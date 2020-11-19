Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Национальном музее Революции Достоинства заявили что продолжают работу по подготовке мероприятий, приуроченных к годовщине Революции.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице музея, передает Цензор.НЕТ.
"За два дня до годовщины Майдана затемно следователи СБУ и полиции ворвались домой к генеральному директору Игоря Пошивайло, затем в офис, чтобы "найти" документы по строительству Мемориала Небесной Сотни, доступные онлайн - на платформе публичных закупок Prozorro. Следователи предъявляют обвинение в том, что не осуществлялись работы по сооружению мемориала, на которые подрядчик получил финансирование. Впрочем - полтора года назад в начале планируемых работ их проведение было запрещено по решению Печерского районного суда Киева по представлению Генеральной прокуратуры! До сих пор арест участка Генпрокуратура не сняла, а продолжение работ грозит уголовным наказанием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с другой стороны, другие правоохранительные органы начинают уголовное преследование музея за выполнение решения суда и предписаний прокуратуры.
"В течение двух лет музей системно информирует органы власти и общественность о ситуации, которая сложилась, но на такой результат рассмотрения наших обращений о необходимости увековечения памяти о Героях Небесной Сотни мы не надеялись. Команда Музея Майдана не прекращает работу по организации событий в честь Революции Достоинства, хотя и находится под моральным давлением через обыски", - заявили в музее.
Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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відправлення "від імені" певних разових повідомлень (а ля "бамбітє воронєж"), які мусять дати старт якійсь інфокампанії
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все время этот ничтожный человек фабриковал дела против молодежи и разводил их родитлей на деньги. многие дела даже не проводились по ЕРДР. Эта тварь вместе с Вороной Богданом ( ныне уволеннный, обосрался на очередной взятке в 2018 году 8000$.) крышуют наркотрафик в г. Глухов. Еще этот подонок Буханистый в 2014 году открыто призывал жителей города Глухов присоединиться к россии.