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В следующий пакет санкций против Беларуси включат не только физические, но и юридические лица, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В следующий пакет санкций против Беларуси включат не только физические, но и юридические лица, - Боррель

Следующий пакет санкций против Беларуси будет включать не только физических лиц, но и компании и предприятия.

Об этом на брифинге 19 ноября по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", – сказал он.

Боррель добавил, что "репрессии режима [Александра] Лукашенко против белорусского народа не прекращаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь может пересмотреть сотрудничество с ЕС в атомной энергетике, миграции и образовании из-за санкций, - глава МИД Макей

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Дарма Білорусь не підтримала Україну в ООН. Тепер получітє-распішітєсь.
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19.11.2020 18:58
+4
А нужно составлять список омоновцев и членов их семей .
Шо бы ниодна падла из их семьи никогда не могла выехать куда-либо на отдых или на лечение . Нехай к ******** ездють !

Вот это я понимаю санкции , которые удушающие .
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19.11.2020 19:31
+2
Луці - *****,дах вже зірвало повністю.
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19.11.2020 19:22
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Дарма Білорусь не підтримала Україну в ООН. Тепер получітє-распішітєсь.
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19.11.2020 18:58 Ответить
Луці - *****,дах вже зірвало повністю.
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19.11.2020 19:22 Ответить
А хто від Білорусі був в ООН , ? . - Не спіши з висновками .
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19.11.2020 19:29 Ответить
Прошу не путать, не Беларусь не поддержала, а таракана колхозного назначенцы. И санкции на них, а не на народ. Народ за Украину.
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19.11.2020 21:58 Ответить
Или эмир умрет или ишак заговорит...
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19.11.2020 18:58 Ответить
Или голодные в Украину приедут ? В следующий пакет санкций против Беларуси включат не только физические, но и юридические лица, - Боррель - Цензор.НЕТ 819
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19.11.2020 19:01 Ответить
зализну бульбу в чугунке не растолчешь
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19.11.2020 19:07 Ответить
Izoliacija idiot dalse rezima.
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19.11.2020 19:09 Ответить
Видасик, ты такой же как и я, дай свой контакт в Твиттере, Фейсбуке, в ВК, В одноглазах, или в любой сети, я хочу с тобой законтачить, у меня в Литве тоже были друзья, но, к сожалению, с развалом совка потерялись.
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19.11.2020 19:23 Ответить
Представляю,шо это за "санкции".
С каким же трудом
они вводят эти "санкции"
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19.11.2020 19:13 Ответить
А нужно составлять список омоновцев и членов их семей .
Шо бы ниодна падла из их семьи никогда не могла выехать куда-либо на отдых или на лечение . Нехай к ******** ездють !

Вот это я понимаю санкции , которые удушающие .
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19.11.2020 19:31 Ответить
Кроме ЕС же больше некуда слетать отдохнуть или полечится, да хоть бы к вам в Израиль, ни каких проблем у них не будет.
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19.11.2020 19:39 Ответить
Херня , в Израиль могут не пустить даже не объясняя причину . Просто посадять назад на самолёт и баюшки . Потом судись . Эт преимущество безвизового режима ... когда работники службы безопасности аэропорта решает .
Во я именно про эту практику -- есть фамилиё в списке нежелательных гостей и даже можно не объяснять .
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19.11.2020 20:06 Ответить
Це просто смертельный писец!!! Потом будет озабоченость пицотой степени!!!
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19.11.2020 19:40 Ответить
Жуть...Мабуть БМВ чи Мерседес відкриють завод по збиранню авто...
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19.11.2020 19:41 Ответить
 
 