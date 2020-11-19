РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12144 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
4 374 53
карантин (16730) маска (166) Минюст (1698) штраф (1229) Малюська Денис (292) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська

Закон, которым было установлено обязательность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах и ​​штраф в более 17 тыс. грн за невыполнение этой нормы, массово нарушался по двум причинам: юридической и психологической.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен принимать суд. Однако из-за загруженности судей, они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 000 гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было", - пояснил министр.

Недавно же Верховная Рада приняла новый закон, который обязывает носить маски в общественных помещениях. Теперь нарушителям грозит штраф от 170 до 255 гривен и оформлять его смогут сразу на месте. Поэтому, по словам Малюськи, не будет ни юридического барьера, ни психологического - штрафы намного меньше и процедурно их легче оформить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За неношение маски на улице штрафовать не будут, - министр юстиции Малюська. ВИДЕО

"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли это иметь смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", - говорит министр.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Министр юстиции видимо забыл, что судебные расходы проигравшая сторона платит, т.е. компенсирует выигравшей.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:52
+12
Министр юстиции Малюська не забыл что судебные расходы проигравшая сторона платит, он банально этого не знает, у него по факту нет юридического образования, более того у него нет НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Купил диплом за сало или же просто врет как например про Лондонский Университет. Для Украины это нормально и ни у кого не вызывает шок. В Украине Должности не зависят от умения и образования а только от "блата". Хотя это ни для кого не секрет в том числе и в Европе. В Европе знают цену "украинским дипломам".
показать весь комментарий
19.11.2020 17:08
+9
Т.е. говорит прямым текстом: - смысл "карантина" выходного дня - получение штрафов.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Министр юстиции видимо забыл, что судебные расходы проигравшая сторона платит, т.е. компенсирует выигравшей.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:52 Ответить
Министр юстиции Малюська не забыл что судебные расходы проигравшая сторона платит, он банально этого не знает, у него по факту нет юридического образования, более того у него нет НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Купил диплом за сало или же просто врет как например про Лондонский Университет. Для Украины это нормально и ни у кого не вызывает шок. В Украине Должности не зависят от умения и образования а только от "блата". Хотя это ни для кого не секрет в том числе и в Европе. В Европе знают цену "украинским дипломам".
показать весь комментарий
19.11.2020 17:08 Ответить
Я регочу з тої смішної дивної Малюськи.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:27 Ответить
Не думаю, что он забыл. Но он знает, что на практике это будет тяжело и дорого.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:29 Ответить
Долго и тяжело. Тут Вы правы.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:31 Ответить
Как можно забыть то,чего не знал?
показать весь комментарий
19.11.2020 20:00 Ответить
Скоро на неугодных и намордники заставят одевать..
показать весь комментарий
19.11.2020 16:53 Ответить
И ЦИК косить...
показать весь комментарий
19.11.2020 16:56 Ответить
Реально не понимаю ушлепков, которым впадло одеть маску
показать весь комментарий
19.11.2020 16:55 Ответить
Вероятными недостатками широкого применения масок здоровыми людьми являются: • вероятность более высокого риска самозаражения вследствие прикосновения к маске и последующего касания глаз загрязненными руками (48, 49); • вероятность самозаражения в случае, если влажную или загрязненную немедицинскую маску не заменяют. Данные условия благоприятствуют усилению активности микроорганизма; • возможность появления головной боли и (или) затруднения дыхания в зависимости от типа используемой маски; • при частом применении на протяжении нескольких часов - вероятность появления поражений кожи, дерматита, вызванного раздражением, или обострение акне (50); • нечленораздельная речь; • возможное ощущение дискомфорта (41, 51); • ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами, например, соблюдением безопасной дистанции и гигиеной рук; • неправильное ношение маски, в особенности детьми раннего возраста; • проблемы утилизации отходов; неправильная утилизация масок, приводящая к накоплению мусора в общественных местах, риск заражения сотрудников коммунальных служб, а также опасность для окружающей среды; • затруднения при коммуникации людей, страдающих глухотой, так как для понимания речи они ориентируются на движения губ; • недостатки или трудности, связанные с ношением масок, в особенности для таких категорий как дети, лица с нарушениями умственного развития или психическими заболеваниями, пожилые люди с когнитивными нарушениями, лица, страдающие астмой, хроническими заболеваниями дыхательных путей или нарушениями функции дыхания, люди, имеющие в недавнем анамнезе травму лица или челюстно-лицевое вмешательство в области рта, а также лица, проживающие в условиях жаркого и влажного климата

Собственно, эти причины называет ВООЗ
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf

Обращаю внимание на:
ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами

ЛОЖНОЕ чувство безопасности
показать весь комментарий
19.11.2020 17:28 Ответить
в магазинах надеть вроде никому не впадлу, а вот по улицам в них ходить это точно ушлёпство ..
показать весь комментарий
19.11.2020 17:58 Ответить
Т.е японцы, китайцы полные ушлепки. Я понял.
показать весь комментарий
19.11.2020 18:04 Ответить
а японцы тут причём ? это кацапы и китайцы полные ушлёпки !
показать весь комментарий
19.11.2020 18:13 Ответить
Японцы маски тоже массово носят на улице, причем до ковида.
показать весь комментарий
19.11.2020 18:19 Ответить
причём до ковида.. вирус тут не причём .. это скорее стиль одежды .. маску они не меняют несколько дней .. и оберегают себя этим скорее от пыльцы вредных растений .. типа как у нас амброзия ..
показать весь комментарий
19.11.2020 18:31 Ответить
Малюська лол , не знает перечень людей ,которые не платят судебные зборы ..это ветераны ВМВ потом инвалиды 1-2 групп ..И еще министр пху млять
показать весь комментарий
19.11.2020 16:55 Ответить
Є рішення конченого ВС 2019 року, яке фактично скасувало норму ЗУ "Про судовий збір" у частині звільнення УБД від сплати судового збору. Цим рішенням, наприклад, керуються кончені судді конченого ОАСКу.
показать весь комментарий
19.11.2020 18:04 Ответить
Т.е. говорит прямым текстом: - смысл "карантина" выходного дня - получение штрафов.
показать весь комментарий
19.11.2020 16:56 Ответить
Чоловік, котрий збив двох жінок в Шепетівці, виявився посадовцем "Центру пробації"

"17 листопада приблизно о 17:00. Чоловік, за словами очевидців напідпитку, збив двох жінок, котрі перетинали дорогу на пішохідному переході."
показать весь комментарий
19.11.2020 16:58 Ответить
Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 8344
показать весь комментарий
19.11.2020 17:00 Ответить
Це ще 1700 грн. За тодішнім законом
показать весь комментарий
19.11.2020 17:48 Ответить
Просто замечательная новость для коррупции и безосновательных поборов мусорами.
Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 6501
показать весь комментарий
19.11.2020 17:01 Ответить
Если хотим построить правовое государство - нужно обязательно подавать в суд!
показать весь комментарий
19.11.2020 17:06 Ответить
А може простіше посадити за грати такого міністра, ніж держати на посаді? Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 1173
показать весь комментарий
19.11.2020 17:08 Ответить
Згідна !!! Та вдягніть вже ті чортові маски - подивиться, що робиться в світі! Бережіть себе!!!
показать весь комментарий
19.11.2020 17:09 Ответить
"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли это иметь смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", - говорит министр.Источник: https://censor.net/ru/n3232115
Хххххххххххххххххх
***, ето говорит миристр юстиции!!! Говорит "штрафуйте без разбора, судиться не будут бо не 17000 грн, а всего 170. Заплатят"

Не надо будет после сменьі власти всех етих ублюдков лишить персональоьіх пенсий.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:22 Ответить
Не надо будет после сменьі власти всех етих ублюдков лишить персональоьіх пенсий.

**********
"Нє нада", чи "нє, нада"?... Зміст абсолютно протилежний, - залежно від коми.
Нєясность рєчі, - нєясность мислі.
показать весь комментарий
19.11.2020 22:07 Ответить
Не, надо(далєє по)
показать весь комментарий
20.11.2020 04:02 Ответить
Ай-яй-яй
показать весь комментарий
20.11.2020 08:10 Ответить
Примите вже Закон всем носить колпак.Если можно провернуть с маской,то чому нельзя с колпаком?Обязать всех украинцев выходя из дома одевать колпак.А тем кто не хочет штраф мля Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 9339
показать весь комментарий
19.11.2020 17:29 Ответить
Всєм носіть цак!!! Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 6539

Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 360
показать весь комментарий
19.11.2020 22:10 Ответить
А какой штраф будет тем, кто разворовал Госрезервы и продал за границу тонны украинских масок, которые теперь так нужны!
показать весь комментарий
19.11.2020 17:42 Ответить
Дорожче буде своєчасно не ставити дурнувату владу на місце з її забаганками
показать весь комментарий
19.11.2020 17:46 Ответить
Ні пане милюзга, судитися будемо і ваші маніпуляції нас не зупинять.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:53 Ответить
Звичайна маска не є захистним засобом від вірусів та бактерій, повторюю сотий раз для психічно хворих дебілів. Скорш за все це символ неорабства, страху та деградації.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:59 Ответить
******..у країні де немає ні судочинства ні медицини, але вперто намагаються зняти останню сорочку з лохторату..
показать весь комментарий
19.11.2020 17:59 Ответить
Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 6722
показать весь комментарий
19.11.2020 18:04 Ответить
Малюська Пеписька вместо своим паганым ротом болты болтать, лучше бы накрапал исчерпывающий перечень "общественных мест" для ношения маски. Потому как, например, в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции маска, вроде как, не нужна, а если насчёт посцать на аллее - так сразу общественное место.
показать весь комментарий
19.11.2020 18:21 Ответить
Какие требования к маске? Где это оговорено? Носите маску зайчика или белочки и будьте здоровы!
показать весь комментарий
19.11.2020 18:47 Ответить
Так нас черенки от лопаты заставят в ж@пы засунуть, под предлогом того, что судиться дороже...
показать весь комментарий
19.11.2020 19:00 Ответить
Кто не хочет пусть не носит, естественный отбор должен и в Украине пройти
показать весь комментарий
19.11.2020 20:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rvZTUfiLxis

Закон про маски підписаний: що далі?!
показать весь комментарий
19.11.2020 21:14 Ответить
Похоже наш Яркий юрист Малюська купил свой диплом в подземном переходе. Если человек идет в суд, то чувствует за собой правоту, а согласно процессуальных кодексов судебные издержки оплачивает проигравшая сторона. Этот торгаш, распространяющий абоненты в VIP-камеры, просто берет на понт, зная, что оштрафовать не всегда получится. Мол, давайте сразу деньги и идите с миром.
показать весь комментарий
20.11.2020 01:15 Ответить
ну ваще никакой коррупционной составляющей. Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 6423 Д.Б.
показать весь комментарий
20.11.2020 08:06 Ответить
 
 