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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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ВР (28724) КС (2130) Юрчишин (128) электронное декларирование (1015) НАПК (1161)

Рабочая группа Рады по преодолению конституционного кризиса решила работать максимально закрыто, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рабочая группа Рады по преодолению конституционного кризиса решила работать максимально закрыто, - нардеп

Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КСУ согласовала максимальную закрытость работы

Об этом журналистам рассказал член рабочей группы, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин по результатам первого заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для максимального достижения результата большинство рабочей группы согласовало максимальную закрытость работы. На заседания будут приглашаться только эксперты по соответствующим вопросам - либо деятельности Конституционного Суда, либо уголовного законодательства для возобновления или прописания в новой редакции статьи, отмененной решением КСУ относительно лжи в декларациях. Ну и, соответственно, деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в сфере проверки деклараций, в том числе и деклараций судей", - рассказал Юрчишин.

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Депутат заметил, что у членов рабочей группы есть понимание того, что решение "должно быть принято в максимально сжатые сроки, чтобы избежать ситуации, когда непринятие решения до конца года приведет к тому, что чиновники, политики, судьи всех категорий фактически получат индульгенцию от наказания за ложь в декларациях до 2022 года".

По словам Юрчишина, первое заседание рабочей группы было посвящено организационным вопросам, следующее состоится 20 ноября в 9:00.

Политик добавил, что члены рабочей группы согласились работать максимально оперативно и в сжатые сроки.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+3
Це так антикорупційно: вирішувати корупційні питання в закритому режимі. Вікно можливостей, нє? ))
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19.11.2020 16:29
+2
по разрешению конституционного кризиса
...а надо бы преодолевать, а не разрешать...
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19.11.2020 16:28
+2
Будем тайно працювати на користь людей та держави.

Вірю! Вірю!
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19.11.2020 16:32
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по разрешению конституционного кризиса
...а надо бы преодолевать, а не разрешать...
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19.11.2020 16:28 Ответить
Це так антикорупційно: вирішувати корупційні питання в закритому режимі. Вікно можливостей, нє? ))
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19.11.2020 16:29 Ответить
Будем тайно працювати на користь людей та держави.

Вірю! Вірю!
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19.11.2020 16:32 Ответить
Це чомусь нагадує те, як мартишки повідомили, що вони вирішують задачі з арифметики, але нікому це не показують.
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19.11.2020 16:32 Ответить
здесь зеле нужен нетривиальный подход, як у юлио цезаря - пришел, увидел, сыграл, или надо поступить, як у олександр македонський - взять и разрубить инструментом цей гордиев рояль
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19.11.2020 16:34 Ответить
Ну впринципе верное решение. До окончания процесса и вінесения единого принятого решения лучше утечку информации снизить на сколько возможно. И так достаточно политических спекуляций.
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19.11.2020 16:35 Ответить
В бункере или подвале?
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19.11.2020 16:59 Ответить
Как выграть в морской бой?Все играли в школе в морской бой?Очень просто.Мошенничая.В эту игру играют двое.Каждый игрок рисует по десять кораблей.Выигрывает тот кто указывая вертикаль горизонталь быстрее потопит флот оппонента.Смысл понятен.А шо если один игрок,рисует не десять кораблей,а девять?Противнику,щоб победить треба убить корабль невидимку.И какие координаты он не называл,всё будет мимо цели.Почему?Потому,що десятого корабля тупо нет.Десятый корабль рисуется в последний момент,после победы над облапошенным оппонентом,щоб скрыть улику.
Вот в написании Законов в Украине,такой же подход.Есть два игрока.Влада и общество которые играют в морской бой,где игрок от власти,не рисует десятый корабль.Скрытничает и мошенничает
Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 7729 Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 54
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19.11.2020 17:05 Ответить
Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4597 то ви не грали у "морской бой" що таку дурню пишете...
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19.11.2020 18:39 Ответить
Кубло зелених та медведчуківських сосен навирішує ....

Радіо Свобода
@radiosvoboda

Нардепка від ОПЗЖ Славицька прокоментувала свою присутність на «плівках Вовка».

Експерти вважають це плямою на репутації депутатки, яка бере участь у робочій групі з врегулювання конституційної кризи.
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19.11.2020 17:14 Ответить
А в москву повідомляється кожну годину,чи раз на добу.?
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19.11.2020 17:33 Ответить
Це для того, щоби якись там єрмак не здав інфу кремлю
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19.11.2020 18:35 Ответить
Максимально закрыто-- т.к. лучшие иностранные умы, голову ломают как развалить и взять под контроль КС, а в прямом эфире, как то не комельфо?
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20.11.2020 03:30 Ответить
 
 