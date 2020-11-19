Согласованы новые технические детали для разблокирования работы КПВВ в Золотом и Счастье, - украинская делегация в ТКГ

На внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласованы новые технические детали для разблокирования российской стороной работы КПВВ в Золотом и Счастье.

Об этом делегация сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарной подгруппы, народного депутата Украины Галины Третьякова и содействию координатора подгруппы Тони Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в Золотом и Счастье. Работа продолжается", - сообщается делегация.

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