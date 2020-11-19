Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил во время видеовстречи с послами G7 и ЕС кризис, вызванный последними решениями Конституционного Суда.
Об этом сообщает 19 ноября пресс-служба главы государства по итогам встречи, в которой участвовали также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.
"Дипломаты полностью поддержали быструю реакцию украинской власти на решение Конституционного суда Украины. Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ", - сообщает ОП.
Топ комментарии
+5 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий19.11.2020 16:24
+4 Vadym Tsyrkalyuk
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+4 Привет
показать весь комментарий19.11.2020 16:25
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Так что можете не сомневаться, дорогие послы.
...обнулило нолики... "00"
Павленко от ОПЗЖопы (он юрист?) и
ЗЕльоную презеленую (по позрасту, а она юрист?).
Не волнуйтесь, господа Послы!
Все будет чики-пики 😕
просто у некоторых цена повыше