Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом"

Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" охарактеризовал Владимира Путина как человека, который "поставил жажду власти выше совести".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty, напоминая, что первый том новых мемуаров бывшего президента США был опубликован 17 ноября.

В нем он пишет, что Путин напоминал ему современную версию тех коррумпированных политических боссов, которые управляли городами США в конце 19-го и начале 20-го веков. Такие политики рассматривали кумовство и взяточничество "как законные инструменты обмена".

"В таком мире бессовестность и пренебрежение к любым высоким стремлениям за пределами накопления власти не считались недостатками. Это были хорошие качества", - пишет в своей книге 44-й президент США.

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Он также отметил, что Путин, который правит Россией уже более двух десятилетий, построил страну такой, "чтобы ее боялись, но не брали с нее пример".

В своей книге Обама вспоминает свою первую встречу с Путиным в июле 2009 года на его даче близ Москвы.

"Встреча должна была продлиться всего час, но первые 45 минут говорил один только Путин и осуждал действия Америки по всему миру. Обама смог вставить слово лишь на 45-й минуте. Спор в итоге продлился два часа", - описывает фрагмент книги "Форбс".