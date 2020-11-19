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G7 (714) Зеленский (16511) электронное декларирование (1015)

Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года

Президент Владимир Зеленский представил G7 и Евросоюзу шаги по выходу из конституционного кризиса: в их числе восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Об этом Зеленский заявил в четверг в ходе видеовстречи с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза, аккредитованными в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Владимир Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАЗК и решения вопроса Конституционного Суда", - говорится в сообщении.

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Отдельно, отметили в пресс-службе ОП, президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит более важная стратегическая задача - реформа судебной системы.

"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что была возобновлена ​​работа Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе Президента, работа которой направлена, в частности, реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами по соответствующим законодательным инициативам.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Топ комментарии
+11
Очередная брехня. Раньше ЗЕнелох разводил своё стадо на разные побрехеньки, а теперь решил развести европейцев. Посмотрим что из этого выйдет
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19.11.2020 16:13
+10
даже если так и будет, "судьи" КС добились именно того что и было ими запланировано. уголовные дела за неверные декларации, открытые ранее на них и остальных контрацептивов аннулированы, и восстановлению не подлежат. мафия
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19.11.2020 16:20
+10
Наголосовали

Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 5130
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19.11.2020 16:30
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брехлоЗеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 2711
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19.11.2020 16:07 Ответить
резину меняют? Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 2084
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19.11.2020 16:53 Ответить
Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 8318
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19.11.2020 16:10 Ответить
Понятно, вечером деньги- утром стулья, или наоборот.
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19.11.2020 17:11 Ответить
... з повноваженнями секретарки?
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19.11.2020 16:12 Ответить
Очередная брехня. Раньше ЗЕнелох разводил своё стадо на разные побрехеньки, а теперь решил развести европейцев. Посмотрим что из этого выйдет
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19.11.2020 16:13 Ответить
ничего) европейцы и не таких лживых подонков видали
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19.11.2020 16:31 Ответить
Егеж.І па 4 тис. єврів на рило платитимуть.
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19.11.2020 16:53 Ответить
Там люди по-старше и уж явно не лохи.
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19.11.2020 17:13 Ответить
А заведені справи і передані на розгляд судів теж відновлять? Чи наша пісня гарна й нова?
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19.11.2020 16:13 Ответить
Что наголосовали, "а какая разница, хоть посмеемся". Смейтесь.

Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 7552
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19.11.2020 17:28 Ответить
И не боится Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 2363?
Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 5013
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19.11.2020 16:14 Ответить
чесно-чесно дяденьки) Дайте только грошей, - я вам и не то пообещаю.
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19.11.2020 16:17 Ответить
А если не будет?? Ты признаешь что ты брехливый мудак??
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19.11.2020 16:18 Ответить
Ага, сначала приговоры отменим и уголовные дела закроем, а потом сразу же восстановим...
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19.11.2020 16:18 Ответить
а через год опять отменим и снова "востановим"
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19.11.2020 16:20 Ответить
Так, а зачем было трогать уже работающий механизм?
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19.11.2020 16:19 Ответить
читай ниже
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19.11.2020 16:21 Ответить
даже если так и будет, "судьи" КС добились именно того что и было ими запланировано. уголовные дела за неверные декларации, открытые ранее на них и остальных контрацептивов аннулированы, и восстановлению не подлежат. мафия
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19.11.2020 16:20 Ответить
Зеля свой конструктив уже не продаёт, а насыпает задарма... -- шо, всё равно, не повышает на него спрос, почему-то... *)
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19.11.2020 16:22 Ответить
Так Зеленський може вирішив шантажувати ЄС і МВФ відміною антикорупційних недореформ, бо грошей не дали?
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19.11.2020 16:25 Ответить
Так, можна навіть і відновити в повному обсязі, але усі епізоди тепер не мають ніякого значення, їх списали. За пару років можна так само анулювати і відразу відновити те що ймовірно "буде відновлена до кінця року". Допоки народ не второпає що треба працювати самім на реформацію держави і не йти на манівці сивочолих, зелених, шаріївських, ведмедчуківських вилупків.
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19.11.2020 16:25 Ответить
фсеаниадинакавые новыми буквами?
все равно тхнет пригожинщиной
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19.11.2020 16:51 Ответить
це трактування, я цього не писав.
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19.11.2020 17:35 Ответить
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 9493
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19.11.2020 17:56 Ответить
Наголосовали

Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 5130
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19.11.2020 16:30 Ответить
Да они эту кашу заварили, чтобы вытащить из реестра всех своих и по быстрячку закрыть дела и отменить уже вынесенные приговоры. А потом примут новый закон, а обратного действия он не имеет, а вносить в дальнейшем будут только оппозиционных и нелояльных чиновников. Вот и вся красота игры.
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19.11.2020 16:31 Ответить
это шоб беня,рыги и вся зеленая плесень успели до нового года отмыться?
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19.11.2020 16:47 Ответить
Mark Savchuk

2 ч. ·

"Чтобы закрыть дыру в бюджете, мы просто перестанем возвращать компаниям ПДВ". ШИКАРНО!!!

Мы НЕ арестуем Коломойского и Боголюбова, мы НЕ выдернем из Бахматюка ярд баксов которые он украл, через КСУ закроем все дела по декларациям топ чиновников, мы раздадим бюджет своим кентам.

А когда деньги закончатся - МЫ ПРОСТО ПЕРЕСТАНЕМ ВОЗВРАЩАТЬ ВАМ ПДВ Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 5269 Потому что избиратель - лох. А Коломойский - не лох.

Вот что нам говорит бывший сотрудник канала 1+1, ныне депутат партии Слуга Народа
Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 1772

.
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19.11.2020 16:57 Ответить
"Сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы". Именно, пока судьи пребывают в стрессовом состоянии по словам судьи ВС Данишевской.
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19.11.2020 17:07 Ответить
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 5334
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19.11.2020 17:29 Ответить
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 7681
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19.11.2020 17:56 Ответить
Коррупционеры теперь каждый год будут так "обнуляться"
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19.11.2020 17:31 Ответить
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 7803
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19.11.2020 17:55 Ответить
Зеленський і чесність? Та, ні, ви що. Скоріше Зе - шахрайство, недолугість і помста!
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19.11.2020 17:56 Ответить
Там Зеленому брехати ніхто не позволить,як він бреше українському народові.
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19.11.2020 18:23 Ответить
невже ще хтось цьому припизженому ЗЕ вірить? Однааакоо
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19.11.2020 18:24 Ответить
Боже правий, хоч би іноземним послам не брехав! Своїм то вже ладно, ми звикли, а от чужим- НЕВДОБНО ПОЛУЧАЄТЬСЯ!
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19.11.2020 18:30 Ответить
Гнусавый разбушевался.
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19.11.2020 18:31 Ответить
Ну, добре, дурнику, приходь клянчити гроші після Нового року!
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19.11.2020 20:13 Ответить
А чого не завтра?
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19.11.2020 21:09 Ответить
Хорошо, правильно.
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19.11.2020 21:10 Ответить
Слова Вовчика еще хоть кто-то всерьез воспринимает?
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19.11.2020 22:35 Ответить
Этому клоуну уже не верят и за границей.
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20.11.2020 12:20 Ответить
 
 