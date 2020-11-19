РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13748 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Языковой вопрос Местные выборы-2020
2 740 24
местное самоуправление (243) местные выборы (2145) язык (3766) Креминь Тарас (120)

Креминь просит новоизбранных депутатов местных советов отменить решения о региональных языках: В некоторых громадах делопроизводство не ведется на украинском языке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Креминь просит новоизбранных депутатов местных советов отменить решения о региональных языках: В некоторых громадах делопроизводство не ведется на украинском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к новоизбранным депутатам местных советов относительно необходимости отменить решение о функционировании региональных языков.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов о необходимости отменить решение о функционировании региональных языков, что противоречат действующему законодательству Украины, и направил письмо генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены соответствующих решений в судебном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Креминь отметил, что несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Геть кремлівські пазурі від української літератури": под стенами Кабмина проходит пикет с требованием отставки Шкарлета и возвращения комплексного ВНО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Омбудсмен напомнил, что согласно части 7 статьи 1 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступил в силу 16 июля 2019 года, статус украинского языка как единственного государственного предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

"Согласно закону, все органы государственной власти и местного самоуправления должны были в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие. Однако, отдельные органы местного самоуправления до сих пор этого не сделали, а в некоторых из них ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется региональным языком, что является прямым нарушением действующего законодательства", - подчеркнул Креминь.

Креминь просит новоизбранных депутатов местных советов отменить решения о региональных языках: В некоторых громадах делопроизводство не ведется на украинском языке 01
Креминь просит новоизбранных депутатов местных советов отменить решения о региональных языках: В некоторых громадах делопроизводство не ведется на украинском языке 02
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Хай не скіглять, виправляють щелепи і ведуть документообіг і спілкування з громадянами державною мовою. Все правильно сказав.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:10
+9
Кацапи вони такі. Якщо їх не п*здити вони нічого не виконують.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:06
+7
А краще гуманно, так, як кацапи поступили з українськими "куркулями", в тридцятих роках: Пів години на збори і, всими сімями в теплушки і на родіну, на Сибір.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и пусть ведется.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:05 Ответить
В Закарпатті є села, де одиниці розуміють українську. Більшисть знає лишень угорську. Ви дійсно вважаєте -"какая разница"?
показать весь комментарий
19.11.2020 16:20 Ответить
У Вас не настає когнітивного десонансу? Перечитайте, що Ви написали. Українець не знає української мови. Нісенитниця.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:26 Ответить
У нас українська з хлібом у душу всмоктана, ми можемо не розмовляти українською за різних обставин , але всі без виключення її розуміємо.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:34 Ответить
Це пепець.Повний.ПРОСИТИ в Україні за українську мову....Виродки яничарсько-кацапські русккаїзіч"єсккєє.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:10 Ответить
Кацапи вони такі. Якщо їх не п*здити вони нічого не виконують.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:06 Ответить
А краще гуманно, так, як кацапи поступили з українськими "куркулями", в тридцятих роках: Пів години на збори і, всими сімями в теплушки і на родіну, на Сибір.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:13 Ответить
Нажаль, в нас немає власного Сибіру.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:05 Ответить
це єдина мова, яку вони розуміють миттєво.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:32 Ответить
Хай не скіглять, виправляють щелепи і ведуть документообіг і спілкування з громадянами державною мовою. Все правильно сказав.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:10 Ответить
Ой! Просто нужно не принимать к рассмотрению и считать ОТСУТСТВУЮЩИМИ официальные документы на русском.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:16 Ответить
Проста нужьна роздирати русккагавар"яшьчьєїся пащеки.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:06 Ответить
Доки немає безумовного покарання за порушення будь якого закону закон будуть порушувати, закон про державну мову включно.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:17 Ответить
але ідентичність, це основа. Тому мова в першу чергу.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:33 Ответить
В законі потрібно передбачити покарання за невиконання, у даному випадку, враховуючи важливість цього закону, було б доречно миттєво відстороняти від посад тих, хто нехтує Законом і Конституцією. Без покарання за порушення Закон перетворюється на профанацію. P.S. А може так і було задумано?
показать весь комментарий
19.11.2020 16:32 Ответить
А проверяющие "моя твоя не понимают" русского. Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою - Цензор.НЕТ 6968
показать весь комментарий
19.11.2020 16:46 Ответить
КТО ТО ЗАМЕТИЛ?
У нас чиновники, поставленные отвечать за ЗАЩИТУ чего-либо именно на ЭТУ область и больше всего ГОНЯТ!
Омбулдсмен защиты свободы слова - гонит на независимые СМИ.
Защищающий пенсионеров - гонит на пенсионеров.
Защищающий инвалидов - гонит на инвалидов.
Защищающий гос язык - гонит на гос язык.
...
...
...
Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою - Цензор.НЕТ 8953
показать весь комментарий
19.11.2020 16:59 Ответить
ГОСЇЗІКЬ--це на кацапстані.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:08 Ответить
А які ж на старті вони глямуро-модні ці расіяно-хохли та виявляється реально тупі на фініші,то хай їдуть у Польщу, там за місяць пшиязно гаварить почнуть, чужі деньгі нє пахнут.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:27 Ответить
Перше, що зробили касапи після окупації Криму і Донбасу, це фактично заборонили українську мову: закрили школи, газети, ЗМІ. Ау, припіздєнт, кажеш немає разніци?
показать весь комментарий
19.11.2020 17:31 Ответить
Тобто українці в своїй державі є ніби зайди, і як вони її таку державу будуть сприймати ? Коли українські філософи, політологи говорять мовою окупанта при звертанні до українського медіа простору, то про що тоді мова? Ми маємо двох окупантів - зовнішній і внутрішній, і той, і той потребує деокупації і санації.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:35 Ответить
решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.Источник: https://censor.net/ru/n3232096

-----------------------------------------------------------------------------
Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою - Цензор.НЕТ 8980 треба відмовитись приймати налоги у порушників - таке покарання приведе їх до тями...
показать весь комментарий
19.11.2020 18:20 Ответить
 
 