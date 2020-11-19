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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20097) ранение (3237) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела оккупантами, враг открывал огонь в районе Авдеевки, - штаб ОС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 177 взрывоопасных предметов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил.

Также читайте: Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, открыв огонь вблизи Марьинки, - штаб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
осколки были системные или несистемные?
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19.11.2020 17:31
+15
Одужання хлопцю...
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19.11.2020 17:32
+13
Просто надо не замечать обстрелов...
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19.11.2020 17:40
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функция всу жаловаться в обсе?
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19.11.2020 17:30 Ответить
осколки были системные или несистемные?
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19.11.2020 17:31 Ответить
Осколки були "неприцільні і мирні". Це така позиція Найсвітлішого і від цього його підлеглі фальшують і викривляють статистику. Замість того, щоб дати відсіч і направити інформацію в ОБСЕ та інші світові органзізації ми самі робимо кацапів і їх поліцаїв не "при справах". Скорішого одужання військовому.
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19.11.2020 17:44 Ответить
Вони були без системні...
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19.11.2020 18:33 Ответить
Одужання хлопцю...
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19.11.2020 17:32 Ответить
Просто надо не замечать обстрелов...
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19.11.2020 17:40 Ответить
Падумаєш пастрелівают, до "Феофанії" не долітає тай добре. Одужання воїну!
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19.11.2020 17:42 Ответить
раз перемирие, то и ранение не посчитают за боевое...
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19.11.2020 17:45 Ответить
Я так понимаю ответки не было и ни одного орка не ранили?только сообщили куда следует нажаловались вобщем, мол смотрите они негодные ранили нум скажите им чтоб не стреляли
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19.11.2020 18:12 Ответить
я вас умоляю... хоть ктонить... пока преЗЕдент тяжеловато-прикольно болеет... ведет точный подсчет перемирных дней прекращения огня??
якщо без гіркого сарказму - то швидкого одужання пораненному воїну і повного відновлення..
ми таки маємо пережити і ковідну пошесть і зелену...але щоб не зганьбити тисяч загиблих и десятки тисяч поранених у цій безглуздій війні рашки і ватки проти України...
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19.11.2020 18:23 Ответить
А почему ответный огонь не применили, что клоун, боится чтоб враг не пострадал, бережёт его???
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19.11.2020 19:11 Ответить
Это у Потерпилого снова не считается или как ?
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19.11.2020 20:21 Ответить
Сам виноват, почему между осколками не пропетлял!?).
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19.11.2020 21:18 Ответить
Український воїн зазнав осколкового поранення унаслідок обстрілу окупантами, ворог відкривав вогонь у районі Авдіївки, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9329
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19.11.2020 23:03 Ответить
Надеюсь, Бубочку-видосика в Феофании не зацепило. А то как мы будем без него побеждать сепаров.
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20.11.2020 01:21 Ответить
На самом деле убитых при предательском и позорном пиар-перемирии зеленского гораздо больше, нам врут и скрывают истинные потери:
Паркетные генералы Зеленского скрывают потери армии.
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20.11.2020 02:11 Ответить
 
 