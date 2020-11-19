РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12326 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
5 772 12
больница (1387) Нацполиция (15728) проверка (777) смерть (9034) Черниговщина (1342) Анна Коваленко (53)

Пациентка с пневмонией умерла на Черниговщине после того, как ее выписали из больницы: в ОГА поручили Нацполиции проверить медзаведение

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Пациентка с пневмонией умерла на Черниговщине после того, как ее выписали из больницы: в ОГА поручили Нацполиции проверить медзаведение

По факту обнародования в СМИ информации о смерти женщины, которой оказывали медицинскую помощь в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" глава Черниговской ОГА Анна Коваленко поручила провести безотлагательную проверку заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

В частности, одним из СМИ был обнародован сюжет о 74-летней пациентке, которую выписали с пневмонией из больницы. Также в этом видео речь идет о том, что женщина умерла.

19 ноября Управление здравоохранения Черниговской ОГА начало служебную проверку случая оказания медицинской помощи больной К. в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" Бобровицкого района.

Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в медицинском учреждении и по результатам которой будут приняты соответствующие решения. Руководитель Управления здравоохранения Петр Гармаш сразу отбыл в командировку в Бобровицкий район.

Также глава Черниговской ОГА обратилась в ГУ Национальной полиции в Черниговской области относительно проверки данного факта и информации, изложенной в сюжете телеканала.

Также читайте: Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
"проверка показала что она утонула "умерла от сопутствующих заболеваний, и вообще мы чемпиона мира по ковид19 - у нас смертность 0.000001%"(с)зеленский/степанов
показать весь комментарий
19.11.2020 17:05
+5
А все потому что сейчас дают пинка из больницы даже толком не долечив, особенно тех у кого нет денег.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:06
+5
зебил, у тебя впн постоянно слетает от подгорания седалища Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 3201
ты расскажи о масках тем людям, а особенно врачам - которые умирают без кислорода в больницах.. А твоя зебильная власть тем временем крадет ВСЁ из фонда ковид19, более того - лишает финансирования и онкологию, и педиатрию и вообще всю всю сферу здравоохранения - лишь бы потом УКРАСТЬ на деребане дорог...
Ах да, как там в италии - тоже не платят врачам, умершим от ковида, и тоже НЕ страхуют их на случай заболевания... как это делает твоя зебильная власть? Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 9627

Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.

\
показать весь комментарий
19.11.2020 18:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А родственникам усопшей это как то поможет?
показать весь комментарий
19.11.2020 17:04 Ответить
"проверка показала что она утонула "умерла от сопутствующих заболеваний, и вообще мы чемпиона мира по ковид19 - у нас смертность 0.000001%"(с)зеленский/степанов
показать весь комментарий
19.11.2020 17:05 Ответить
Что скажешь про Италию?
показать весь комментарий
19.11.2020 17:10 Ответить
в италии власти НЕ скрывают смерти от ковида19, и тем более - смерти врачей - умерших от ковида.. как в Украине.
лицемерие зебильной власти по-факту: умирает врач в инфекционке (работала там 20 лет) именно от ковида, а в причине смерти ставят "умер от сопутствующих заболеваний" - потому что от минздрава пришел прямой указ - скрывать причины смерти.. а то вовОчко растроится и видосики голимые будут.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:47 Ответить
Где скрытие инфы?
Наоборот все открыто, шоб вам малоумным дошло, шо носителе для начала маски.
Да, читай не только здесь новости)))
показать весь комментарий
19.11.2020 17:52 Ответить
зебил, у тебя впн постоянно слетает от подгорания седалища Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 3201
ты расскажи о масках тем людям, а особенно врачам - которые умирают без кислорода в больницах.. А твоя зебильная власть тем временем крадет ВСЁ из фонда ковид19, более того - лишает финансирования и онкологию, и педиатрию и вообще всю всю сферу здравоохранения - лишь бы потом УКРАСТЬ на деребане дорог...
Ах да, как там в италии - тоже не платят врачам, умершим от ковида, и тоже НЕ страхуют их на случай заболевания... как это делает твоя зебильная власть? Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 9627

Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.

\
показать весь комментарий
19.11.2020 18:28 Ответить
у зебилов тоже "маски виноваты"
из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. около 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, остальное вразброс. Реально денег в фонде уже нет. Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь
Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 9775
показать весь комментарий
19.11.2020 18:31 Ответить
А все потому что сейчас дают пинка из больницы даже толком не долечив, особенно тех у кого нет денег.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:06 Ответить
А якщо врахувати,що лікування ПОВНІСТЮ йде за рахунок пацієнта,то страшно уявити скільки недолікованих людей виходить з лікарень. А скільки туди не може зайти через брак грошей і обмеження!!!!
показать весь комментарий
19.11.2020 18:47 Ответить
Так ця померла вроді би родичка чиновниці ОДА.
показать весь комментарий
19.11.2020 17:08 Ответить
Бабушка умерла только потому , что она бабушка и без бабосов .

Ещё выкинули из больницы как мусор . Наверно мусор на помойку выкидывают с большим пиететом , чем эту бабушку ...

Спасибо Ульянке-смерт ... Она превратила руководство больниц из медиков в комерсов !
показать весь комментарий
19.11.2020 19:27 Ответить
Про Чернигов можно сказать только одно- кто попадает без блата и очереди на месяц вперед на рентген легких, или получает направление на ПЦР тест- тому уже повезло. В больницу лечь с диагнозом ковид вообще нереально. Доктора отказываются ставить диагноз ковида! Делают хорошую статистику.
показать весь комментарий
19.11.2020 20:50 Ответить
 
 