Партия "Слуга народа" отказалась сообщить, сколько потратила на проведение опроса от Зеленского. ДОКУМЕНТ
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В партии "Слуга народа" отказались назвать сумму средств, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента" в день проведения местных выборов.
Об этом говорится в ответе партии на запрос "УП", информирует Цензор.НЕТ.
В партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, когда это связано с использованием бюджетных средств.
В то же время, в "Слуге народа" говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.
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Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной информацией.
При этом "Слуга народа" заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.
Запрос о потраченных на "5 вопросов от президента" журналисты отправили еще 13 октября. В Офисе Зеленского сначала ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5. Впоследствии ОП прислал письмо, в котором не ответил ни на один из вопросов и сообщил, что переслал запрос "Слуге народа" как организатору опроса.
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в торопях зовут отца -
Тятя, Тятя, там ЗЕ-дяди
опросили МЕРТВЕЦА!!!