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В следующий пакет санкций против Беларуси включат не только физические, но и юридические лица, - Боррель
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Следующий пакет санкций против Беларуси будет включать не только физических лиц, но и компании и предприятия.
Об этом на брифинге 19 ноября по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
"Сегодня мы договорились двигаться дальше в подготовке следующего пакета санкций в качестве ответа на жестокие действия властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм", – сказал он.
Боррель добавил, что "репрессии режима [Александра] Лукашенко против белорусского народа не прекращаются".
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показать весь комментарий19.11.2020 18:58
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показать весь комментарий19.11.2020 19:22
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С каким же трудом
они вводят эти "санкции"
Шо бы ниодна падла из их семьи никогда не могла выехать куда-либо на отдых или на лечение . Нехай к ******** ездють !
Вот это я понимаю санкции , которые удушающие .
Во я именно про эту практику -- есть фамилиё в списке нежелательных гостей и даже можно не объяснять .