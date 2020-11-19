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Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана

Новости Цензор.НЕТ Общество

Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана

В Национальном музее Революции Достоинства заявили что продолжают работу по подготовке мероприятий, приуроченных к годовщине Революции.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице музея, передает Цензор.НЕТ.

"За два дня до годовщины Майдана затемно следователи СБУ и полиции ворвались домой к генеральному директору Игоря Пошивайло, затем в офис, чтобы "найти" документы по строительству Мемориала Небесной Сотни, доступные онлайн - на платформе публичных закупок Prozorro. Следователи предъявляют обвинение в том, что не осуществлялись работы по сооружению мемориала, на которые подрядчик получил финансирование. Впрочем - полтора года назад в начале планируемых работ их проведение было запрещено по решению Печерского районного суда Киева по представлению Генеральной прокуратуры! До сих пор арест участка Генпрокуратура не сняла, а продолжение работ грозит уголовным наказанием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с другой стороны, другие правоохранительные органы начинают уголовное преследование музея за выполнение решения суда и предписаний прокуратуры.

"В течение двух лет музей системно информирует органы власти и общественность о ситуации, которая сложилась, но на такой результат рассмотрения наших обращений о необходимости увековечения памяти о Героях Небесной Сотни мы не надеялись. Команда Музея Майдана не прекращает работу по организации событий в честь Революции Достоинства, хотя и находится под моральным давлением через обыски", - заявили в музее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор музея Революции Достоинства Пошивайло об обысках: Говорю: "Ребята, у нас 30-е годы?" А они: "Тридцатые-тридцатые". ВИДЕО

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+4
понятно вам?..

Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 5455
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19.11.2020 17:19
+4
бійня вже була - черга зачищати убивць, яких не судять

Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 7746
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19.11.2020 17:24
+3
Буде бійня.
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19.11.2020 17:21
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у домашній комп мусорня на обшуках лазить зазвичай з трьома намірами:

"вкид" (напр., дитяче порно)
"жук" - знімач даних
відправлення "від імені" певних разових повідомлень (а ля "бамбітє воронєж"), які мусять дати старт якійсь інфокампанії
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19.11.2020 17:17 Ответить
А що там Бідон?
Виграв вибори в США?
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19.11.2020 17:17 Ответить
понятно вам?..

Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 5455
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19.11.2020 17:19 Ответить
Буде бійня.
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19.11.2020 17:21 Ответить
бійня вже була - черга зачищати убивць, яких не судять

Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 7746
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19.11.2020 17:24 Ответить
лаптеногие об этом мечтают даже...коридор в Крым пробить...
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19.11.2020 17:25 Ответить
Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 8609
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19.11.2020 17:36 Ответить
в г. Глухов на должность начальника полиции назначен вор, взяточник и мошенник. в 2016 году этот козел а именно Сергей Буханистый пытался скрыть информацию о найденных грибниками останках человека. ( пока люди не обратились на телевидение) https://www.segodnya.ua/criminal/poisk-chelovecheskih-ostankov-v-gluhovskom-lesu-pravoohraniteli-nashli-novye-kosti--767956.html

все время этот ничтожный человек фабриковал дела против молодежи и разводил их родитлей на деньги. многие дела даже не проводились по ЕРДР. Эта тварь вместе с Вороной Богданом ( ныне уволеннный, обосрался на очередной взятке в 2018 году 8000$.) крышуют наркотрафик в г. Глухов. Еще этот подонок Буханистый в 2014 году открыто призывал жителей города Глухов присоединиться к россии.
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19.11.2020 17:21 Ответить
Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 7547
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19.11.2020 17:23 Ответить
Так если все нормально, чего переживают. Проверка, это рабочий момент, проверки происходят постоянно, зачем раздувать?
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19.11.2020 17:31 Ответить
Трудно оценивать ситуауию с подачи только "жертвы" (она, как показывает практика, может быть не такой уж "белой и не совсем пушистой")! Я бы написал, что суд разбирется, но и честного суда в Украине тоже нет!
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19.11.2020 17:37 Ответить
Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 2398
Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 1881
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19.11.2020 17:48 Ответить
Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 2318Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 9038
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19.11.2020 17:50 Ответить
Ну а де ж можна вкрасти грошиків патріотам? При Ющенку "Лікарня Майбутнього" а при Педе і Жабі - "Меморіальний комплекс Революції Гідності". Про гідність мова взагалі не йде, чисте мародерство під патріотичними скиглями. Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 4826
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19.11.2020 18:01 Ответить
Майже три роки красти бюджетні кошти гідність не заважала. А як спитали "Де гроші?" заголосили про гідність. От потвори. Як таке може бути? Та дуже просто, революції готують гєнії, роблять романтики а плодами користуються покидьки.
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19.11.2020 17:43 Ответить
Особисто стикався з цим музеєм.. мутнорила контора..
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19.11.2020 18:06 Ответить
Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 9557
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19.11.2020 18:21 Ответить
Ишь, как ТУПОЙ СОБАЧИЙ РОТ портнов с чучмеком кузьминым удумали украинцам Праздник испортить! А фигу вам, ублюдки!
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19.11.2020 18:23 Ответить
Працюйте, звичайно. Успіхів. Але так і хочеться запитати: " А где деньги, Зин?"
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19.11.2020 18:58 Ответить
 
 