Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства

Министерство культуры и информационной политики Украины призывает правоохранительные органы оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры и информационной политики Украины внимательно следит за ходом событий вокруг следственных действий в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. Поскольку подозрение, которое стало основанием обысков для Главного управления Национальной полиции в городе Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры и с привлечением оперативного сопровождения СБУ, является серьезным, и дело касается крупной суммы бюджетных средств, то сотрудники музея оказывают полное содействие следствию", - отметили в министерстве.

Отмечается, что основанием для обысков стало исполнение договора о выполнении строительных работ по объекту "Проектирование и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства: Реконструкция аллеи Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до аллеи Небесной Сотни, 3-5 с обустройством пешеходной зоны, благоустройством, озеленением территории в составе "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства".

В частности, речь идет о предприятии-подрядчике работ, которое подозревается в том, что с 2018 года осуществляло взаимоотношения с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности.

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Вместе с тем, у министерства вызывает некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции Достоинства накануне Дня Достоинства и Свободы, особенно с учетом того, что решение суда о проведении обыска было принято еще 2 ноября 2020 года.

"Министерство культуры и информационной политики Украины призывает воздержаться от эмоциональных высказываний и политических спекуляций на теме Революции Достоинства. Также просим компетентные органы всесторонне, оперативно, беспристрастно и, учитывая общественную важность и чувствительность вопроса, максимально открыто и прозрачно расследовать все обстоятельства дела", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Музее Революции Достоинства проводят обыски.

Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.