ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис Президента удивлен, что обыски в Музее Революции состоялись накануне годовщины Майдана, но просит "не добавлять эмоций" и дождаться результатов расследования.
Позиция Офиса Президента отражена в сообщении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня правоохранители провели обыски в помещении музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость, уже начиная с заголовка не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных", - сказано в сообщении.
В ОП удивлены, что обыски в Музее Революции провели именно накануне седьмой годовщины Революции Достоинства.
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"Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве", - говорится в сообщении.
При этом в ОП отмечают, что речь идет о хищении средств руководством музея, и что подобные обвинения обычно бывает легко доказать.
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"Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят", - считают в ОП.
"Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций. Мы все заинтересованы в истине и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг музея Революции достоинства - четким юридическим заключением", - подытожили в Офисе президента.
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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
Пожалуйста, подождите...
Не парься.
А, взагалі-то - удавимо його
Реальність - отриманная 770 тисяч матеріальної допомоги через фіктивне звільнення.
Очікування - "кінець епохи бідності".
Реальність - збільшення податків, безробіття та "йдіть працювати в лікарні".
Очікування - Медведчук сидить.
Реальність - в клітці сидить Ріф, а Медведчук сидить в кабінеті з Путіним.
Очікування - боротьба з олігархами.
Реальність - фоточкі Коломойського в кабінеті президента.
Очікування - "викриття виновних в розстрілі Майдану".
Реальність - Портнов, звільнення беркутівців, призначення люстрованих чиновників та зняття арешту з Януковіча.
Очікування - "закінчення війни".
Реальність - Кравчук, Хомчак, Таран і закінчення ЗСУ.
Очікування - "посмотреть в глаза Путіну".
Реальність - подивитись в очі невідомо кому в Омані.
Очікування - зниження тарифів і газ нижче 8,50.
Реальність - збільшення тарифів і газ 10.
Очікування - "10% за викриття корупціонера".
Реальність - "мама любіт скорость", брат Єрмака, антивірусний асфальт, велике крадівництво.
Очікування - не Аваков.
Реальність - Аваков.
Очікування - Рейґан
Реальність - на жаль.... (тм)
Валерій Прозапас
СБУ повідомила, що обшук проводить Аваков.
Служба безпеки України звертає увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею революції гідності, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.
Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2872823612947625?__cft__[0]=AZWeeDaImTIDJbZCc0S1z8xHjYuQlYzMvBU5Mg2HBjvNg36k9SKxiN0EqNgLE-84YBVopo8nTUz60XtE1FQdL_MedHL-ZkIbeFuhX9YfO2NJzxgX5vb4AFwSyvIOKxKHT9K2YaRNijc0ZAgl4DUnYX9GQhnBVjj2CnDfBH8PVkh0-mF3qrlcuWUFCLg-zlZNSzU&__tn__=%2CO%2CP-R
Реальність - на жаль.... (тм)"
Соромно, але спитаю. А "ТМ", це не тупа ***** розшифровується, часом?
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Заготовка именно на такой случай.
теперь автодор забыт. Все обсуждают "воровство" в музее.
Зняття арешту з януковоча.
Річниця Майдану.
Обшук в музеї.
"Мурка" рінат і заява в ДБР про "госпереворот".
Сергій Прач@sergey_prach 2 ч
А мені взагалі цікаво, чому рінатка вимагає викликати на допит Пороха, пастора та інших. Але абс не має претензій до нашого афганського мусі, який і реально покликав людей на Майдан. У мусі внайом вже бронік недоторканний на сраці встиг вирости?
6 ч. ·
Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
Циничные, лицемерные твари.
Ну начали таскать на допросы. Ну начнут снова, как при Януковиче, арестовывать. Собственно, уже начали. Обвиняемые по липовому делу Шеремета не дадут соврать.
Ну будут снова убивать и выбрасывать на пустырях тела.
Разве это повод для эмоций?
яке право він має щось мені казати??? заспокоювати???
не йшов би той офіс у дупу путєна???
Ті падли самі роблять все, щоб люди звіріли. І згадали, кого не добили під час Майдану.