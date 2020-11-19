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Новости Общество
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Реорганизация Государственного налогового университета – это попытка сместить ректора и захватить земли вуза, – заявление студентов и преподавателей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Реорганизация Государственного налогового университета – это попытка сместить ректора и захватить земли вуза, – заявление студентов и преподавателей

Студенты и преподаватели Государственного налогового университета выступили против его реорганизации.

Они заявили, что реорганизация их университета – это попытка чиновников захватить 30 гектаров земли вуза для дальнейшей застройки. Об этом стало известно из заявления студентов и профессорско-преподавательского состава вуза, опубликованном на официальном сайте.

"Повод реорганизации простой – не нравится ректор Павел Пашко, поэтому решили его заменить. А поскольку нынешний ректор избран законно и демократично, а его каденция еще не закончилась, то решили заменить его именно путем реорганизации всего вуза. Кроме этого, из собственных источников нам стало известно, про настоящую причину намерений изменить ректора. За реорганизацией Государственного налогового университета стоят намерения чиновников захватить 30 гектаров земли вуза для дальнейшей застройки (22 га в Ирпене и 8 га в Ворзеле)", – говорится в обнародованном заявлении.

В заявлении также отмечается, что ректор университета Павел Пашко неоднократно препятствовал попыткам чиновников освоить земли университета и за годы своего управления университетом не отдал ни одного гектара. Зато совместно со студентами он отстоял и вернул вузу землю, которая была незаконно отнята.

"Коллектив Государственного налогового университета обращается к Премьер-министру Украины с требованием немедленно прекратить давление на профессорско-преподавательский состав и студентов вуза и отказаться от идеи реорганизации университета с последующим захватом земель вуза", – отмечается в заявлении.

18 ноября 2020 года студенты и профессорско-преподавательский состав Государственного налогового университета (Университет государственной фискальной службы Украины) собрались под стенами Министерства финансов Украины с просьбой не уничтожать их вуз, который представители Кабмина решили ликвидировать путем реорганизации.
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комусь пажескій корпус митарєй імєні Мєльніка приглянувся..?
той, що колишній індустріальний технікум в Ірпені
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19.11.2020 17:15 Ответить
А ком
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19.11.2020 17:24 Ответить
Єта.Тібє ні мєлачь па каррьманАмь тирєть...
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19.11.2020 17:39 Ответить
Це той, що в Ірпіні? Так то ж технікум, якщо не ПТУ. Ох і заклад вищої освіти...Його ще з заснування треба було розігнати.
Источник: https://censor.net/ru/n3232124
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19.11.2020 17:21 Ответить
в г. Глухов на должность начальника полиции назначен вор, взяточник и мошенник. в 2016 году этот козел а именно Сергей Буханистый пытался скрыть информацию о найденных грибниками останках человека. ( пока люди не обратились на телевидение) https://www.segodnya.ua/criminal/poisk-chelovecheskih-ostankov-v-gluhovskom-lesu-pravoohraniteli-nashli-novye-kosti--767956.html

все время этот ничтожный человек фабриковал дела против молодежи и разводил их родитлей на деньги. многие дела даже не проводились по ЕРДР. Эта тварь вместе с Вороной Богданом ( ныне уволеннный, обосрался на очередной взятке в 2018 году 8000$.) крышуют наркотрафик в г. Глухов. Еще этот подонок Буханистый в 2014 году открыто призывал жителей города Глухов присоединиться к россии.
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19.11.2020 17:22 Ответить
А комбінат будпластмас і будматеріалів там не почив ще в бозі? В юності попрацював там пару років.
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19.11.2020 17:27 Ответить
Хотілось би почути про досягнення випускників цього чудного закладу не тільки з кримінальної хроніки. А, по-друге, навіщо студентам-митарям 30 гектарів землі?
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19.11.2020 17:28 Ответить
Взять---і па діліть(Шариккофь).
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19.11.2020 17:38 Ответить
А что, эта бурса оттяпала 30га земли не для тех же целей?
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19.11.2020 17:44 Ответить
 
 