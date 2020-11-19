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Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил во время видеовстречи с послами G7 и ЕС кризис, вызванный последними решениями Конституционного Суда.

Об этом сообщает 19 ноября пресс-служба главы государства по итогам встречи, в которой участвовали также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломаты полностью поддержали быструю реакцию украинской власти на решение Конституционного суда Украины. Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ", - сообщает ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года
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Топ комментарии
+5
Все назначения зеленского были один другого честней и прозрачней.
Так что можете не сомневаться, дорогие послы.
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19.11.2020 16:24
+4
честно отобрать 100% свои чтоб были
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19.11.2020 16:23
+4
Зеленский с его зеленым стадом...и честно ...это не совместимо...как проводили конкурс на котором выбрали мендель всем известно..
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19.11.2020 16:25
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честно отобрать 100% свои чтоб были
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19.11.2020 16:23 Ответить
Все назначения зеленского были один другого честней и прозрачней.
Так что можете не сомневаться, дорогие послы.
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19.11.2020 16:24 Ответить
Зеленскис и посльі...зеленин и бревно. 100 лет прошлом.
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19.11.2020 16:24 Ответить
Зеленский с его зеленым стадом...и честно ...это не совместимо...как проводили конкурс на котором выбрали мендель всем известно..
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19.11.2020 16:25 Ответить
Там квота от президента только одна треть состава судей! О каком новом выборе судей идет речь?
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19.11.2020 16:26 Ответить
"Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией"
...обнулило нолики... "00"
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19.11.2020 16:26 Ответить
Что-то я не почувствовал себя осиротевшим Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП - Цензор.НЕТ 7408 ? А ты "мериканец", неужели осиротел Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП - Цензор.НЕТ 7172?
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19.11.2020 16:31 Ответить
это все потому, шо ты безчувственный и черствый сухарь
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19.11.2020 16:37 Ответить
Сухарь не может быть не черствым не бесчувственным. Сухарь и есть сухарь. Я - укрофашист, каратель и бандеровец. И этим горжусь
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19.11.2020 17:56 Ответить
Зеленский и послы. Ну послы. Пришли и пошли Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП - Цензор.НЕТ 8330. А карманный суд останется На то они и послы, чтобы их посылали
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19.11.2020 16:29 Ответить
Причём Зеленский к честному отбору судей? Он может только наоборот.
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19.11.2020 16:29 Ответить
Конечно "честных" выберут -
Павленко от ОПЗЖопы (он юрист?) и
ЗЕльоную презеленую (по позрасту, а она юрист?).

Не волнуйтесь, господа Послы!
Все будет чики-пики 😕
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19.11.2020 16:32 Ответить
Заткните ему поганый рот тем,чем он играет на рояле.
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19.11.2020 16:33 Ответить
Нужен не честный отбор.., нужны честные судьи. Только где их взять..!? Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП - Цензор.НЕТ 9632
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19.11.2020 16:36 Ответить
Яка проблема , якщо суддя злочинець він повинен бути в тюрьмі, згідно з законом, а я не памятаю ( може хто нагадає) скільки, та, або ця влада посадила суддів за злочини, наприклад за третій термін Кучмі, за повноваження для Януковича, за заборону української мови на користь мови окупанта, адже їм платять з кишені народу по 700 000 в місяць і пенсію 250 000 за те щоб ті,( злочинц в мантіях, чесних суддів без косяків не маю на увазі) їх отримували в злиденній країні, і її своїми рішеннями відверто її вбивали прямо пострілами в скроню Конституції? Хлопці (ті що є елітою), у вас там все з головою нормально, чи тільки ті мають право когось судити чи вертіти грошовими потоками, що вже продали душу мафіозному дияволу? Ці відбори найвищих осіб держави нагадують вибори в злодійковатій малині за правилами злодіїв в законі.
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19.11.2020 17:29 Ответить
є декларации - ширма для лохов на самом деле конституционный суд хочет отменить принятый радой закон о продаже земли потому что был принят без референдума как требует конституция, вот Зеленский и побежал жаловаться эс .мол ни хрена вы теперь не купите нашей родной земли за ваши ново напечатанные фантики,
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20.11.2020 00:22 Ответить
безбожники не могут быть честными в принципе
просто у некоторых цена повыше
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20.11.2020 01:00 Ответить
 
 