Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года
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Президент Владимир Зеленский представил G7 и Евросоюзу шаги по выходу из конституционного кризиса: в их числе восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях.
Об этом Зеленский заявил в четверг в ходе видеовстречи с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза, аккредитованными в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Владимир Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАЗК и решения вопроса Конституционного Суда", - говорится в сообщении.
Отдельно, отметили в пресс-службе ОП, президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит более важная стратегическая задача - реформа судебной системы.
"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что была возобновлена работа Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе Президента, работа которой направлена, в частности, реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами по соответствующим законодательным инициативам.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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все равно тхнет пригожинщиной
2 ч. ·
"Чтобы закрыть дыру в бюджете, мы просто перестанем возвращать компаниям ПДВ". ШИКАРНО!!!
Мы НЕ арестуем Коломойского и Боголюбова, мы НЕ выдернем из Бахматюка ярд баксов которые он украл, через КСУ закроем все дела по декларациям топ чиновников, мы раздадим бюджет своим кентам.
А когда деньги закончатся - МЫ ПРОСТО ПЕРЕСТАНЕМ ВОЗВРАЩАТЬ ВАМ ПДВ Потому что избиратель - лох. А Коломойский - не лох.
Вот что нам говорит бывший сотрудник канала 1+1, ныне депутат партии Слуга Народа
Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96
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