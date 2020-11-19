Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье
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Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал подписание закона о штрафах за неношение маски в публичных местах.
Об этом глава Минздрава сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Степанов отметил, что количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки уже превысило 13 тыс.
"Наша команда в министерстве очень долго настаивала на введении штрафов за неношение маски в публичных местах, ведь это не прихоть ВОЗ, Минздрава, Президента, Премьер-министра или моя личная. Маска - это единственный путь защитить здоровье: свое и своих близких", - подчеркнул министр здравоохранения.
Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок
Ранее Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.
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Про це повідомляє телеканал «Глобу». За інформацією телеканалу, літак «Турецьких Авіліній» з контейнером, в якому знаходяться 120 тис. доз препарату, приземлився близько 07:30 за місцевим часом (13:30 мск) в міжнародному аеропорту Гуарульюс в Сан-Паулу, де його зустрічав губернатор регіону Жоау Доріа.
Раніше він анонсував прибуття вакцини 20 листопада.
Як очікується, до кінця року з КНР в регіон надійде 6 млн доз і сировина для виробництва ще 40 млн доз вакцини.
Може всже час сказати владі що вона не права і хай робить все по закону, а не через хитру дупу.
А что , семейные так называемые врачи и Скайп уже не помогают ?
Может , молитва и пост ?
Источник: https://censor.net/ru/n3232091
Иными словами, "спасение утопающих дело рук самих утопающих"(с)
Это не министр здравоохранения, это, ****, зиц-председатель Фунт!
За эти пару недель заболеваемость прилично снизилась -- работает карантинная дисциплина. Причём, в добровольном режиме... -- никого принудительно в маску носом не тыкают -- народ проникся.
Цены снизились, налоги, тарифы, бензин -- дешевле ещё не видел.
Движуха на дорогах, почти такая же, как до эпидемии, правда грузовая в основном.
Жить можно...
Чому цього зараз не роблять ?
"молодняк",що прийшов до влади -він надзвичайно розумний,але з "пустими файлами,"...
точніше вони наповнені ху..нею ...
Лучший способ защиты от коронавируса - просрать государственные деньги?
Суды отменяют 96% штрафов! Потрачены деньги на организацию проверяющих, поимку нарушителей, судебные расходы ... А эффекта - "пшик".
Если тьі не в состоянии наладить работу так чтобьі твое ведомство охраняло мое здороье даже несмотря на то, что я забил болт на маску, то нахрен тьі нужен? Нахрена я плачу за твое, чмошник, содержание? Чтобьі тьі рассказьвало что штраф единственньій способ сохранить здоровье?
PS: после сменьі власти необходиио будет инициировать пооцедуру чтобьі ети все зеленьіе чинуши первого ранга 2019-2020 годов даже думать не смели о каких-то персональньіх льготньіх пенсиях