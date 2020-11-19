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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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НАБУ (4030) КС (2130) Сытник (953)

"После 16 декабря ничего не случится, НАБУ будет работать в штатном режиме", - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ будет работать в штатном режиме и после 16 декабря, когда вступит в силу решение КонституционногоСуда об отмене нормы профильного закона в части назначения президентом директора ведомства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"После 16 декабря ничего не случится, НАБУ будет работать в штатном режиме", - сказал Сытник.

При этом директор НАБУ признал, что некоторые проблемы все же возникнут.

"У нас нет возможности переизбрать в мае Совет общественного контроля, который делегирует своих участников в конкурсную комиссию при НАБУ, участвует в отборе персонала бюро", - добавил Сытник.

Читайте: Если ответственность за недостоверное декларирование не восстановят к концу года, то она заработает не раньше 2022, - Сытник

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение об отмене ВАКС может стать последним ударом по антикоррупционной инфраструктуре, - Сытник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Бесполезный чиновник, также как и его двойник - Холодницкий. Сколько времени сидят на должностях, а толку - ноль.
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19.11.2020 16:47
+1
без незалежного антикорупційного прокурора (Холодницький подав у відставку, його функції здійснює бенедіктова) робота НАБУ значно втратила в ефективності; як мінімум, наполовину.
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19.11.2020 17:44
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Бесполезный чиновник, также как и его двойник - Холодницкий. Сколько времени сидят на должностях, а толку - ноль.
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19.11.2020 16:47 Ответить
А вы спросите лучше у генпрокурорши и КС, почему толку ноль. НАБУ только расследует, а САП руководит следствием, но без подписи генпрокурора ничего сделать нельзя. А еще остается ВАКС, который должен все эти дела рассматривать. Там кстати, уже пошли первые отмененные приговоры, значит какой-то мизерный толк даже с такими палками в колёсах таки был...
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19.11.2020 18:03 Ответить
От просте питання: скільки за ваше існування ми витратили на ваше утримання і скільки ви повернули до бюджету вкрадених коштів?
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19.11.2020 16:49 Ответить
Я так понимаю эту мразоту вообще нереально скинуть с кресла.
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19.11.2020 16:50 Ответить
Мразота твой зеленский и портнов
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19.11.2020 17:52 Ответить
американцы и европейцы не дадут его скинуть,им нужна Украина коррумпированной страной.
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19.11.2020 18:10 Ответить
Та понятно что будет.. непонятно нафига эту вонь подняли..
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19.11.2020 16:55 Ответить
А чому б їм його прибирати? Жодного чиновника вищого рангу за гратами за 5 років. Це золотий директор *****... Як і Аваков На арене все те же. Да Пеця і Вава?!
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19.11.2020 17:13 Ответить
То бишь ,как НЕ РАБОТАЛО так и НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ... "Після 16 грудня нічого не станеться, НАБУ працюватиме у штатному режимі", - Ситник - Цензор.НЕТ 9767
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19.11.2020 17:38 Ответить
без незалежного антикорупційного прокурора (Холодницький подав у відставку, його функції здійснює бенедіктова) робота НАБУ значно втратила в ефективності; як мінімум, наполовину.
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19.11.2020 17:44 Ответить
ни чего не слчиться. НАБУ нихрена не делало и бдет продолжать.........
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19.11.2020 17:47 Ответить
В этой проклятой стране сплошная круговая порука судейской мафии и олигархатом крупного и мелкого пошиба ,депутатами и мусарней
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19.11.2020 17:57 Ответить
Украинцы, не давайте себя обмануть! Все эти решения КС против антикоррупционных органов согласованы заранее с Зеленским и Ермаком и ими им же инспирированы. Зеленский хочет целиком сменить КС, впихнув туда только своих людей.
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20.11.2020 11:22 Ответить
 
 