу по одурачиванию населения работает, конешно неполучится ничего
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20.11.2020 14:35 Ответить
Ну и как до майдане думалось про экономику? Сильно народ жировал? Армию расхерачили такие как ты паскуды думающие про экономику.вера тебе троляка помешала а кацапское РПЦ МП не мешало тем что каждый год из экономики Украины 11млрд выводило в твою парашу. Пабло заройся назад в нору откуда ты выползло,тварюка ты гнойная. Не кацапы развязавшие войну и анексировавшие Крым виноваты в падении экономики а майдановцы. Экономист мля.
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20.11.2020 16:56 Ответить
Всё, что вам нужно знать про атмосферу зилёной власти!
" ГБР по заказу Андрея Портнова и Рената Кузьмина открыло уголовное производство по государственному перевороту во время Майдана!"

Вы могли бы представить такое при Порохе?
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20.11.2020 11:28 Ответить
Дожилися. Добробати вже сидять. Скоро і майданівців будуть саджати за грати.
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20.11.2020 12:06 Ответить
Ото ж бо, пане. Урок на майбутне, стосовно зайвоi толерантности.
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20.11.2020 13:30 Ответить
Якби в 14му вбили з тисячу ********** та інших совків - зараз би цього всього не було. Проте толерасти верещали що Європа засудить і все по закону.
Тепер жеремо цей "закон"...
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20.11.2020 14:13 Ответить
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОППОБЛОКА СДЕЛАТЬ ГОСПРЕВОРОТ РТУТЬЮ !)
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20.11.2020 12:58 Ответить
Госперевороты так не делаются, идиоты...
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20.11.2020 14:11 Ответить
Плешивую Выхухоль Пашинского хорошо бы с вещами.
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20.11.2020 14:29 Ответить
чувствую скоро запалают гос учереждения))
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20.11.2020 18:14 Ответить
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