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Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства

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Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства

Министерство культуры и информационной политики Украины призывает правоохранительные органы оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры и информационной политики Украины внимательно следит за ходом событий вокруг следственных действий в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. Поскольку подозрение, которое стало основанием обысков для Главного управления Национальной полиции в городе Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры и с привлечением оперативного сопровождения СБУ, является серьезным, и дело касается крупной суммы бюджетных средств, то сотрудники музея оказывают полное содействие следствию", - отметили в министерстве.

Отмечается, что основанием для обысков стало исполнение договора о выполнении строительных работ по объекту "Проектирование и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства: Реконструкция аллеи Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до аллеи Небесной Сотни, 3-5 с обустройством пешеходной зоны, благоустройством, озеленением территории в составе "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства".

В частности, речь идет о предприятии-подрядчике работ, которое подозревается в том, что с 2018 года осуществляло взаимоотношения с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности.

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Вместе с тем, у министерства вызывает некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции Достоинства накануне Дня Достоинства и Свободы, особенно с учетом того, что решение суда о проведении обыска было принято еще 2 ноября 2020 года.

"Министерство культуры и информационной политики Украины призывает воздержаться от эмоциональных высказываний и политических спекуляций на теме Революции Достоинства. Также просим компетентные органы всесторонне, оперативно, беспристрастно и, учитывая общественную важность и чувствительность вопроса, максимально открыто и прозрачно расследовать все обстоятельства дела", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Музее Революции Достоинства проводят обыски.

Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+6
Будет также оперативно как все дела, который открыли еще прошлой осенью. Год прошел - у них только обвинение, без каких-либо фактов и доказательств. Потому что доказательств у них нет и их цель покошмарить людей. Это то чем они занимаются. В нормальных странах это называется злоупотреблением властных полномочий, но не у нас.
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19.11.2020 16:41
+5








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·3 мин

СБУ підозрює Керівництво Музею Революції Гiдностi В розкраданні 111млн грн коштів А Уманський заявляє про податкові скручування В 5 МЛРД щомісяця I-НIЯКОГО СБУ Баканiвськi виродки +Венедіктова,чоловік якої в'@@ав платників податків на 750тис -Поспішили виконати доручення Кого?
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19.11.2020 16:49
+3
Заліпи піщєрійомнік, мєщєра! Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 5994
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19.11.2020 16:46
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Будет также оперативно как все дела, который открыли еще прошлой осенью. Год прошел - у них только обвинение, без каких-либо фактов и доказательств. Потому что доказательств у них нет и их цель покошмарить людей. Это то чем они занимаются. В нормальных странах это называется злоупотреблением властных полномочий, но не у нас.
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19.11.2020 16:41 Ответить
На самом деле это первый признак диктатуры. Когда власть занимается беспределом. И они были еще прошлой осенью. Это доказывает что наши властные органы остались как в СССР ментально - бывшей тоталитарной империи, где не было ни закона, ни права, а только воля партии.
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19.11.2020 16:42 Ответить
Дело для расследования передано СБУ. Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 2544
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19.11.2020 16:42 Ответить
І шо, сусіда бубачкі бакланов, зі своєю дружиною - громадянкою рашкі , то є гідний розслідувач?! Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 6429 Гудітє далі, тов. шмаровоз Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 8001
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19.11.2020 16:48 Ответить
Бачили очі за кого обирали - їжте поки повилазите.
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19.11.2020 16:58 Ответить
Тю, ти шо, паровозе , я б цього зєльоного смердючого криворогульського обсоса навідь за мільярд доллярів не обрала б! Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8282
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19.11.2020 17:07 Ответить
Если судить по паре Ваших постов в этой ветке - Вы его выбрали по невнимательности и вспыльчивости и бесплатно!
Для начала, перепутать па-ра-воз с паровозом ...
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19.11.2020 17:50 Ответить
Та мені , взагалі, пох кого з ким плутати : паровоза зі шмаровозом, чи навпаки! Я тількі впевнена, шо беня підставив нам пуйловську дебільну маріонетку -наркомана, яка , взагалі не усвідомлює -хто вона, де вона.
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19.11.2020 18:22 Ответить
Розслідуватиме бєнятіктова з подачі беніного ткаченка ?! Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 123 Ну-ну... Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 2916
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19.11.2020 16:43 Ответить
Заліпи піщєрійомнік, мєщєра! Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 5994
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19.11.2020 16:46 Ответить
Безусловно. Ведь это сказали кристально честные люди из СБУ. Вы же им верите, конечно.
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19.11.2020 16:46 Ответить








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·3 мин

СБУ підозрює Керівництво Музею Революції Гiдностi В розкраданні 111млн грн коштів А Уманський заявляє про податкові скручування В 5 МЛРД щомісяця I-НIЯКОГО СБУ Баканiвськi виродки +Венедіктова,чоловік якої в'@@ав платників податків на 750тис -Поспішили виконати доручення Кого?
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19.11.2020 16:49 Ответить
це всього лиш отвєтка за Стуса...

Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4956
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19.11.2020 17:06 Ответить
Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4961
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19.11.2020 17:54 Ответить


Таня Бойко@Kharkiv_2019 17 ****.

Ганьба!
Знайомтесь, це Ольга Юрдига (ліворуч), Тетяна Фрич (по центру) та Юрій Слива - судді, що відмінили арешт експрезидента-втікача. І це рішення не перший зашквар в їхній кар'єрі. В 2019 ця колегія звільнила під особисте зобов'язання бойовика-ДНРівця Володимира Цемаха.

Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8326
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19.11.2020 18:15 Ответить
Ой, як красіво сказав! Додати просто нема чого... Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8906
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19.11.2020 17:14 Ответить
Деньги украли, но сажать ни кого нельзя, патриоты....
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19.11.2020 16:51 Ответить
Конечно украли. В СБУ врать не будут. Ведь мы самая честная-честная страна в мире.
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19.11.2020 16:54 Ответить
а ви вже і суд просели і все з'ясували.Чи просто язиком поляскати захотілося?
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19.11.2020 19:09 Ответить
а если даже и вкрали...зачем кричать?
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19.11.2020 16:51 Ответить
Згадав,як після захоплення Музею Гончара дзюбата Бєганавая щебетала,що нє ч"їво такова нє біла.
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19.11.2020 17:15 Ответить
Мног минкульта стало.. а толку с него как не было, так и нету, только подванивать в разу больше стали...
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19.11.2020 16:58 Ответить
Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7732
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу.
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19.11.2020 17:54 Ответить
Головна ціль - потоптатися малоросам на пам'яті і могилах героїв "Небесної Сотні" і заблокувати всі роботи.
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19.11.2020 17:59 Ответить
Хтось дуже хоче на расею у растов...
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19.11.2020 20:59 Ответить
 
 