Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил во время видеовстречи с послами G7 и ЕС кризис, вызванный последними решениями Конституционного Суда.

Об этом сообщает 19 ноября пресс-служба главы государства по итогам встречи, в которой участвовали также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломаты полностью поддержали быструю реакцию украинской власти на решение Конституционного суда Украины. Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ", - сообщает ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года