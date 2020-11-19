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Новости Политика Украины Опрос Зеленского
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опрос (2618) финансирование (1699) Слуга народа (2547)

Партия "Слуга народа" отказалась сообщить, сколько потратила на проведение опроса от Зеленского. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия

В партии "Слуга народа" отказались назвать сумму средств, потраченную на проведение опроса "5 вопросов от президента" в день проведения местных выборов.

Об этом говорится в ответе партии на запрос "УП", информирует Цензор.НЕТ.

В партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, когда это связано с использованием бюджетных средств.

В то же время, в "Слуге народа" говорят, что опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я была очень зла на людей, которые уговорили Зеленского провести опрос. Я бы их уволила, - "слуга народа" Верещук

Поэтому в политсиле ответили, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной информацией.

При этом "Слуга народа" заверила, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

Запрос о потраченных на "5 вопросов от президента" журналисты отправили еще 13 октября. В Офисе Зеленского сначала ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5. Впоследствии ОП прислал письмо, в котором не ответил ни на один из вопросов и сообщил, что переслал запрос "Слуге народа" как организатору опроса.

Также на Цензор.НЕТ: В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование

Партия Слуга народа отказалась сообщить, сколько потратила на проведение опроса от Зеленского 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Опрос - фикция. Результат - всем пох. Траты - реальные. Но тайня сия велика есть, бо дуже зелупнява.
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19.11.2020 15:49
+18
Забежали дети в сени,
в торопях зовут отца -
Тятя, Тятя, там ЗЕ-дяди
опросили МЕРТВЕЦА!!!
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19.11.2020 15:51
+11
Не переживайте, журналисты скоро выложат эту информацию.
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19.11.2020 15:49
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Правила форума Совет форумчан
Не переживайте, журналисты скоро выложат эту информацию.
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19.11.2020 15:49 Ответить
Опрос - фикция. Результат - всем пох. Траты - реальные. Но тайня сия велика есть, бо дуже зелупнява.
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19.11.2020 15:49 Ответить
Запит на опорос може порушити прецедент першого питання опороса Зеленського.
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19.11.2020 15:50 Ответить
Забежали дети в сени,
в торопях зовут отца -
Тятя, Тятя, там ЗЕ-дяди
опросили МЕРТВЕЦА!!!
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19.11.2020 15:51 Ответить
эпоха открытости, все просрачно...
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19.11.2020 15:55 Ответить
Что опять деньги брали из короновирусного фонда?
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19.11.2020 15:56 Ответить
А чи був Фонд? Гроші скоріш за все пиляли ще до того, як вони потрапляли у цей "фонд".
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19.11.2020 17:50 Ответить
Не было НИКАКОГО опроса. Был бред сивого клоуна, отрыжка идиота. Это бесплатно.
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19.11.2020 15:57 Ответить
Какаяразніца скільком хворим можна врятувати життя, якщо бубочці потрібно влаштувати "опитування", щоб протягти "вільну економічну зону" на доМбасЕ.
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19.11.2020 16:02 Ответить
Попросту никак не придумают как "смахлювать", вот и жеманяться как с поездкой в Оман.
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19.11.2020 16:42 Ответить
В партии сослались на закон "О доступе к публичной информации", согласно которому юрлица, не являющиеся субъектами властных полномочий, обязаны предоставлять информацию только тогда, когда это связано с использованием бюджетных средств.Источник: https://censor.net/ru/n3232089 здесь можно поспорить: члены партии СН, избранные депутатами ВР являются одним из субъектов властных полномочий, а именно-законодательной (власть законодательная, исполнительная, судебная), учитывая их монобольшинство можно в целом и партию рассматривать как субъект полномочий.Идем дальше- согласно законодательства, партии представленные в ВР, получают финансирование из бюджета (согласно законодательства) и по-моему мнению они должны отвдетить на запрос как того требует закон.Желательно мнение юристов, а не юрЫстов из балагана 95 квартал
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19.11.2020 16:44 Ответить
они вам ничего не должны. вы лохи... а они слуги... уроды
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19.11.2020 16:59 Ответить
А что, так можно?
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19.11.2020 17:00 Ответить
Антивирусный фонд большой, выдержит.
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19.11.2020 17:07 Ответить
Партія "Слуга народу" відмовилася повідомити, скільки витратила на проведення опитування від Зеленського - Цензор.НЕТ 5399
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19.11.2020 17:26 Ответить
Схоже на якийсь зелений анус.
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19.11.2020 17:55 Ответить
Поміняється влада на судах узнаєм....
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19.11.2020 17:29 Ответить
Зеленский говорил что спонсоры-меценаты оплачивали, с чего к слугам такой вопрос возник?
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19.11.2020 17:53 Ответить
 
 