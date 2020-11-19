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Решение об отмене ВАКС может стать последним ударом по антикоррупционной инфраструктуре, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение об отмене ВАКС может стать последним ударом по антикоррупционной инфраструктуре, - Сытник

Признание неконституционным закона о Высшем антикоррупционном суде может стать финальным ударом по антикоррупционной системе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"То, что волнует меня сейчас больше всего и тех, кто следит за событиями в антикоррупционной инфраструктуре... Каждые 5-6 дней Антикоррупционный суд выносит приговоры, связанные с реальным лишением свободы для людей, которые проходят по делам, которые расследовались детективами антикоррупционного бюро. Самый большой риск сейчас в том, что если даже парламент будет исправлять ситуацию, которая возникла после решений Конституционного суда, то если будет решение об отмене Антикоррупционного суда, это действительно будет проблема, которую невозможно будет решить в ближайшие 5-7 лет", - отметил Сытник.

Директор НАБУ выразил убеждение в том, что несмотря на нанесенные "болезненные удары" по антикоррупционной инфраструктуре, она пока еще действенная.

"Последний удар, который могут нанести - по делу об Антикоррупционном суде... Последствия его ликвидировать в ближайшей перспективе будет очень сложно", - подытожил Сытник.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Просто Ситнік, як отой лідер антикорупційної структури, виявляється, фіговий лідер. Бо замість укріпляти її він оці 5 років гоняв байдики на своє задоволення. А тепер бідкається про те, що корупція його долає. Хрєновий з нього антикорупціонер виявився.
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19.11.2020 16:08 Ответить
не такі йому задачі ставили, коли призначали
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19.11.2020 16:11 Ответить
Ну да. Хоч би свої носки по 300 грн. відбили, антикорупціонери ...
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19.11.2020 16:17 Ответить
Надійтеся і буде хліб за дурно
А на десерт - готель А ля Франсе
І вам на блюдечку культурно
Під самий ніс вам кулю піднесе
Слухайте усі премудрості жидів-євреїв. Забудьте про свій розум. Прикидуйтесь дурнями і одягайте собі на шию жидо-єврейське ярмо. Це так скрєпно тримати на шиї придурковатого жидка- єврея
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19.11.2020 16:15 Ответить
кацапа,в тебе ще кращі жидкі керують... Рішення про скасування ВАКС може стати останнім ударом по антикорупційній інфраструктурі, - Ситник - Цензор.НЕТ 7677хто б ото озивався
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19.11.2020 16:36 Ответить
Избрали Зеленского и антиукраинскую зелёную власть - жрите.
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19.11.2020 16:51 Ответить
Між іншим, тепер, може доведеться додатково подумати, чи не правий був Порошенко (з Філатовим), коли наполягали на створенні окремої палати Верховного суду з розгляду справ по корупції замість вищого антикорсуду. Але "антикорупціонери" наєм+серлещ переконали послів G7 в іншому. Саме в такому: створити окремий антикорсуд... Тепер вигрібаємо...
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19.11.2020 17:42 Ответить
 
 