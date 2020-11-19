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До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE

При условии сохранения карантина выходного дня до конца года от COVID-19 в Украине может умереть до 33 тыс. человек. Чтобы уменьшить количество жертв до 17 тыс. человек, по всей стране нужно ввести локдаун. Наибольшая нагрузка на больницы ожидается в декабре.

Такого мнения придерживаются эксперты Киевской школы экономики. Об этом они заявили по итогам пересмотра прогноза развития эпидемии COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно моделированию, при условии соблюдения карантина выходного дня в Украине вследствие COVID-19 могут умереть от 17 тыс. до 33 тыс. человек к концу года", - сказано в сообщении.

В KSE отмечают, что сценарий, предусматривающий 17 тыс. смертей от COVID-19 к концу года, маловероятен, и для него нужно немедленно вводить локдаун на всей территории Украины.

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Сценарий, предусматривающий 26 тыс. смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.

Сценарий с 33 тыс. смертей может быть реализован, если существующий карантин не сработает.

"Мы рекомендуем расширить ограничения, которые действуют в настоящее время как карантин выходного дня, на будни и выходные дни. Только это позволит взять под контроль распространение коронавируса", - заявляют в KSE.

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Эксперты KSE прогнозируют максимальную нагрузку на больницы в декабре 2020 года.

По данным KSE, каждая третья больница первой волны (152) критически заполнена больными COVID-19. В 89 больницах койки, отведенные для пациентов с COVID-19, заполнены на 100%, еще 97 сильно перегружены. Только половина больниц в зоне относительной безопасности.

При этом в KSE отмечают, что поддерживать возможности системы здравоохранения удается только благодаря постоянному увеличению количества больниц, принимающих пациентов с COVID-19. В частности, за прошедшую неделю добавили 14 новых больниц, это 3600 новых коек.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Смертность населения в Украине в текущем году, во время пандемии коронавируса, ниже, чем в 2019 году. Население страны составляет около 42 млн человек.
По состоянию на 1 октября 2020 года население Украины составляет 41 723 998 человек. Смертность населения во время пандемии ниже, чем в прошлом году, сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, опубликованном в среду, 18 ноября.
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19.11.2020 16:32
+3
У них там своя Украина.
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19.11.2020 16:32
+3
Я бы их всех разогнала, этих статистов - фантазеров пальцем в небо, и на сэкономленные деньги построила бы приют для бедомных собак.
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19.11.2020 16:50
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Смертность населения в Украине в текущем году, во время пандемии коронавируса, ниже, чем в 2019 году. Население страны составляет около 42 млн человек.
По состоянию на 1 октября 2020 года население Украины составляет 41 723 998 человек. Смертность населения во время пандемии ниже, чем в прошлом году, сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, опубликованном в среду, 18 ноября.
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19.11.2020 16:32 Ответить
У них там своя Украина.
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19.11.2020 16:32 Ответить
Та да. І статистичні зведення держстату по смертності вони не читають та не бачили.
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19.11.2020 16:35 Ответить
А нашо їм. У них там своя атамосфера. До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 5108
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19.11.2020 16:36 Ответить
Государсвенная служба статистики -- служит государству, а не статистике...
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19.11.2020 16:36 Ответить
Ну у нее хоть какие-то данные есть. У Киевской школы экономики (KSE) только разработанная ими статистическая модель. Там погрешность может быть какая угодно.
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19.11.2020 16:44 Ответить
...хоть какие-то данные и у тебя есть -- непогрешимые...*)
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19.11.2020 17:24 Ответить
Все статданные естественно имеют процент погрешности. Вопрос может стоять только о величине данной погрешности. В статмодели эта погрешность может на порядок отличаться. Сильно большой разброс может быть.
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19.11.2020 17:28 Ответить
В погрешность верят, в брэхню веруют...
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19.11.2020 17:36 Ответить
Планові операції коновалам відмінили...
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19.11.2020 16:37 Ответить
Так. Висновк такий: коли люди стали менше звертатися до лікарів, по причині їхньої недоступності, то і смертність зменшилась.
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19.11.2020 16:40 Ответить
Це прогнозовано. Що б найти Лікаря- Фахівця, то треба мати кошти і зв"язки. Таких на пальцях зараз можна перерахувати. І то, багато хто поужирався. А так у людей діє ефект плацебо - хворіти не можна. От і живуть.
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19.11.2020 16:45 Ответить
Всем просто интересно посмотреть, чем этот ковидный триллер закончится
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19.11.2020 16:51 Ответить
Как всегда было со всеми ОРВИ - в конечном итоге сойдет на нет. Потом другой, третий и т.д. штамм вируса будет. Ну и так далее по жизни. Первый раз что-ли подобное.
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19.11.2020 16:54 Ответить
Нет, теперь так просто это остановить даже при большом желании невозможно, бо люди накручены до предела.
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19.11.2020 19:23 Ответить
Та я Вас умоляю. Покуда не особо кто сильно и протестует. Да и остановят не они, а его величество коллективный иммунитет. Как только превысит определенное значение сопротивляемость коллективного организма так эпидемия и пойдет на спад.
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19.11.2020 20:35 Ответить
Это, если эпидемия естественная, а не раздутая и подогретая.
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19.11.2020 20:46 Ответить
Ну если и раздутая, то это точно не суто наше ноу-хау. Это раздутость т.с. мирового масштаба.
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19.11.2020 20:59 Ответить
Та ми вже загартовані. Скільки було вже тих грипів? І свинний, і пташиний, атипові пневмонії,+ кожного року ще якісь азійські мутовані. Я не применшую небезпеку. Маска, соціальна дистанція, обмеження контактів - треба дотримуваться. Бо тут лотерея. Хтось чхне, а хтось згорить за пару днів. Таке вже було. Без пандемій. Головне не істирити (всі хвороби від нервів), дотримуватись правил і пам"ятати, що лікарів у нас здебільшого немає.
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19.11.2020 17:02 Ответить
...всі хвороби від нервів...
Деякі від кохання. До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 8279
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19.11.2020 17:17 Ответить
Ну вони ж повітряно-крапельним шляхом не передаються До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 6353.
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19.11.2020 17:27 Ответить
Оттож. До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 3398 Там свій, особливий шлях. До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 7328
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19.11.2020 17:29 Ответить
Министр Кабинета министров (в Каьмине Гончарука) Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины сейчас составляет 37 млн 289 тысяч человек.(декабрь2019). Так кому верить?
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19.11.2020 16:41 Ответить
За що "купив" - за те й продав. Це цитата з сьогоднішнього прес-релізу Держстату. Якраз на тему смертності в Україні за ций та минулий роки.
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19.11.2020 16:45 Ответить
Ясно. В Украине бэби-бум и рывок долгожительства До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 10. Отстал я от жизни До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 1
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19.11.2020 17:47 Ответить
А откуда у министра кабмина могут быть данные?
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19.11.2020 16:45 Ответить
А откуда у зебилов мозги?
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19.11.2020 17:46 Ответить
Так откуда?
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19.11.2020 18:06 Ответить
Кудой?
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19.11.2020 18:08 Ответить
"Смертность населения в Украине в текущем ниже, чем в 2019"
Брехня.
Во-первых, в этом выпуске от 18.11.2020 смертность (которая удельная) отсутствует.
Во-вторых, число смертей за январь-сентябрь 2020 - 206 тыс., за тот же период 2019 - 203 тыс. - и это при населении на начало 2020 на четверть миллиона меньше, чем на начало 2019.

Интересно, откуда такие новостеписатели беруться - с приведением ссылки на выпуск, но с враньем в посте?
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19.11.2020 16:52 Ответить
Сорри, перепутал цифры - выше естественная убыль населения, т.е. рождения минус смерти.
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19.11.2020 16:54 Ответить
А без карантина сколько?
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19.11.2020 16:33 Ответить
стільки ж плюс Степанов
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19.11.2020 16:35 Ответить
"Отмечается, что с начала года в Украине скончалось 426 687 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 9 846 человек. С января по сентябрь 2019 года умерло 436 533 человека.", сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, опубликованном в среду, 18 ноября
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19.11.2020 16:36 Ответить
Ответьте на мой вопрос на ваш пред. коммент. Иначе в споре нет смысла
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19.11.2020 16:43 Ответить
брешешь побыстрее,пока не подоспели данные за октябрь и ноябрь? До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 5815
как раз ковидная волна и началась в октябре...и не вторая,а первая,в марте-апреле и волны то не было,мелкий бриз
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19.11.2020 16:44 Ответить
Агент кримля, тобто ти не віриш Держстату?
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19.11.2020 16:46 Ответить
держстату верю...тебе не верю До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 7952
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19.11.2020 16:54 Ответить
Не думаю что сильно подскочит октябре-декабре.
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19.11.2020 17:03 Ответить
та то понятно шо не думаешь... До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 5060
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19.11.2020 17:06 Ответить
А что мне лично гадать то. От меня мало что зависит. Я в начале следующего года по этому году вцелом статистику гляну.
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19.11.2020 17:15 Ответить
и шо?а статья про конец декабря,про подарки под елочку.причем здесь сентябрь,который ты упорством упоротого постишь?
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19.11.2020 17:05 Ответить
А еще я не верю Зеленскому, Шмыгалю, Степанову и Венедиктовой с Бакановым. Так я кто , агент кремля или шпион Госдепа? До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 9374
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19.11.2020 17:50 Ответить
А єто и есть без карантина. Потому что "карантин" по выходним - профанация
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19.11.2020 16:37 Ответить
Профанация? А штрафы реальные...
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19.11.2020 18:04 Ответить
Потери США от короны уже давно превысили ВСЕ потери от Вьетнамской войны.

Ду май те !
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19.11.2020 16:37 Ответить
Ватник! Потери от Ковид-19 в Рашке давно превысили потери всего Советского Союза в Афганистане. Похоже не тем ты думаешь
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19.11.2020 18:02 Ответить
эксперты Киевской школы экономикиИсточник: https://censor.net/ru/n3232105

Це там де директор Тимофій Милованов? Ясно-понятно.
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19.11.2020 16:35 Ответить
И 300 тыс. "отдохнут" на выходные в рыгаловках?

Это же нарушение Конституции !!!! 🤔
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19.11.2020 16:35 Ответить
Київська школа економіки - це сільська початкова школа з 3х класів. Вони вміють рахувати лише до 100, так що з нулями помилилися.
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19.11.2020 16:38 Ответить
Я бы их всех разогнала, этих статистов - фантазеров пальцем в небо, и на сэкономленные деньги построила бы приют для бедомных собак.
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19.11.2020 16:50 Ответить
Ну не нужно всех под одну гребенку грести. Государственная служба статистики основывается на данных, которые собирает официально и в обязательном порядке. Все остальное - домыслы отдельных околостатистических организаций.
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19.11.2020 17:00 Ответить
Не пойму, почему до сих пор в открытом доступе данные по смертности в той же Италии, например? У нас сначала скрывали, потом потихоньку начали открывать, но по месяцам, насколько помню, данных так и не было.
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19.11.2020 19:32 Ответить
Та я ХЗ. Наверное кому-то это выгодно. Не ко мне сей вопрос. Посмотрим в следующем году какую окончательную статистику по этому году опубликуют. Думаю месяцев 4-6 ждать придется.
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19.11.2020 20:33 Ответить
У у у..А сколько выживет чому не пишут?Чи некроманты заточены лише на фатальный исход? До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 6333
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19.11.2020 17:15 Ответить
Как же я хочу что бы это чертово метро закрыли и весь транспорт. Что бы работодатель и не заикался про офис только "work at home". В зад эти офисы, карантин навсегда меня больше чем устраивает!
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19.11.2020 17:23 Ответить
 
 