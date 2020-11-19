Основателей телеграм-канала Nexta Путило и Протасевича внесли в Беларуси в список террористов
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Степан Путило и Роман Протасевич, основавшие телеграм-канал Nexta, теперь значатся в перечне причастных к терроризму лиц, который составляет КГБ Беларуси.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал.
"Белорусский КГБ внес основателя проектов NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора телеграм-каналов Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму. В списке они значатся сразу после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев", - сказано в сообщении.
Ранее телеграм-канал и логотип Nexta были признаны в Беларуси экстремистскими. После этого канал сменил название на Hexta.
Следственный комитет Беларуси выдвинул в адрес Путило и Протасевича обвинения в организации массовых беспорядков и объявил их в международный розыск.
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2040 год. - Тата, а хто гэта там ходзіць калонамі? - А гэта, сынок, нашы суграмадзяне, вай дзядуля і прадзядуля з сябрамі, хочуць зрушыць Мікалая Лукашэнкі з пасады прэзідэнта.