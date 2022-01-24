НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох
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Североатлантический альянс должен помогать Украине и Грузии укреплять потенциал отпугивания России.
Об этом в рамках онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по безопасности" заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В наших общих интересах - поддержка Украины и Грузии в укреплении их устойчивости в свете угроз со стороны России. То же касается Швеции и Финляндии. Партнеры могут обогатить союзнический потенциал отпугивания и обороны, в интересах всех сторон", - заявил Солох.
По его словам, НАТО является организацией, которая гарантирует безопасность не только странам-членам, но и партнерам, с которыми у Альянса общие ценности.
Одной из важнейших задач НАТО Солох назвал сохранение единства в свете имеющихся угроз.
"Угроза со стороны России проявляется также в форме дезинформации, гибридных действиях или действиях в киберпространстве", - констатировал глава Бюро нацбезопасности РП.
Он отметил, что Россия все еще лучше подготовлена к конвенциональной войне в этой части Европы. Следовательно, НАТО должно полностью реализовать все свои инициативы, в частности укрепить передовое присутствие сил Альянса, концепцию отпугивания и обороны евроатлантического пространства или ответа на угрозы со стороны российского ракетного потенциала.
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Про вторую часть твоего спроса вообще промолчу
І іноді краще помовчати, якщо нічого заперечити. В цьому ви праві.
Чего с 2014 ничего не делалось?
Наприклад, реформа харчування, по стандартам НАТО, започаткована і втілена Порошенком, яку благополучно знищив бубочка? Чи ви про що?
Все, лучше молчи.
https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/ukraina_ne_budet_vstupat_v_nato_chtobyi_rasserdit_rossiyu___poroshenko_n1202458/amp
Смейся.
должен ли джентльмен, если он должен?