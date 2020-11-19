Пациентка с пневмонией умерла на Черниговщине после того, как ее выписали из больницы: в ОГА поручили Нацполиции проверить медзаведение
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По факту обнародования в СМИ информации о смерти женщины, которой оказывали медицинскую помощь в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" глава Черниговской ОГА Анна Коваленко поручила провести безотлагательную проверку заведения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.
В частности, одним из СМИ был обнародован сюжет о 74-летней пациентке, которую выписали с пневмонией из больницы. Также в этом видео речь идет о том, что женщина умерла.
19 ноября Управление здравоохранения Черниговской ОГА начало служебную проверку случая оказания медицинской помощи больной К. в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" Бобровицкого района.
Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в медицинском учреждении и по результатам которой будут приняты соответствующие решения. Руководитель Управления здравоохранения Петр Гармаш сразу отбыл в командировку в Бобровицкий район.
Также глава Черниговской ОГА обратилась в ГУ Национальной полиции в Черниговской области относительно проверки данного факта и информации, изложенной в сюжете телеканала.
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утонула"умерла от сопутствующих заболеваний, и вообще мы чемпиона мира по ковид19 - у нас смертность 0.000001%"(с)зеленский/степанов
лицемерие зебильной власти по-факту: умирает врач в инфекционке (работала там 20 лет) именно от ковида, а в причине смерти ставят "умер от сопутствующих заболеваний" - потому что от минздрава пришел прямой указ - скрывать причины смерти.. а то вовОчко растроится и видосики голимые будут.
Наоборот все открыто, шоб вам малоумным дошло, шо носителе для начала маски.
Да, читай не только здесь новости)))
ты расскажи о масках тем людям, а особенно врачам - которые умирают без кислорода в больницах.. А твоя зебильная власть тем временем крадет ВСЁ из фонда ковид19, более того - лишает финансирования и онкологию, и педиатрию и вообще всю всю сферу здравоохранения - лишь бы потом УКРАСТЬ на деребане дорог...
Ах да, как там в италии - тоже не платят врачам, умершим от ковида, и тоже НЕ страхуют их на случай заболевания... как это делает твоя зебильная власть?
Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.
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из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. около 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, остальное вразброс. Реально денег в фонде уже нет. Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь
Ещё выкинули из больницы как мусор . Наверно мусор на помойку выкидывают с большим пиететом , чем эту бабушку ...
Спасибо Ульянке-смерт ... Она превратила руководство больниц из медиков в комерсов !