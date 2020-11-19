Пациентка с пневмонией умерла на Черниговщине после того, как ее выписали из больницы: в ОГА поручили Нацполиции проверить медзаведение

По факту обнародования в СМИ информации о смерти женщины, которой оказывали медицинскую помощь в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" глава Черниговской ОГА Анна Коваленко поручила провести безотлагательную проверку заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

В частности, одним из СМИ был обнародован сюжет о 74-летней пациентке, которую выписали с пневмонией из больницы. Также в этом видео речь идет о том, что женщина умерла.

19 ноября Управление здравоохранения Черниговской ОГА начало служебную проверку случая оказания медицинской помощи больной К. в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" Бобровицкого района.

Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в медицинском учреждении и по результатам которой будут приняты соответствующие решения. Руководитель Управления здравоохранения Петр Гармаш сразу отбыл в командировку в Бобровицкий район.

Также глава Черниговской ОГА обратилась в ГУ Национальной полиции в Черниговской области относительно проверки данного факта и информации, изложенной в сюжете телеканала.

Также читайте: Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов