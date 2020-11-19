Рабочая группа Рады по преодолению конституционного кризиса решила работать максимально закрыто, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ согласовала максимальную закрытость работы

Об этом журналистам рассказал член рабочей группы, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин по результатам первого заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для максимального достижения результата большинство рабочей группы согласовало максимальную закрытость работы. На заседания будут приглашаться только эксперты по соответствующим вопросам - либо деятельности Конституционного Суда, либо уголовного законодательства для возобновления или прописания в новой редакции статьи, отмененной решением КСУ относительно лжи в декларациях. Ну и, соответственно, деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в сфере проверки деклараций, в том числе и деклараций судей", - рассказал Юрчишин.

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Депутат заметил, что у членов рабочей группы есть понимание того, что решение "должно быть принято в максимально сжатые сроки, чтобы избежать ситуации, когда непринятие решения до конца года приведет к тому, что чиновники, политики, судьи всех категорий фактически получат индульгенцию от наказания за ложь в декларациях до 2022 года".

По словам Юрчишина, первое заседание рабочей группы было посвящено организационным вопросам, следующее состоится 20 ноября в 9:00.

Политик добавил, что члены рабочей группы согласились работать максимально оперативно и в сжатые сроки.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.