Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" охарактеризовал Владимира Путина как человека, который "поставил жажду власти выше совести".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty, напоминая, что первый том новых мемуаров бывшего президента США был опубликован 17 ноября.
В нем он пишет, что Путин напоминал ему современную версию тех коррумпированных политических боссов, которые управляли городами США в конце 19-го и начале 20-го веков. Такие политики рассматривали кумовство и взяточничество "как законные инструменты обмена".
"В таком мире бессовестность и пренебрежение к любым высоким стремлениям за пределами накопления власти не считались недостатками. Это были хорошие качества", - пишет в своей книге 44-й президент США.
Он также отметил, что Путин, который правит Россией уже более двух десятилетий, построил страну такой, "чтобы ее боялись, но не брали с нее пример".
В своей книге Обама вспоминает свою первую встречу с Путиным в июле 2009 года на его даче близ Москвы.
"Встреча должна была продлиться всего час, но первые 45 минут говорил один только Путин и осуждал действия Америки по всему миру. Обама смог вставить слово лишь на 45-й минуте. Спор в итоге продлился два часа", - описывает фрагмент книги "Форбс".
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им некуда отступать, за все грехи стенка или тюрьма
потому они еще будут долго мутить
разве Господь помилует, но для этого народу каяться надо
Сдохло ***** ,
Сдохло ***** --
это лучшее , что можно прочитать на форумах . Дальше можно и без анекдота !
А що там ваш улюблений і рекламований Бідон??????????????
Виграв вибори чи ні?
А що там ваш БідоН??? Виграв вибори в США чи здувся, як СНІД?
А пока президенты , так "перегрузки" объявляют , в дёсна целуюцццо и премии мира получают ! Короче говоря -- чисто кабинетные демогоги .
Джевелины Украина получила от Трампа , а Обамка был категорически против . Вся их помощь на уровне "бла-бла-бла" и много мыла , много медикаментов , ну там форму для копов . А оружие -- воооооот такой болт !
Угу -- если чёрный расизм как основной фактор выигрыша это честно , ну "тоді йой" ...
Факт той избирательной компании : чернокожие : 99% за Обаму , любые другие -- 50\50 .
Да , традиционно чернокожие больше голосуют против партии Авраама Линкольна (республикацы) ... Такая у них традиция . Кстати , евреи тоже больше любят демократов , хотя 100 млн. евангелистов это республиканский базис . А как раз эти самые евангелисты и есть т.н. произраильское лобби . Эт тоже факт . Но никогда такого не было , чтобы хотя бы 20-30% чернокожих (в основном преуспевающие и из "двухэтажной Америки") голосовали за репспубликанцев . А когда был Обама кандидатом 99% за него . У блестящего офицера , порядочнейшего в кубе Маккейна не было не единого шанса . Хотя и у Хилари , и у Гора он бы выиграл в 10-15% . А у Байдена и 20% . Потому шо Клинтониха хотя бы была приличной адвакатессой . Личность . А Байден никакой другой профессией кроме "общая трепалогия и демагогия" ничего не знает !
Оне основывали своё право на рабов по трём их личных аксиомах :
1. Человек не может владеть другим человеком .
2. Право собственности - священно .
3. Блэки не есть люди , а есть домашний скот и потому работает пункт 2.
Поэтому было невозможно продать в рабство белого (читай пункт 1) .
А оне были ещё примитивнее -- обезьяны . Вот именно так и мыслили основатели партии ослов !
Вот такой он наш герой...
Чем вас там облучают, не знаю...
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל@herooftheday10 5 ч
Старый Оскол, Белгородская обл., рф, бунтуют работники СГОКа (горно-обог. комбината), собираются перекрывать дорогу)))
Маленькие зп, безнадёга.
Пару км до Украины.
Нет денег у ***** на повышение ватанам, всё ушло в Карабах)
Колбасит рф, колбасит. 19.11
https://twitter.com/ru2ch/status/1329182601983127552
Главной проблемой для автократа является угроза утраты власти, что может произойти как в результате революции, так и в результате покорения «кочующим бандитом». Решение этой проблемы в истории связано с установлением династической формы правления; в тех случаях, когда подобное решение невозможно с большой вероятностью «оседлый бандит», не будучи уверенным в устойчивости своей власти, превращается в «кочующего бандита», стремится увеличить свое благосостояние, не заботясь о нуждах населения и обеспечении устойчивого экономического роста.
Если брать Крым,то у Пуйла як у стационарного бандита возникла потребность к расширению территории,как и у всякого кочующего бандита.Ну тут конечно включился под это пропагандисткий мем"Собиратель земель или собиратель Емель"
Герооооой, аднака!