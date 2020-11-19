Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська
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Закон, которым было установлено обязательность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах и штраф в более 17 тыс. грн за невыполнение этой нормы, массово нарушался по двум причинам: юридической и психологической.
Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен принимать суд. Однако из-за загруженности судей, они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 000 гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было", - пояснил министр.
Недавно же Верховная Рада приняла новый закон, который обязывает носить маски в общественных помещениях. Теперь нарушителям грозит штраф от 170 до 255 гривен и оформлять его смогут сразу на месте. Поэтому, по словам Малюськи, не будет ни юридического барьера, ни психологического - штрафы намного меньше и процедурно их легче оформить.
"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли это иметь смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", - говорит министр.
Пожалуйста, подождите...
Собственно, эти причины называет ВООЗ
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf
Обращаю внимание на:
ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами
ЛОЖНОЕ чувство безопасности
"17 листопада приблизно о 17:00. Чоловік, за словами очевидців напідпитку, збив двох жінок, котрі перетинали дорогу на пішохідному переході."
Хххххххххххххххххх
***, ето говорит миристр юстиции!!! Говорит "штрафуйте без разбора, судиться не будут бо не 17000 грн, а всего 170. Заплатят"
Не надо будет после сменьі власти всех етих ублюдков лишить персональоьіх пенсий.
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"Нє нада", чи "нє, нада"?... Зміст абсолютно протилежний, - залежно від коми.
Нєясность рєчі, - нєясность мислі.
Закон про маски підписаний: що далі?!