"После 16 декабря ничего не случится, НАБУ будет работать в штатном режиме", - Сытник

НАБУ будет работать в штатном режиме и после 16 декабря, когда вступит в силу решение КонституционногоСуда об отмене нормы профильного закона в части назначения президентом директора ведомства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"После 16 декабря ничего не случится, НАБУ будет работать в штатном режиме", - сказал Сытник.

При этом директор НАБУ признал, что некоторые проблемы все же возникнут.

"У нас нет возможности переизбрать в мае Совет общественного контроля, который делегирует своих участников в конкурсную комиссию при НАБУ, участвует в отборе персонала бюро", - добавил Сытник.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.

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