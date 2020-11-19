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КС (2130) судья (2576)

Заседания КС возобновятся при наличии кворума сразу после завершения лечения судей, болеющих COVID-19, - пресс-служба суда

Новости Цензор.НЕТ Общество

Заседания КС возобновятся при наличии кворума сразу после завершения лечения судей, болеющих COVID-19, - пресс-служба суда

Большинство судей Конституционного Суда находятся на самоизоляции и работают дистанционно в связи с тем, что на сегодня зафиксированы заболевания Covid-19 у нескольких судей.

Об этом информирует отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что указанное обстоятельство обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к тому, что их пришлось отложить. В то же время, находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании суда.

"Никаких письменных или устных сообщений от судей КС об отказе принимать участие в рассмотрении каких-либо дел нет. Сразу после завершения лечения и при наличии кворума работа КС будет восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.

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19.11.2020 15:51 Ответить
Двери заварить и не пускать.
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19.11.2020 15:52 Ответить
Как знать, как знать.... Это ведь COVID-19, а мальчики болеющие там, уж не молоды - кворум может и вовсе не собраться... Может повезёт?😉
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19.11.2020 16:02 Ответить
А может не стоит лечить? Заодно и боджет целее будет 🤔
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19.11.2020 20:12 Ответить
 
 