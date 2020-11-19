Посол Дании Миккельсен о конституционном кризисе: Сегодня в Украине поворотный момент - ближайшие шаги определят будущее всей страны

Украине следует вернуть полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), возобновить уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и доходов чиновниклов, обеспечить независимость работы Высшего антикоррупционного суда, подчеркивает посол королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

"Ваш процесс реформ является процессом реформ для всех европейцев... Я вижу, что антикоррупционные институты сейчас сталкиваются с очень серьезными трудностями и подвергаются давлению. Частные интересы начинают играть важную роль, идут попытки вернуть достижения...этого нельзя допустить", - сказал посол в четверг ходе онлайн-форума "Диалоги о реформах", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, решение Конституционного Суда Украины (КС) по антикоррупционному законодательству "имеет важное значение".

"Считаю, что сегодня в Украине поворотный момент.... Шаги, которые будут сделаны в ближайшие дни и недели, определят будущее реформы в Украине и всей Украины", - подчеркнул посол.

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Говоря о том, что Украине следует сделать для урегулирования ситуации, он отметил: "необходимо возобновить как можно быстрее систему электронных деклараций, полномочия НАПК, вернуть уголовную ответственность за недостоверно заполненные декларации, также надо обеспечить правовой статус НАБУ, и это решение должно быть принято до 16 декабря, что обеспечит независимость НАБУ".

Кроме того, по словам посла, Украине следует избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и "обеспечить независимость и функционирование Высшего антикоррупционного суда". "Это позволит обеспечить независимость структур и невмешательство в их работу"- подытожил посол.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.