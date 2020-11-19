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Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330)

Согласованы новые технические детали для разблокирования работы КПВВ в Золотом и Счастье, - украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Согласованы новые технические детали для разблокирования работы КПВВ в Золотом и Счастье, - украинская делегация в ТКГ

На внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласованы новые технические детали для разблокирования российской стороной работы КПВВ в Золотом и Счастье.

Об этом делегация сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарной подгруппы, народного депутата Украины Галины Третьякова и содействию координатора подгруппы Тони Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в Золотом и Счастье. Работа продолжается", - сообщается делегация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания, чтобы рассмотреть вопросы обмена пленными и разблокирования КПВВ
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Топ комментарии
+6
А навіщо? Нехай там собі сидят "годувальнички". Без українських пенсій, харчів і ліків. Тоді їхня радість від "путин введи" досягне небувалих висот.
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19.11.2020 18:02
+3
Украина пошла еще на уступки?
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19.11.2020 17:59
+3
Носится"зелень"с этими КПП как"цыган с торбой"...Этот сепарский сброд уж давно пора в "лишенцы" произвести.Украинцев там уже почти нет..
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19.11.2020 18:13
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Знову чимось поступились. Через місяць знову заблокують і знову щось виторгують!
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19.11.2020 17:59 Ответить
"Тверда позиція Трєтьяковой"? 😊 Це тої, що розробила теорію про не повноцінних дітей від тмчасвих безробітних? Не даемн деталі не розкривають. Можна лише здогадатися, про що там. А може і фантазії не вистачити.
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19.11.2020 19:21 Ответить
Украина пошла еще на уступки?
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19.11.2020 17:59 Ответить
Так. Кравчук, від імені України, постійно торочить про компроміси і йде на поступки. Кацапи з терористами не йдуть ні на які компроміси, а відповідно ніяких поступок з їх сторони.
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19.11.2020 18:31 Ответить
Схоже, що вмовили таки Третьякову.
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19.11.2020 18:53 Ответить
А навіщо? Нехай там собі сидят "годувальнички". Без українських пенсій, харчів і ліків. Тоді їхня радість від "путин введи" досягне небувалих висот.
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19.11.2020 18:02 Ответить
Носится"зелень"с этими КПП как"цыган с торбой"...Этот сепарский сброд уж давно пора в "лишенцы" произвести.Украинцев там уже почти нет..
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19.11.2020 18:13 Ответить
По результатам местных выборов. Назовите регионы где ещё есть, или почти есть украинцы.
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19.11.2020 18:23 Ответить
Так в регионах где осуществлялись местные выборы активной раздачи рашпаспортов не наблюдалось..
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19.11.2020 22:08 Ответить
Не розумію, що ми заборгували донецьким годувальникам України? В неті повно відео як пенси на нашій території клянуть укропів і бандерівців. Не здивуюся, якщо серед них немало тих, хто стріляв по наших вояках. Діда із вибухівкою в банці меду пам'ятаєте? мабуть, теж ми йому заборгували
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19.11.2020 18:26 Ответить
ДевОчка старалась відкрити кордон "кормільцам" та "повстанцам". Вийшло. Бо на безпекову частину преремовин, "кормільци з повстанцамі" хрін забили. Ну і нехай "пострелівают неприцельно".Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4855
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19.11.2020 18:26 Ответить
куда это ты хая полезла?
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19.11.2020 19:10 Ответить
а может не надо ничего открывать? 6 лет живем без "кормильцев" и ничего, всё нормально.... может деньги съэкономим? да и спокойнее на сопредельной нашей територии будет!
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19.11.2020 19:09 Ответить
 
 