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Новости Политика Украины
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обыск (1844) Офис Президента (1690) Музей Майдана (61)

ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых

Офис Президента удивлен, что обыски в Музее Революции состоялись накануне годовщины Майдана, но просит "не добавлять эмоций" и дождаться результатов расследования.

Позиция Офиса Президента отражена в сообщении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня правоохранители провели обыски в помещении музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость, уже начиная с заголовка не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных", - сказано в сообщении.

В ОП удивлены, что обыски в Музее Революции провели именно накануне седьмой годовщины Революции Достоинства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Директор музея Революции Достоинства Пошивайло об обысках: Говорю: "Ребята, у нас 30-е годы?" А они: "Тридцатые-тридцатые". ВИДЕО

"Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве", - говорится в сообщении.

При этом в ОП отмечают, что речь идет о хищении средств руководством музея, и что подобные обвинения обычно бывает легко доказать.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти"

"Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят", - считают в ОП.

"Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций. Мы все заинтересованы в истине и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг музея Революции достоинства - четким юридическим заключением", - подытожили в Офисе президента.

Читайте также: Руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств, - СБУ

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Очікування - "посадки бариг" і "казні порохоботов".
Реальність - отриманная 770 тисяч матеріальної допомоги через фіктивне звільнення.

Очікування - "кінець епохи бідності".
Реальність - збільшення податків, безробіття та "йдіть працювати в лікарні".

Очікування - Медведчук сидить.
Реальність - в клітці сидить Ріф, а Медведчук сидить в кабінеті з Путіним.

Очікування - боротьба з олігархами.
Реальність - фоточкі Коломойського в кабінеті президента.

Очікування - "викриття виновних в розстрілі Майдану".
Реальність - Портнов, звільнення беркутівців, призначення люстрованих чиновників та зняття арешту з Януковіча.

Очікування - "закінчення війни".
Реальність - Кравчук, Хомчак, Таран і закінчення ЗСУ.

Очікування - "посмотреть в глаза Путіну".
Реальність - подивитись в очі невідомо кому в Омані.

Очікування - зниження тарифів і газ нижче 8,50.
Реальність - збільшення тарифів і газ 10.

Очікування - "10% за викриття корупціонера".
Реальність - "мама любіт скорость", брат Єрмака, антивірусний асфальт, велике крадівництво.

Очікування - не Аваков.
Реальність - Аваков.

Очікування - Рейґан
Реальність - на жаль.... (тм)

Валерій Прозапас
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19.11.2020 19:48
+30
ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 2481
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19.11.2020 19:46
+27
ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 7952
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19.11.2020 19:45
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Правила форума Совет форумчан
ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 7952
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19.11.2020 19:45 Ответить
ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 2481
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19.11.2020 19:46 Ответить
На Ростов)))))
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19.11.2020 19:45 Ответить
РУСККЄЄ анє фсє риб"яти.
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19.11.2020 20:25 Ответить
belge. Тема "українського антисемітизму" завжди була пріоритетною для КГБ-ФСБ але останні вибори в Україні відібрали у кремлівської пропаганди цей козир.
Не парься.
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19.11.2020 21:40 Ответить
Душимо спамом брехливого подолякового бота belge
А, взагалі-то - удавимо його
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19.11.2020 23:58 Ответить
Охвіс ще не бачив як горять шини.
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19.11.2020 19:47 Ответить
Па тілівізьєрру са Маць-кви.
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19.11.2020 20:26 Ответить
Тогда уже не удивлятся, а пересрут.
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19.11.2020 20:55 Ответить
Вангую. Довы##уются.Висеть вам,суки зелёные, на Майдановских фонарях.
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19.11.2020 19:47 Ответить
ЗЕленая кучка говна, которую идиоты выбрали президентом, танцует на граблях. Пора этому дебилу показать, кто проливает свою кровь, защищает Украину, а кто в это время куем на рояле играет, развлекая кацапню. ЗЕбанутый идиот не понимает, что ему прийдется бежать .
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19.11.2020 21:03 Ответить
Очікування - "посадки бариг" і "казні порохоботов".
Реальність - отриманная 770 тисяч матеріальної допомоги через фіктивне звільнення.

Очікування - "кінець епохи бідності".
Реальність - збільшення податків, безробіття та "йдіть працювати в лікарні".

Очікування - Медведчук сидить.
Реальність - в клітці сидить Ріф, а Медведчук сидить в кабінеті з Путіним.

Очікування - боротьба з олігархами.
Реальність - фоточкі Коломойського в кабінеті президента.

Очікування - "викриття виновних в розстрілі Майдану".
Реальність - Портнов, звільнення беркутівців, призначення люстрованих чиновників та зняття арешту з Януковіча.

Очікування - "закінчення війни".
Реальність - Кравчук, Хомчак, Таран і закінчення ЗСУ.

Очікування - "посмотреть в глаза Путіну".
Реальність - подивитись в очі невідомо кому в Омані.

Очікування - зниження тарифів і газ нижче 8,50.
Реальність - збільшення тарифів і газ 10.

Очікування - "10% за викриття корупціонера".
Реальність - "мама любіт скорость", брат Єрмака, антивірусний асфальт, велике крадівництво.

Очікування - не Аваков.
Реальність - Аваков.

Очікування - Рейґан
Реальність - на жаль.... (тм)

Валерій Прозапас
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19.11.2020 19:48 Ответить
Dmitry Adamovych
СБУ повідомила, що обшук проводить Аваков.
Служба безпеки України звертає увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею революції гідності, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.
Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2872823612947625?__cft__[0]=AZWeeDaImTIDJbZCc0S1z8xHjYuQlYzMvBU5Mg2HBjvNg36k9SKxiN0EqNgLE-84YBVopo8nTUz60XtE1FQdL_MedHL-ZkIbeFuhX9YfO2NJzxgX5vb4AFwSyvIOKxKHT9K2YaRNijc0ZAgl4DUnYX9GQhnBVjj2CnDfBH8PVkh0-mF3qrlcuWUFCLg-zlZNSzU&__tn__=%2CO%2CP-R
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19.11.2020 20:33 Ответить
яким тупим імбіцілом треба бути, що очікувати от члєнограя всіх тіх "очікувань"?
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19.11.2020 21:03 Ответить
"Очікування - Рейґан
Реальність - на жаль.... (тм)"
Соромно, але спитаю. А "ТМ", це не тупа ***** розшифровується, часом?
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19.11.2020 23:13 Ответить
шо там с ягелем? Выдали усиленную пайку?
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19.11.2020 19:52 Ответить
ЩУРІ КДБ-шні!
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19.11.2020 19:50 Ответить
Похоже, что эти ощущение пора обновить.
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19.11.2020 19:51 Ответить
Вова, Вовчик, Ваванчик, скоро ЙОЛКА. ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 1170
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19.11.2020 19:51 Ответить
Прикольно бы оно смотрелось на Йолке
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19.11.2020 19:53 Ответить
Тут главное породу йолки правильно выбрать.ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 7167ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 8397
.ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 1197
ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 78
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19.11.2020 20:01 Ответить
Бірьйоска--то й бірьйоска...
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19.11.2020 20:28 Ответить
Привіт дохтуру Стєпанову від дохтуру Гільотена?
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19.11.2020 21:05 Ответить
Ну, кк то так, наверное. ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових - Цензор.НЕТ 941
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19.11.2020 21:25 Ответить
"Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. - власть сознательно добавляет емоции ,она есть их организатором и цель этих организованых властью емоций( В частности, крайне деструктивных)Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве", -
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19.11.2020 19:53 Ответить
просто отвлечение внимания от фактов воровства в ковид-фонде.
Заготовка именно на такой случай.
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19.11.2020 19:59 Ответить
портнов похоже текст писал. Хуцпатенько, - в стиле чечетова.
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19.11.2020 19:54 Ответить
да текст можно какой угодно написать... а просто дать команду перенести эту ревизию на термин после отмечания годовщины слабо? или будете кричать что нельзя вмешиваться в следствие и судопроизводство. кидеж!!! все помнят как зель по телефону включил в список на обмен харьковских террористов-подрывников осужденных на пожизненное!!! значит можно? значит нам врут???
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19.11.2020 19:59 Ответить
Ревизию спецом подогнали под зашквар с Укравтодором.

теперь автодор забыт. Все обсуждают "воровство" в музее.
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19.11.2020 20:03 Ответить
да какие эмоции ермак? у вас же вообще ничего не получается! нет ни одного достижения! даже в якобы перемирии каждый день среди военнослужащих ВСУ или погибший или раненый или контуженый или покалеченный (это при том что вы еще статистику и скрываете). лугандон нам условия ставит, а вы все новые кпвв открываете и лугандонрвцам ништяки строите. а слабо было вместо новых кпвв кислородного оборудования для своих украинцев закупить. а еще возле границы с крымом решили передвижные госпитали наладить чтобы крысчане-предатели лечились... а своим украинцам где-нибудь во Франкивской области такое слабо сделать ? блин, все через жопу все с матами и руганью, зла не хватает!!!! шо дебилы 73% кто вам мешает порядок наводить? я так понимаю что во все виновато население то есть украинцы?
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19.11.2020 19:54 Ответить
як це "нет ни одного достижения"? зейло вже отримало два позитивних тести..... на корону ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 4139
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19.11.2020 20:01 Ответить
хорошо шо не на триппер позитивный тест.... хоча це його особиста справа.... украинцам то с его позитивных тестов яка користь???
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19.11.2020 20:07 Ответить
він може стати першим, в кого діагностують хронічний короновірус ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових - Цензор.НЕТ 2559 тоді його, навіть, в Ростов не пустять
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19.11.2020 20:18 Ответить
та он у него уже давно этот хроничный головной вирус , еще с времен когда в квартале членом на рояле играл.... бачили очi кого вибирали.... дебилы блин!
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19.11.2020 20:21 Ответить
Та ну. Які емоції? Це ж лише "соУпаденія".
Зняття арешту з януковоча.
Річниця Майдану.
Обшук в музеї.
"Мурка" рінат і заява в ДБР про "госпереворот".
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19.11.2020 20:02 Ответить


Сергій Прач@sergey_prach 2 ч

А мені взагалі цікаво, чому рінатка вимагає викликати на допит Пороха, пастора та інших. Але абс не має претензій до нашого афганського мусі, який і реально покликав людей на Майдан. У мусі внайом вже бронік недоторканний на сраці встиг вирости?
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19.11.2020 21:52 Ответить
тебе лучше не знать Ринго ты наш......
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19.11.2020 20:09 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 ч. ·

Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
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19.11.2020 20:26 Ответить
УкраЬІнцУ Рєнаткє Кузьмєчю треба знов "Мурку" збацати.Це ж своє,рідне...Прокурор,пля...
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19.11.2020 20:32 Ответить
мрази зеЛеные!манатки собирайте в тюрягу!
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19.11.2020 20:40 Ответить
Дєвочкі-целочкі із ОП здивовані. А ми нічего нє зналі.
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19.11.2020 20:46 Ответить
Скоты из ОП сами насрали, а теперь вроде как и ни при чем. "Я не я и жопа не моя".
Циничные, лицемерные твари.
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19.11.2020 20:50 Ответить
Какие-то "удивительные" люди в ОПУ. Недавно удивлялись решению КС, теперь - обыску в Музее. Пока ещё не удивились открытому ГБР по зхаявлению Кузьмина делу о "госперевороте". Удивляюсь, зачем их там держат.
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19.11.2020 20:52 Ответить
ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2020 21:05 Ответить
немає слів, як таврувати цю наволоч.
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19.11.2020 21:06 Ответить
зелоха на палю
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19.11.2020 21:43 Ответить
И почему Лука не додумался протестующим сябрам про убийства и насилие такое завернуть...

Ну начали таскать на допросы. Ну начнут снова, как при Януковиче, арестовывать. Собственно, уже начали. Обвиняемые по липовому делу Шеремета не дадут соврать.
Ну будут снова убивать и выбрасывать на пустырях тела.
Разве это повод для эмоций?
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19.11.2020 22:30 Ответить
хто такий офіс??? його хтось обирав??? повноваження якісь надавав???
яке право він має щось мені казати??? заспокоювати???
не йшов би той офіс у дупу путєна???
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19.11.2020 23:22 Ответить
А що вони шукають в музеї ? ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових - Цензор.НЕТ 9835
Ті падли самі роблять все, щоб люди звіріли. І згадали, кого не добили під час Майдану.
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20.11.2020 09:56 Ответить
 
 