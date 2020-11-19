Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей. По его словам, это люди с сопутствующими заболеваниями, медики и пожилые люди.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире "Украина 24".
"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку - это работники сферы здравоохранения", - сообщил Степанов.
При этом он сообщил, что глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.
"Когда мы говорим о механизме COVAX, мы говорим о поставке такого количества доз для вакцинации 8 млн человек. То есть 20% населения Украины. Если мы говорим о двукратном ведения вакцины, то это будет соответственно 16 млн доз", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Уверен, что не откажут в вакцинации.
Я так думаю что её же постепенно и будут внедрять и колоть. Медведчуку это нужно для пиара - поэтому не откажет.
А вот когда Медведчука быдло выберет призидентом - тогда то наконец и забудут про все проблемы - тогда Медведчук сможет всю Украину вакцинировать. И тогда заживём!
І ще- колоти ви будете?
Или порохоботы - порохоботы стараются навредить трудящимся на каждом шагу.
Ими барыга командует вот они и против Зеленского со Степановым.
Чи знову доведеться благодійникам платити?