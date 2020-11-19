Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела оккупантами, враг открывал огонь в районе Авдеевки, - штаб ОС. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, в районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 177 взрывоопасных предметов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил.

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