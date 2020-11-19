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Основателей телеграм-канала Nexta Путило и Протасевича внесли в Беларуси в список террористов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Основателей телеграм-канала Nexta Путило и Протасевича внесли в Беларуси в список террористов

Степан Путило и Роман Протасевич, основавшие телеграм-канал Nexta, теперь значатся в перечне причастных к терроризму лиц, который составляет КГБ Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал.

"Белорусский КГБ внес основателя проектов NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора телеграм-каналов Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму. В списке они значатся сразу после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев", - сказано в сообщении.

Ранее телеграм-канал и логотип Nexta были признаны в Беларуси экстремистскими. После этого канал сменил название на Hexta.

Следственный комитет Беларуси выдвинул в адрес Путило и Протасевича обвинения в организации массовых беспорядков и объявил их в международный розыск.

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Автор: Ольга Лузан
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Нехта на бую крутят кгб
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19.11.2020 16:20 Ответить
На Колиму їх , по "завету" кремлівських палачів . Сябри , вітаю - 37 рік повернувся ! "Назад в будущее "
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19.11.2020 17:05 Ответить
Никто не повернувся, так оно было с захвата Беларуси кацапами, а сейчас уже хуже чем было в 30-е годы, хорошо что Украина успела убежать из совка. Но вас опять туда Зеля тянет, только не отпирайтесь, если вы зебуин.
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19.11.2020 17:50 Ответить
Зеля хутка надарвецца, у сваіх патугах. Тут і да бабкі не хадзі. Прыйдзе вясна, саджаць будзем. Зеляніна саджаць.
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19.11.2020 17:59 Ответить
Там в первой фамилии явная опечатка, а вторая фамилия явно лишняя. Засновників телеграм-каналу Nexta Путила і Протасевича внесли в Білорусі до списку терористів - Цензор.НЕТ 1620
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19.11.2020 17:22 Ответить
Сябры блукаеце і далей. Па виходным.
2030 год. - Тата, а хто гэта там ходзіць калонамі? - А гэта, сынок, нашы суграмадзяне, вай дзядуля з сябрамі, хочуць зрушыць Аляксандра Лукашэнкі з пасады прэзідэнта.
2040 год. - Тата, а хто гэта там ходзіць калонамі? - А гэта, сынок, нашы суграмадзяне, вай дзядуля і прадзядуля з сябрамі, хочуць зрушыць Мікалая Лукашэнкі з пасады прэзідэнта.
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19.11.2020 17:45 Ответить
Шютка не плохая, но и у вас так почти, и коммент за 17-50 почитай.
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19.11.2020 17:53 Ответить
Хіба так жа? Вы Януковіча спытаеце, ён за ваша тое ж у курсе. Ды і Вова ідзе ўпэўнена па той жа, скользской сцежцы ў бок Растова. Але ў яго не атрымаецца дабегчы да Растова.
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19.11.2020 17:57 Ответить
 
 