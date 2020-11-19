Зеленскому не будут за 32 млн грн улучшать связь в самолете, - СМИ

Государственная служба специальной связи решила отменить тендерные процедуры по модернизации спутниковой связи в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица.

Об этом говорится в разъяснении Госспецсвязи, которое есть в распоряжении "УП", информирует Цензор.НЕТ.

В службе пояснили, что 31 декабря прекращается работа системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения. Поэтому возникла необходимость в модернизации узла связи на борту самолета типа Airbus А-319-115.

В службе заявили, что тендерные процедуры продолжаются еще с 2019 года, а последнее объявление о проведении торгов было в сентябре 2020 года.

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"Для реализации закупки были предусмотрены средства в сумме 38,010 млн гривен. Госспецсвязи рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки – 32,4 млн гривен. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию в Украине с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, Госспецсвязи приняло решение об инициировании отмены вышеупомянутой закупки и обращения с соответствующим предложением в Кабинет Министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни COVID-19", - пояснили в структуре.

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Напомним, ранее стало известно, что Госспецсвязи планирует модернизировать спутниковую связь в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие чиновники, за 32,4 миллиона гривен.