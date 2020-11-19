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Обама (1653) Путин (29851) Россия (91213) мемуары (14)

Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Обама в мемуарах сравнил Путина с

Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" охарактеризовал Владимира Путина как человека, который "поставил жажду власти выше совести".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty, напоминая, что первый том новых мемуаров бывшего президента США был опубликован 17 ноября.

В нем он пишет, что Путин напоминал ему современную версию тех коррумпированных политических боссов, которые управляли городами США в конце 19-го и начале 20-го веков. Такие политики рассматривали кумовство и взяточничество "как законные инструменты обмена".

"В таком мире бессовестность и пренебрежение к любым высоким стремлениям за пределами накопления власти не считались недостатками. Это были хорошие качества", - пишет в своей книге 44-й президент США.

Смотрите также: Депутат в Петербурге порвал портрет Путина, который повесили вместо портрета Пушкина: его около часа опрашивала полиция. ФОТО

Он также отметил, что Путин, который правит Россией уже более двух десятилетий, построил страну такой, "чтобы ее боялись, но не брали с нее пример".

В своей книге Обама вспоминает свою первую встречу с Путиным в июле 2009 года на его даче близ Москвы.

"Встреча должна была продлиться всего час, но первые 45 минут говорил один только Путин и осуждал действия Америки по всему миру. Обама смог вставить слово лишь на 45-й минуте. Спор в итоге продлился два часа", - описывает фрагмент книги "Форбс".
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Топ комментарии
+17
Вот такие оне демократы -- когда ну пенсию уходят или в отставку . Такие октровения льются .
А пока президенты , так "перегрузки" объявляют , в дёсна целуюцццо и премии мира получают ! Короче говоря -- чисто кабинетные демогоги .

Джевелины Украина получила от Трампа , а Обамка был категорически против . Вся их помощь на уровне "бла-бла-бла" и много мыла , много медикаментов , ну там форму для копов . А оружие -- воооооот такой болт !
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19.11.2020 17:39
+16
Сдохло }{уйло. Господь ему говорит- ты, конечно, заслужил свой рай, но сперва спустись в ад, и там черти отымеют тебя столько раз, сколько ты был "президентом". }{уйло думает: 5 раз не пи*арас, и спускается в ад. А там рядом с чертями Терешкова. }{уйло спрашивает, что она тут делает. Главчёрт ему отвечает: она после каждых 5 раз будет тебя обнулять. Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом" - Цензор.НЕТ 5302
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19.11.2020 17:35
+12
Ага, Абамка смелый после драки ручонками махать. А пока президентил, в перезагрузки с Пуйлом играл и эмбарго Украине поддерживал, помогал сухарями и блокировал все попытки двух палат помочь Украине.
Герооооой, аднака!
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19.11.2020 18:24
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Уважуха ОБАМА!!!! Класный и веселый ЧЕЛОВЕК!!!
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19.11.2020 17:32 Ответить
но оружия не поставил, Северный Поток не блокировал.
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19.11.2020 17:55 Ответить
А в Україні - те саме... З "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикат"
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19.11.2020 18:06 Ответить
За що його поважати? За те що коли був при владі гладив ***** по головці та страшно грозив- ну ну Вова?
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19.11.2020 21:44 Ответить
Так и есть. Россия это мафия, которая подчинила себе госаппарат.
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19.11.2020 17:34 Ответить
Так. В багатьох державах є своя мафія, але тільки в московії, мафія має свою державу та ще й при цьому ядерну зброю. А це вже величезна катастрофічна помилка політики США, які замість того, щоб після розвалу СССР доробити справу і розділити росію та забрати в них ядерну зброю, взялися разом з рюсськими розброювати та грабувати Україну, через своїх агентів, злодіїв та зрадників, яким вони дали на це зелене світло.
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19.11.2020 18:06 Ответить
Для Америки распад России был неожиданностью. Вспомни как старший Буш приезжал сюда и просил не провозглашать независимость. Их вполне устраивает та Россия, которая есть. Они не враги России.
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19.11.2020 18:09 Ответить
Также их устраивал Янукович и революция 14 года была для них неожиданностью, а не то что говорят всякие ватаны, что это Америка организовала. Им вполне нормально иметь дело с диктаторами - диктаторы управляемы.
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19.11.2020 18:12 Ответить
Для мене це зрозуміло. Навіщо знищувати прекрасних рабів та колонії, коли за їх рахунок можна і мацкву будувати, і Нью Йорк, і Лондон, і Берлін, і Варшаву..... Я тільки не розумію українців, які сотні років крутяться в лайні, а вилізти з нього не можуть або не хочуть. Сумна картина, якщо дивитися на це дійство збоку. Ментальна інвалідність.
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19.11.2020 18:21 Ответить
Мне кажется наши просто не понимают, что США не заинтересована в богатой Украине, как и Россия. Тоесть, там есть отдельные группы влияния, типа, военных, которые не против помогать Украине, но с ними надо работать. Сама американская элита вполне довольна чтобы в Украине всё было вот как сейчас.
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19.11.2020 18:23 Ответить
В московії мафія гебні та частини криміналу що ліг під ту саму гебню.
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19.11.2020 21:46 Ответить
не мафия, а чекисты, тайная организация на содержании народа
им некуда отступать, за все грехи стенка или тюрьма
потому они еще будут долго мутить
разве Господь помилует, но для этого народу каяться надо
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20.11.2020 00:56 Ответить
Сдохло }{уйло. Господь ему говорит- ты, конечно, заслужил свой рай, но сперва спустись в ад, и там черти отымеют тебя столько раз, сколько ты был "президентом". }{уйло думает: 5 раз не пи*арас, и спускается в ад. А там рядом с чертями Терешкова. }{уйло спрашивает, что она тут делает. Главчёрт ему отвечает: она после каждых 5 раз будет тебя обнулять. Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом" - Цензор.НЕТ 5302
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19.11.2020 17:35 Ответить
Сдохло ***** ,
Сдохло ***** ,

Сдохло ***** --

это лучшее , что можно прочитать на форумах . Дальше можно и без анекдота !
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19.11.2020 18:03 Ответить
Добре... Обама, путін...
А що там ваш улюблений і рекламований Бідон??????????????
Виграв вибори чи ні?
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19.11.2020 17:36 Ответить
Обама выиграл честно. И партией он никогда не управлял, так что его винить нельзя за то что там сейчас происходит. Обама всегда был витриной демократов.
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19.11.2020 17:37 Ответить
Та ти шо? Обама?

А що там ваш БідоН??? Виграв вибори в США чи здувся, як СНІД?
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19.11.2020 17:38 Ответить
Обама. Его взяли изначально так как он из хорошей семьи, у него там мать аристократка в каком-то пятом поколении, а сам он негр по отцу. Идеальная репутация и демократичные взгляды прилагаются.
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19.11.2020 17:39 Ответить
той бідон стане для зеленої шмарклі труною Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом" - Цензор.НЕТ 4195
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19.11.2020 17:41 Ответить
он сам в труну сыграет вот-вот.
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19.11.2020 17:55 Ответить
ну місяць два протягне)))
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19.11.2020 18:28 Ответить
Сращивание мафии и государства это то что произошло во многих странах бывшего СССР. Даже в Польше или Словакии есть что-то подобное и там с этим активно боролись, но я не знаю насколько успешно, так как не знаток их политики.
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19.11.2020 17:36 Ответить
Кацапы живут в феодальном государств.
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19.11.2020 17:36 Ответить
Вот такие оне демократы -- когда ну пенсию уходят или в отставку . Такие октровения льются .
А пока президенты , так "перегрузки" объявляют , в дёсна целуюцццо и премии мира получают ! Короче говоря -- чисто кабинетные демогоги .

Джевелины Украина получила от Трампа , а Обамка был категорически против . Вся их помощь на уровне "бла-бла-бла" и много мыла , много медикаментов , ну там форму для копов . А оружие -- воооооот такой болт !
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19.11.2020 17:39 Ответить
Обама не управлял ничем. Он был очень слабый президент. Поставь на место Обамы Ющенко, только Ющенко хотя бы в экономике разбирался, а этот чел вообще был случайным гостем там.
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19.11.2020 17:40 Ответить
Тут горят , шо он честно выиграл

Угу -- если чёрный расизм как основной фактор выигрыша это честно , ну "тоді йой" ...
Факт той избирательной компании : чернокожие : 99% за Обаму , любые другие -- 50\50 .

Да , традиционно чернокожие больше голосуют против партии Авраама Линкольна (республикацы) ... Такая у них традиция . Кстати , евреи тоже больше любят демократов , хотя 100 млн. евангелистов это республиканский базис . А как раз эти самые евангелисты и есть т.н. произраильское лобби . Эт тоже факт . Но никогда такого не было , чтобы хотя бы 20-30% чернокожих (в основном преуспевающие и из "двухэтажной Америки") голосовали за репспубликанцев . А когда был Обама кандидатом 99% за него . У блестящего офицера , порядочнейшего в кубе Маккейна не было не единого шанса . Хотя и у Хилари , и у Гора он бы выиграл в 10-15% . А у Байдена и 20% . Потому шо Клинтониха хотя бы была приличной адвакатессой . Личность . А Байден никакой другой профессией кроме "общая трепалогия и демагогия" ничего не знает !
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19.11.2020 18:14 Ответить
Там было целое движение Obey. Очень грамотно применялся интернет и агитация молодежи.
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19.11.2020 18:17 Ответить
Чорні традиційно голосують проти Лінкольна, тобто за рабовласників. Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 9774
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19.11.2020 18:19 Ответить
Это произошло в шестидесятые, когда демы отменили им законы о сегрегации. Там так называемый поворот шестидесятых. Самое интересное, что именно демы эти законы протолкнули в свое время.
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19.11.2020 18:22 Ответить
Демы как раз и были идеолагами рабовладения .

Оне основывали своё право на рабов по трём их личных аксиомах :
1. Человек не может владеть другим человеком .
2. Право собственности - священно .
3. Блэки не есть люди , а есть домашний скот и потому работает пункт 2.

Поэтому было невозможно продать в рабство белого (читай пункт 1) .
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19.11.2020 18:31 Ответить
Именно. Это они придумали теорию о низшей расе черных. А теперь борются с системным расизмом, который раньше использовали чтобы оправдать свое рабовладение. Век держали рабов, теперь думают век бороться с рабством. Один профит.
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19.11.2020 18:34 Ответить
Не совсем так - низшая раса это уже нацики .
А оне были ещё примитивнее -- обезьяны . Вот именно так и мыслили основатели партии ослов !
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19.11.2020 22:35 Ответить
Ivan573014, Абамка был достаточно сильным чтобы блокировать все попытки их парламента помочь Украине. И сам правил указами, т.е. фактически заменял собой всю власть в стране. Таким образом балансы и разделение власти по существу были уничтожены Обамой через прямое правление указами.

Вот такой он наш герой...
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19.11.2020 18:28 Ответить
Как Ющенко. Один в один. Спасибо за информацию. Не знал об этом.
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19.11.2020 18:31 Ответить
Да, про управление через executive orders чистая правда. Но почему-то все в Украине испытывают оргазм от демократов, Обамы и теперь Байдена. То, что эти люди по существу грабили Украину (Байдет с сынком) и блокировали помощь (Обама и Байден) просто не замечается. Трамп начал помогать, а также пинать разжиревших и оскотинившихся европейцев, лишать Пуйло рынка газа в Европе - но при этом он объект лютой ненависти в Украине.
Чем вас там облучают, не знаю...
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19.11.2020 19:02 Ответить
СМИ демократические. Чего ты хочешь? То, что люди читают - то и говорят. СМИ говорят, что Трамп плохой и Байден всё сделает. Значит так и есть.
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19.11.2020 19:07 Ответить
Таки-да...
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19.11.2020 20:21 Ответить
Не перебільшуйте.
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19.11.2020 21:56 Ответить
95-м кварталом их облучают.
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19.11.2020 23:43 Ответить
Вся кацапия одна большая сливная яма!
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19.11.2020 17:41 Ответить
І що він ***** зробив? Рівно нічого болючого і конкретного. А взагалі, правда в тому, що за нас ніхто не почешеться без власної вигоди. Треба самим.
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19.11.2020 17:42 Ответить
Их устраивает Путин. Он прогнозируемый. Он держит русских в узде. А то что он там вторгается в соседние государства, то им плевать. Они далеко.
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19.11.2020 17:44 Ответить








ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל@herooftheday10 5 ч

Старый Оскол, Белгородская обл., рф, бунтуют работники СГОКа (горно-обог. комбината), собираются перекрывать дорогу)))
Маленькие зп, безнадёга.
Пару км до Украины.
Нет денег у ***** на повышение ватанам, всё ушло в Карабах)
Колбасит рф, колбасит. 19.11
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19.11.2020 17:43 Ответить
Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом" - Цензор.НЕТ 7201
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19.11.2020 17:44 Ответить
Паркінсон це не тренування, це хвороба.
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19.11.2020 18:21 Ответить
занадто стримана оцінка. Воно й зрозуміло - Сирію та Україну здав на поталу упирю хvйлу особисто обама
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19.11.2020 17:44 Ответить
Самое стремное в его деятельности это то как в Ливии убили американского посла, а Клинтон и Обама говорили, что это мирные люди. Американцы это Обаме будут до смерти вспоминать.
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19.11.2020 17:46 Ответить
Книгу не читал, но понял что путин - *****!
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19.11.2020 17:52 Ответить
только сейчас понял?
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19.11.2020 17:57 Ответить
Утвердился в знании. В очередной раз. Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 566
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19.11.2020 18:05 Ответить
Чому зрівнявз ЯК, Не ЯК а так воно і є.
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19.11.2020 18:00 Ответить
В бункер ***** прокрался вирус
https://twitter.com/ru2ch/status/1329182601983127552
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19.11.2020 18:01 Ответить
«Оседлый бандит» и автократия
Главной проблемой для автократа является угроза утраты власти, что может произойти как в результате революции, так и в результате покорения «кочующим бандитом». Решение этой проблемы в истории связано с установлением династической формы правления; в тех случаях, когда подобное решение невозможно с большой вероятностью «оседлый бандит», не будучи уверенным в устойчивости своей власти, превращается в «кочующего бандита», стремится увеличить свое благосостояние, не заботясь о нуждах населения и обеспечении устойчивого экономического роста.
Если брать Крым,то у Пуйла як у стационарного бандита возникла потребность к расширению территории,как и у всякого кочующего бандита.Ну тут конечно включился под это пропагандисткий мем"Собиратель земель или собиратель Емель" Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 4484
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19.11.2020 18:15 Ответить
Россия захватила Крым не поэтому. Им надо контролировать Черное Море. В Крыму у них База флота. Это стратегия. Если бы он потерял Крым, то его самого могли бы просить уйти.
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19.11.2020 18:19 Ответить
І як, вона контрнолює чи Турція?
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19.11.2020 18:23 Ответить
У них же там базы есть в Краснодарском крае. Там же Кавказ. Это система их безопасности. Нужно понимать, что Путин он не царь в смысле самовластного диктатора. Как Сталин. Он модератор элит как Меркель. Представитель олигархов, бандитов и силовиков, который решает их вопросы.
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19.11.2020 18:25 Ответить
Взагалі то поміняти Україну на Крим, дозволити НАТО залізти на Кавказ ніяк не схоже на геополітичні успіхі, фуйло не цар, но і не модератор, випадкова людина, яку призначили Чубайс і Білий Дім.
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19.11.2020 18:27 Ответить
У власти он уже скоро будет столько же, сколько там самые что ни есть цари. Двадцать лет умудриться продержаться на верхушке России это очень неплохо.
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19.11.2020 18:29 Ответить
Цель Путина - удержать власть. Когда наши люди или западные аналитики это поймут - они поймут Путина. До тех пор они могут строить свои теории и ничего не будет истиной. Всё что Путина волнует это собственная власть. И он в этом хорош.
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19.11.2020 18:30 Ответить
Нет.Пуйло захватил Крым,бо он бандит.А вот то шо ты написал-это пропагандисткий мем в оправдание бандитской беспредельной аннексии без явных угроз.Если помнишь то во главе угла,москали ставили на возможных угрозах и упреждении.Но не на реальных фактах.Это хорошо описывается ситуацией"Поездом дружбы" с бандеровцами,который существовал только в больном воображении москалей.Но москали упорно с ним сражались в реальности своими поступками,накручивая сами себя пропагандой и веря в свою же ложь. Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 628
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19.11.2020 18:27 Ответить
Я не говорю, что это не беспредел. Бандеровцы это пропаганда. Но Россия имеет свой интерес. Нет ничего удивительного что она его будет пытаться реализовать. И этот интерес враждебен Украине.
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19.11.2020 18:28 Ответить
Свой интерес-это когда у тебя друзья вокруг границ.А какой смысл в том,щоб сделать из друга врага отняв у него территорию?Пуйло устранил угрозу в Чёрном море,но получил угрозу в лице Украины.Где логика в его действиях?Да и к тому же отрезал часть ватного электората,который возможно выбрал бы ему Медведчука,щоб получить не только Крым,а и всю Украину.Пуйло як правильно кажуть тактик,але не стратег. Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 3374
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19.11.2020 18:41 Ответить
У России есть два союзника это армия и флот.
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19.11.2020 18:44 Ответить
Да да...Москали ще за Ленд лиз не рассчитались со своим союзником по антигитлеровской коалиции Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 4171
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19.11.2020 18:48 Ответить
Нет.Везде нормальные.Тупой Пуйло,бо не видит кроме военного решения,других.А теперь своей тупостью он опустил Мир до своего средневекового тупого уровня. Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 6643
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19.11.2020 18:57 Ответить
По моему тупость России прекрасно уравновешивается тупостью украинцев и того же Обамы. А ты можешь и дальше ныть как беларусы ноют, что мы здесь власть и мы победили. Путин отхряпал Крым и в ус не дует. А ты можешь и дальше гордиться своим моральным превосходством.
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19.11.2020 18:59 Ответить
Повесил москалям камень на шею,в исторической перспективе.В принципе если рассуждать категориями 18 века,то таки да Пуйло молодец.Вождь с кольцом в носу,а вокруг радостные попуасы москали андрофаги благодарные за убийство соседей и трофеи.И так бы и ЕС с США в 18м веке реагировали,на Пуйла.Но сегодня Пуйло исключён из восьмёрки,санкции,нерукопожатый....В союзниках Асад и африканские племена...Если Рашка хочет в 21 век,то придётся вернуть Крым.Это не Украине больше треба,а самой Рашке для очищения и покаяния.Только через такие шаги и покаяние Рашка сможет заслужить себе начать с чистого листа... Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 3336
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19.11.2020 19:15 Ответить
Что есть историческая перспектива? Вот придет через два года во Франции к власти Ле Пен, а в Германии какой-то купленный Газпромом бюрократ и Украина окажется в кольце врагов, которые хотят чтобы мы прогнулись под России и признали Крым российским. И всё.
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19.11.2020 19:19 Ответить
Ну я же говорю,що Пуйло сам тупой и опустил до своего уровня всех в 18й век,где право силы выше силы права.Если ЕС принимает игру Пуйла,то начнутся войны в Европе.Юг Америки пойдёт войной на Север.Франция закусится с Англией за Нормандию и т.д.и т.п.Ты считаешь,що Ле Пен и французский народ хочет воевать с Англией за Нормандию? Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 2445
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19.11.2020 19:31 Ответить
Нормандия итак французская. Путин нарушил баланс Но смотри. Прямо после Путина Китай оккупировал Гонконг. Все сглотнули. Сейчас на днях. Пакистан и Китай оккупируют индийские терриории. Всем всё равно.
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19.11.2020 19:33 Ответить
Без последствий это не останется.Всё это авторитарные устройства.Китай,Рашка...проблема не в ЕС или США,тут проблема в самих Китае и Рашке и их стиле гос.устройства и проводимой политике.Если они хотят 18 й век,они его получат.Но только потом пускай не расстраиваются когда потеряют то,що у них пока есть. Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 1604
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19.11.2020 19:42 Ответить
Если бы западные лидеры были бы последовательные и их нельзя было бы купить, то ты был бы прав. Но, увы, это не так. Обама тому лучшее доказательство, но остальные не лучше.
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19.11.2020 19:45 Ответить
Обама из числа людей,для которых в приоритете человеческие ценности и потенциал.Тому он не мог действовать и рассуждать как Пуйло территориями.В этом разница между 18м и 21 веком.Обаме его жизненные принципы важнее чем опускаться на уровень Пуйла и апеллировать не человеком,свободой и правами,а отжатыми территориями и стройкой детского ГУЛАГа.В этом разница.Цивилизованный мир найдёт решение.Экономическое удушение на СССР произвело впечатление. Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 2388
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19.11.2020 19:55 Ответить
Как Алексеева в Беларуси.
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19.11.2020 19:57 Ответить
А шо Алексеева Президент?Обычная писательница на чьё перо,всегда найдётся омоновец с дубинкой Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 1173
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19.11.2020 20:11 Ответить
Деятельность Обамы как президента ничем не отличается от деятельности Алексеевой, которая не президент.
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19.11.2020 20:16 Ответить
Ну не скажи!Была б вместо Луки Алексеева,Беларусь была б совсем другой Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 8377
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19.11.2020 20:21 Ответить
Алексеева здесь в роли высших ценностей на которые всем плевать. Также как и Обама был в свое время.
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19.11.2020 20:23 Ответить
Ну кому плевать,а кому и не плевать.Как есть наркомафия,так есть и те, кто с ними борется,ведя свою политику следуя своим ценностям,принципам и убеждениям.Таким как Лука,Пуйло,Си Цзиньпин с Ким чен ыном и Асадом-вот им плевать на демократические ценности.А Обаме и Алексеевой и многим другим тоже плевать на авторитарные ценности.Всё познаётся в сравнении.Вообще в основном плюют на демократические свободные ценности те страны,которые просто не знают,що такое свобода и демократия.Им тупо не с чем сравнивать,но они не зная что это уже готовы плевать Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 9076
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19.11.2020 20:44 Ответить
Я пишу о том что для Европы и Америки мы просто разменная карта. Если нас можно будет продать России и Путину, то они нас продадут.
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19.11.2020 19:36 Ответить
Это же в один один мышление текущих беларусов. Лукашенко потерял право на власть, он диктатор, заграница нам поможет. И сидим все такие обосранные. Только нам поможет Байден.
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19.11.2020 19:03 Ответить
Ага, Абамка смелый после драки ручонками махать. А пока президентил, в перезагрузки с Пуйлом играл и эмбарго Украине поддерживал, помогал сухарями и блокировал все попытки двух палат помочь Украине.
Герооооой, аднака!
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19.11.2020 18:24 Ответить
Про то что Россия мафия говорили уже давно. Это не Обама придумал.
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19.11.2020 18:26 Ответить
Лівацький мудозвон..ось хто він..
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19.11.2020 19:44 Ответить
Конечно, кремлевский мясник построил мощный кииминальный синдикат, как будто он собирался жить вечно, но природа распорядилась иначе, вначаьле на беса напал альцгеймер, а сейчас паркинсон, скорее всего плешивый старик не одолеет эти напасти, нет никакой уверенности, что пахан еще адекватный, но самое печальное в этой истории, что эта криминальная шельма, у которой руки по локоть в крови, таким образом, увильнет от Гааги.
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19.11.2020 18:45 Ответить
А Обама со своими высокими устремлениями все просрал. Путлер его вделал как пацана - теперь сидит на пенсии и мемуары строчит.
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19.11.2020 18:52 Ответить
На мемуарах можно заработать неплохой гешефтик.
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19.11.2020 19:00 Ответить
Нобелівський лауреат миру обама підбурював анархічно-блм-івський-антіфовський натовп громити невеличкі бізнеси в Ню-Йорку, Сієтлі та інших містах. Це все що потрібно знати про це брехливе ссикло.
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19.11.2020 19:03 Ответить
Да, и в Fergusoon, MO тоже толпу подначивал призывами "бороться за свои права". Это През в своей стране разжигал беспорядки!!! Я такого ещё не видел нигде...
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19.11.2020 20:25 Ответить
А шо ж ти мовчав і нічого не робив коли цей "корумпований політичний бос", та його уряд - "кримінальний синдикат", анексували Крим і вторглись в Донецьку та Луганську області...
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19.11.2020 21:02 Ответить
Встреча мистера Обаменка с ******: Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 3389 Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 3389 Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 3389

Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом" - Цензор.НЕТ 5277

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19.11.2020 23:02 Ответить
я памятаю як на похоронах Нельсона Мандели Обама щипав міністра закордонних справ Нідерландів і весело сміявся. Його весела морда три дні фігурувала в світових новинах як приклад якого не можна наслідувати. А в нього всі похожі на чікагську мафію. Ще один анекдот. Коли Обаму, сенатора від штату, обрали президентом, його друг губернатор штату продав посаду сенатора за 500 000 баків. його потім судили, а Обама зробив вигляд, що це його не стосується і він не причому.
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19.11.2020 23:33 Ответить
Чмо, он и есть - чмо. Образование и идеалы не помогли в принятии решений.
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20.11.2020 12:22 Ответить
 
 