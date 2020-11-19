Основателей телеграм-канала Nexta Путило и Протасевича внесли в Беларуси в список террористов

Степан Путило и Роман Протасевич, основавшие телеграм-канал Nexta, теперь значатся в перечне причастных к терроризму лиц, который составляет КГБ Беларуси.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал.

"Белорусский КГБ внес основателя проектов NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора телеграм-каналов Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму. В списке они значатся сразу после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев", - сказано в сообщении.

Ранее телеграм-канал и логотип Nexta были признаны в Беларуси экстремистскими. После этого канал сменил название на Hexta.

Следственный комитет Беларуси выдвинул в адрес Путило и Протасевича обвинения в организации массовых беспорядков и объявил их в международный розыск.

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