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Посол Дании Миккельсен о конституционном кризисе: Сегодня в Украине поворотный момент - ближайшие шаги определят будущее всей страны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Дании Миккельсен о конституционном кризисе: Сегодня в Украине поворотный момент - ближайшие шаги определят будущее всей страны

Украине следует вернуть полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), возобновить уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и доходов чиновниклов, обеспечить независимость работы Высшего антикоррупционного суда, подчеркивает посол королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

"Ваш процесс реформ является процессом реформ для всех европейцев... Я вижу, что антикоррупционные институты сейчас сталкиваются с очень серьезными трудностями и подвергаются давлению. Частные интересы начинают играть важную роль, идут попытки вернуть достижения...этого нельзя допустить", - сказал посол в четверг ходе онлайн-форума "Диалоги о реформах", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, решение Конституционного Суда Украины (КС) по антикоррупционному законодательству "имеет важное значение".

"Считаю, что сегодня в Украине поворотный момент.... Шаги, которые будут сделаны в ближайшие дни и недели, определят будущее реформы в Украине и всей Украины", - подчеркнул посол.

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Говоря о том, что Украине следует сделать для урегулирования ситуации, он отметил: "необходимо возобновить как можно быстрее систему электронных деклараций, полномочия НАПК, вернуть уголовную ответственность за недостоверно заполненные декларации, также надо обеспечить правовой статус НАБУ, и это решение должно быть принято до 16 декабря, что обеспечит независимость НАБУ".

Кроме того, по словам посла, Украине следует избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и "обеспечить независимость и функционирование Высшего антикоррупционного суда". "Это позволит обеспечить независимость структур и невмешательство в их работу"- подытожил посол.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+4
Вот вы все в той Дании такие умные а премьер ездит на роботу на велосипеде.
Вот будет кортеж в 40 авто, как у бубочки, тогда и советуйте
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19.11.2020 16:41
+3
Вкотре зеленій шмарклі тицяють носом в його насране гівно ...
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19.11.2020 17:02
+3
Все повернулось и идет куда нужно -в ЕС ,НАТО,подальше от русьшвайнского мира. И не недумки и воры президенты,депутаты ,ни мертвенчуки с тупицкими не остановят Украину . Так хотят люди в большинстве своем .
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19.11.2020 17:09
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шобы помочь на деле, а не на словах, дания могла бы срочно передать властям украины дюжину песцов и столько же норок
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19.11.2020 16:40 Ответить
Вот вы все в той Дании такие умные а премьер ездит на роботу на велосипеде.
Вот будет кортеж в 40 авто, как у бубочки, тогда и советуйте
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19.11.2020 16:41 Ответить
У нас 30 лет поворотные моменты, и ничего - живьем! Посол Дании Миккельсен о конституционном кризисе: Сегодня в Украине поворотный момент - ближайшие шаги определят будущее всей страны - Цензор.НЕТ 620
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19.11.2020 16:46 Ответить
Вкотре зеленій шмарклі тицяють носом в його насране гівно ...
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19.11.2020 17:02 Ответить
Вже давно все вирішино....... Ще в 90-х
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19.11.2020 17:07 Ответить
Все повернулось и идет куда нужно -в ЕС ,НАТО,подальше от русьшвайнского мира. И не недумки и воры президенты,депутаты ,ни мертвенчуки с тупицкими не остановят Украину . Так хотят люди в большинстве своем .
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19.11.2020 17:09 Ответить
Считаю, что сегодня в Украине поворотный момент...
В одновекторном движении поворотов нет.
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19.11.2020 17:39 Ответить
Да что гадать и смотреть, Медведчук открыто и прямо анонсировал "возвращение в лоно рашки", какая тут может быть неопределенность.
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19.11.2020 17:40 Ответить
Ольга, загляните в толковый словарь русского языка , статья "лоно".
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19.11.2020 20:00 Ответить
Кавычки в упор не замечаем?
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19.11.2020 21:03 Ответить
Цю складну для України ситуацію створили сам преЗедент і його "віце президент" Єрмак. Була домовленість із Тупицьким, ми знаємо, що проект рішення ще до його прийняття був на Банковій і вони запустили цей процес в надії замінити всіх суддів на "зелених" руками наріда через недовольства і демонстрації і через цей суд змінити устрій України і її вектор, створити передумови для свого панування, а також виручити окремих злочинців, на яких вже були справи.
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19.11.2020 17:51 Ответить
Вова всем шо сказал - не смотреть оппозицонные к нему каналы, как правильно вещали оппозиционные к власти каналы изучать по дважды говенному времен предвыборной кампании самого ВОВЫ- - это и были стандарты политического противостояния.
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19.11.2020 18:44 Ответить
найближчі кроки України (як і всі кроки взагалі доречі) будуть твердо спрямовані в напрямку дупи. бо українці твердо налаштовані туди потрапити.
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19.11.2020 19:59 Ответить
 
 