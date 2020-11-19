"Многие боятся": врач указала на возможную проблему с вакцинацией от COVID-19 в Украине

В Украине с вакцинацией от коронавируса может быть проблема из-за низкой приверженности среди населения к таким видам профилактики болезней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, люди не хотят вакцинироваться даже от таких известных инфекций, как корь и краснуха.

"Если мы получим вакцину в следующем году и, возможно, будут новые штаммы коронавируса - может это (массовая вакцинация. - Ред.) станет более актуальным, как с гриппом. Здесь еще не все нюансы известны, но в любом случае, это отмечается со всех сторон, у нас очень низкая приверженность к вакцинации даже от тех известных инфекций, которые есть - кори, краснухи... Было бы очень неплохо проводить вакцинацию, профилактировать инфекцию. Но почему-то многие люди боятся и не делают этого. Поэтому опасения у людей будут, тем более что это новый вирус, новая инфекция", - заявила врач.

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Она также призвала вакцинироваться против сезонного гриппа.

"Я призываю вакцинироваться от гриппа, потому что заболеть и гриппом, и COVID-19 будет намного сложнее и хуже для организма. Поэтому то, что мы можем заниматься профилактикой, предупредить, обязательно нужно предупреждать с помощью вакцинации. Вакцина от гриппа не опасна для здоровья, у нее минимальные осложнения. Поэтому лучше провакцинироваться. Конечно, это особенно важно для группы риска", - отметила Сояк.