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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) самолет (3325) финансирование (1699) Госспецсвязь (156)

Зеленскому не будут за 32 млн грн улучшать связь в самолете, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленскому не будут за 32 млн грн улучшать связь в самолете, - СМИ

Государственная служба специальной связи решила отменить тендерные процедуры по модернизации спутниковой связи в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица.

Об этом говорится в разъяснении Госспецсвязи, которое есть в распоряжении "УП", информирует Цензор.НЕТ.

В службе пояснили, что 31 декабря прекращается работа системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения. Поэтому возникла необходимость в модернизации узла связи на борту самолета типа Airbus А-319-115.

В службе заявили, что тендерные процедуры продолжаются еще с 2019 года, а последнее объявление о проведении торгов было в сентябре 2020 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет Зеленского оборудуют интернетом за 32 миллиона гривен

"Для реализации закупки были предусмотрены средства в сумме 38,010 млн гривен. Госспецсвязи рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки – 32,4 млн гривен. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию в Украине с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, Госспецсвязи приняло решение об инициировании отмены вышеупомянутой закупки и обращения с соответствующим предложением в Кабинет Министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни COVID-19", - пояснили в структуре.

Также на Цензор.НЕТ: Партия "Слуга народа" отказалась сообщить, сколько потратила на проведение опроса от Зеленского. ДОКУМЕНТ

Напомним, ранее стало известно, что Госспецсвязи планирует модернизировать спутниковую связь в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие чиновники, за 32,4 миллиона гривен.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Вистачить з нього і такого зв"язку.
Зеленскому не будут улучшать связь в самолете за 32 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1065
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19.11.2020 18:50
+32
Підкиньте йому вже нормальну дурь - хай загнеться від передозу ...
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19.11.2020 18:49
+20
Так мы и поверили
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19.11.2020 18:47
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Так мы и поверили
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19.11.2020 18:47 Ответить
Підкиньте йому вже нормальну дурь - хай загнеться від передозу ...
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19.11.2020 18:49 Ответить
лоботомию ему сварганьте! скинемся....
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19.11.2020 19:22 Ответить
Скільки гімна вилили тролі на ЗЕ за закупівлю і ще більше тепер виливают за відміну. Треба ж якось дискредитувати це рішення. Так?
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19.11.2020 19:42 Ответить
зебилье тупорылое, если б люди не поняли хай, никто бы ничего не отменил
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19.11.2020 21:15 Ответить
Лучше выбросьте бабки на спецсвязь у ЕРМАКА - ВОВЕ УЖЕ НИЧЕГО УЛУЧШАТЬ НЕ НАДО.
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19.11.2020 18:49 Ответить
Наталья, а ты думаешь что с ними вообще кто то связываться будет? они ведь никому и на х.. не упали. с кем он будет разговаривать с ермаком или с ленкой? связь им закрытую? а зачем ??? они же тайны хранить всеравно не умеют (вспомни историю о вагнеровцах в минске). да и вообще не нужны они никому.....анекдот помнишь о Неуловимом Джо? вот тут такая же история....
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19.11.2020 18:55 Ответить
Вистачить з нього і такого зв"язку.
Зеленскому не будут улучшать связь в самолете за 32 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1065
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19.11.2020 18:50 Ответить
Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2511
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19.11.2020 19:06 Ответить
Зеленскому не будут за 32 млн грн улучшать связь в самолете. а что так? отката мало?
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19.11.2020 19:24 Ответить
Вот облом, так облом, и как же Вова теперь порнуху смотреть будет в перерыве между державными трудами?
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19.11.2020 18:50 Ответить
А што парнуху смотрит? Неможет быть...
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19.11.2020 19:01 Ответить
Ему Мендель ролики крутит)
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19.11.2020 19:16 Ответить
Наверное, просто подгонят новый самолёт уже с такой связью. Зеленскому не будут улучшать связь в самолете за 32 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 2077
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19.11.2020 18:50 Ответить
Трамп передасть пока Байден не забрав, той літак же кращий.
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19.11.2020 19:08 Ответить
Дороговато моника стране обходится.
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19.11.2020 18:52 Ответить
Можно передавать сообщения на рояле . Типа смешно и враги не расшифруют .
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19.11.2020 18:52 Ответить
купи козу / продай козу... Какой примитивный идиот)
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19.11.2020 18:52 Ответить
А за сколько?
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19.11.2020 18:53 Ответить
Просто не верю. Напишут "РЕМОНТ" и все проблемы
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19.11.2020 18:54 Ответить
Піаніно йому занесість, нехай вистукує
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19.11.2020 18:55 Ответить
Ага, азбуку Морзе...
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20.11.2020 01:48 Ответить
Теперь ожидать видосик, что он сам отказался от этого, во имя здоровья людей.
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19.11.2020 18:56 Ответить
Скоріше заявить, що це провокація зі сторони Порошенка або внутрішніх ворогів.
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19.11.2020 19:16 Ответить
не прокатило... ссыкуны зеленые
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19.11.2020 18:56 Ответить
а зачем им спецсвязь у них ведь тайн нету - помню историю о вагнеровцах в минске или о штурме тюрем в донецке.... им такая связь совсем не нужна....
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19.11.2020 18:56 Ответить
Слава Бубочке! Вот же меценат!
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19.11.2020 18:56 Ответить
Раньше ведь зе-стадо думало,что ..ёнок будет на велике на работу ездить
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19.11.2020 18:57 Ответить
...
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19.11.2020 19:03 Ответить
Это правильно, куда ему лететь, кому он нужен?
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19.11.2020 18:57 Ответить
У вас ошибочка в тексте. Вы пишите "он", а надо писать "оно". Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9872
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19.11.2020 19:01 Ответить
Хто там відмовиться? Вова побачив дорогу іграшку, заволав: ХОЧУ, а тепер відмовиться? Скоріше за все, засекретять.
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19.11.2020 18:58 Ответить
Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7185
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19.11.2020 18:59 Ответить
Вава, вали нах! Тебе фсьо равно Цензор читать не разрешают. Особенно, комменты. Ты - тупой пуйловский обсос... Ну да, подписалося под наркотой... Ну а нам оно надо?! Кароче, скорбеть не буду Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6445
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19.11.2020 19:00 Ответить
Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6099
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19.11.2020 21:07 Ответить
Весна придёт - будем сажать. Зелень. Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9556
Аккурат к весне у людей авитаминоз начинается, и посадка Зелени укрепит иммунитет народа. Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7993
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19.11.2020 19:00 Ответить
32 млн.грн. - то капля в море по сравнению с деньгами на зряплату державним високопосадовцям...
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19.11.2020 19:01 Ответить
Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3721
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19.11.2020 19:01 Ответить
І шо таке? Хтось боїться що вони ПОПа здадуть?
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19.11.2020 19:44 Ответить
Соцопрос Рейтинга ну просто прелесть . Люди не доверяют власти премьера на 60 проц из-за его неборьбы с коронкой , зато 48 процентов доверия к ВОВЕ)) Только вот рейтинг последних его видосиков в фейсбук из психушки под кличкой Феофания упал ниже некуда . Как оно так получается?
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19.11.2020 19:03 Ответить
Злякалося падло резонансу в ЗМІ!!! Щоб ти здох!
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19.11.2020 19:04 Ответить
Просто в кремле не доверяют модернизацию связи посторонним специалистам.
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19.11.2020 19:05 Ответить
Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 991
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19.11.2020 19:08 Ответить
Зеленая гнида!
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19.11.2020 19:08 Ответить
Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1069
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19.11.2020 19:10 Ответить
Я таку шторку в морзі бачила. Зеля шо, фсьо?! Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8937
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19.11.2020 19:28 Ответить
Бизнес призывает президента Владимира Зеленского и партию Слуга народа проводить политику, обещанную ими во время избирательной кампании.
Об этом на ежегодном общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации (***) заявил гендиректор инвесткомпании Dragon Capital (владеет журналом НВ, Радио НВ и сайтом NV.ua), президент ассоциации Томаш Фиала.
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19.11.2020 19:11 Ответить
тю, как будто оне помнят шо кому обещали...и вообче, кто сказал, что обещают что бы выполнять? обещают что бы выбрали
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19.11.2020 19:40 Ответить
Наверно на дороги направят...
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19.11.2020 19:12 Ответить
Или в Оман.
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19.11.2020 19:17 Ответить
Той літак варто передати для користування в ВСУ, всерівно стоятиме тривалий час без діла.
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19.11.2020 19:13 Ответить
Президенту пора честно сказать: его Офис - это центр управления страной или просто диспетчерский пункт по петлянию среди олигархов?
Бутусов. Фейсбук
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19.11.2020 19:14 Ответить
вообще то в последнее время это студия..
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19.11.2020 19:42 Ответить
И ненадо. А то ещё забалует. Захочет связаться - нехай высунется в иллюминатор и крикнет - его препаскудный сиплый голос ни с каким другим паскудством не спутаешь.
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19.11.2020 19:15 Ответить
Та нічьо, копняками навідь без будь-якого зв*язку до растова дохєрячіцца! Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2289
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19.11.2020 19:32 Ответить
уп - это стало помойкой продажных шлюх. Там что не статья то похвалы зеленой плесени. Я им не верю!
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19.11.2020 19:20 Ответить
мразоту зеленую под суд!
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19.11.2020 19:33 Ответить
Раз у клоуна свой самолет, значит он может сесть в любом городе, сбегать в интернет-кафе и там полазить по одноклассникам и пасьянсы пораскладывать.
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19.11.2020 19:44 Ответить
Решил деньгами взять?
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19.11.2020 19:53 Ответить
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
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19.11.2020 19:55 Ответить
Зеленскому не будут за 32 млн грн улучшать связь в самолете, - СМИ - звучит как-то по-дебильному. А за сколько будут? За 50?
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19.11.2020 20:16 Ответить
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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19.11.2020 21:29 Ответить
На исполнение роли президента бюджет выделил Зеленскому 1 млрд. грн. Из них пусть и обновляет связь....Кстати, Зеленский из ковыдного фонда на свои нужды отгрыз несколько сот миллионов грн. И откаты с"большого строительства" тоже попадают к любителю скромной жизни .... И гонорары из кремля пополняют кубышку скромного и аскетичного махинатора....
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19.11.2020 23:17 Ответить
вот, правильно! нафиг оборудование за 32 млн, если собирались за 38! все нафиг! модернизировать надо серьезно, примерно на 64 млн - это уже как-то солиднее
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20.11.2020 00:31 Ответить
Для размещения в ютубе своих тупых видосиков Зеле хватит и обычного смартфона.
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20.11.2020 01:28 Ответить
 
 