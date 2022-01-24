РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12054 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 046 22
НАТО (8926) Польша (7469) Россия (91213) Солох Павел (14)

НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох

Североатлантический альянс должен помогать Украине и Грузии укреплять потенциал отпугивания России.

Об этом в рамках онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по безопасности" заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В наших общих интересах - поддержка Украины и Грузии в укреплении их устойчивости в свете угроз со стороны России. То же касается Швеции и Финляндии. Партнеры могут обогатить союзнический потенциал отпугивания и обороны, в интересах всех сторон", - заявил Солох.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет короткого пути к членству в НАТО: важно, чтобы реформы в Украине приносили результаты, - директор Центра информации Альянса Клейне

По его словам, НАТО является организацией, которая гарантирует безопасность не только странам-членам, но и партнерам, с которыми у Альянса общие ценности.

Одной из важнейших задач НАТО Солох назвал сохранение единства в свете имеющихся угроз.

"Угроза со стороны России проявляется также в форме дезинформации, гибридных действиях или действиях в киберпространстве", - констатировал глава Бюро нацбезопасности РП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния призывает НАТО увеличить присутствие в Черном море из-за милитаризации РФ, - глава МИД Ауреску

Он отметил, что Россия все еще лучше подготовлена ​​к конвенциональной войне в этой части Европы. Следовательно, НАТО должно полностью реализовать все свои инициативы, в частности укрепить передовое присутствие сил Альянса, концепцию отпугивания и обороны евроатлантического пространства или ответа на угрозы со стороны российского ракетного потенциала.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Бубочка каже що він "за"? А що робить для членства в НАТО? Скорочує армію, нищить реформи, оборонно- промисловий комплекс, закупає лайно- збою?
показать весь комментарий
19.11.2020 17:20
+2
А бубачка - проти! НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох - Цензор.НЕТ 3975 Бо беня нє вєліт.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:00
+2
Серьйозно?! Так. Бо я спроможна оцінити більш повноцінний гумор, ніж те, чим годують нарід дебільні юзікі, голомозі (лысые) та інші бубачкі з 95-го криворогульського тупіку ! НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 1025
показать весь комментарий
19.11.2020 17:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень известный социалдемократ в прошлом был очень против НАТО
показать весь комментарий
19.11.2020 16:57 Ответить
Пйос їво знаєть.Він був на таких посадах,де його як антинатівця не тримали б.Це ж не Україна,де керують явні антиукраїнці.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:32 Ответить
А бубачка - проти! НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох - Цензор.НЕТ 3975 Бо беня нє вєліт.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:00 Ответить
Серьезно?
показать весь комментарий
19.11.2020 17:02 Ответить
Ну если зеля против войны с лаптями,то как можно по другому освободить территории? В глаза он куйло уже смотрел и не раз.....девушка логично рассуждает.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:17 Ответить
Бубочка каже що він "за"? А що робить для членства в НАТО? Скорочує армію, нищить реформи, оборонно- промисловий комплекс, закупає лайно- збою?
показать весь комментарий
19.11.2020 17:20 Ответить
Интересно узнать алгоритм вступления в НАТО в нынешних условиях.
Про вторую часть твоего спроса вообще промолчу
показать весь комментарий
19.11.2020 17:24 Ответить
Такий же, як був два роки тому.
І іноді краще помовчати, якщо нічого заперечити. В цьому ви праві.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:31 Ответить
Так какой?
Чего с 2014 ничего не делалось?
показать весь комментарий
19.11.2020 17:33 Ответить
З 2014 нічого не робилось? А що у вашому розумінні це нічого?
Наприклад, реформа харчування, по стандартам НАТО, започаткована і втілена Порошенком, яку благополучно знищив бубочка? Чи ви про що?
показать весь комментарий
19.11.2020 17:47 Ответить
Рэформа питания!!!!
Все, лучше молчи.
https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/ukraina_ne_budet_vstupat_v_nato_chtobyi_rasserdit_rossiyu___poroshenko_n1202458/amp
показать весь комментарий
19.11.2020 17:55 Ответить
Дійсно, що тут скажеш? "Круте" посилання. "Уведомление о переадресации"
показать весь комментарий
19.11.2020 18:08 Ответить
Серьйозно?! Так. Бо я спроможна оцінити більш повноцінний гумор, ніж те, чим годують нарід дебільні юзікі, голомозі (лысые) та інші бубачкі з 95-го криворогульського тупіку ! НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 1025
показать весь комментарий
19.11.2020 17:32 Ответить
Татышо)))
показать весь комментарий
19.11.2020 17:34 Ответить
Так, я шо, а ти з кварталу? НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 3309
показать весь комментарий
19.11.2020 17:41 Ответить
https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/ukraina_ne_budet_vstupat_v_nato_chtobyi_rasserdit_rossiyu___poroshenko_n1202458/amp
Смейся.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:38 Ответить
Слыш, кацап, а бутылка в перде - это больно? Поделись опытом с зельоными утырками! НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 9081
показать весь комментарий
19.11.2020 17:46 Ответить
Оно должно - без базару.. должно выявлять озабоченность, и тихонечко в сторонке попискивать..
показать весь комментарий
19.11.2020 17:11 Ответить
Так тема пошла такая, шо агрессии вроде ж нет. Поляки о нашей власти сильно хорошего мнения.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:50 Ответить
О нашей нынешней власти только кацабы хорошего мнения, матьихтак! НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 6396
показать весь комментарий
19.11.2020 18:00 Ответить
ой!
должен ли джентльмен, если он должен?
показать весь комментарий
20.11.2020 00:58 Ответить
 
 