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Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей. По его словам, это люди с сопутствующими заболеваниями, медики и пожилые люди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку - это работники сферы здравоохранения", - сообщил Степанов.

При этом он сообщил, что глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.

"Когда мы говорим о механизме COVAX, мы говорим о поставке такого количества доз для вакцинации 8 млн человек. То есть 20% населения Украины. Если мы говорим о двукратном ведения вакцины, то это будет соответственно 16 млн доз", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Ще ні одна вакцина не пройшла повних випробувань, а він вже збирається вакцинувати.
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19.11.2020 20:01
+1
К сожалению никто так и не понял,если переболевший заболевает повторно то о никакой вакцине не может идти и речьи,хоть на 95 хоть и на 1005%.ее эфективности.Маємо Те що маємо.
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19.11.2020 20:21
+1
э не...лохородицей и гос/степендиатом рисковать не станут как и их бубенценосом с булавой
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19.11.2020 20:51
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Ще ні одна вакцина не пройшла повних випробувань, а він вже збирається вакцинувати.
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19.11.2020 20:01 Ответить
Информация из профессиональных медицинских источников - срок от начала разработки и до сертификации самого простого мед.препарата в мировой практике от 1,5 до 2,5 года!!! Как можно разработать и выпустить для применения вакцину, как сложнейший химический комплекс, за полгода? Это при том, что в медицинском мире ещё до конца не определились окончательно с сутью этой заразы, механизмом ее возникновения, распространения и воздействия на человека, а уже готова какая-то вакцина. Это абсурд! И почему при этом эти спринтеры-изготовители вакцины молчат о безопасности и отсутствии серьезных побочных последствий после применения таких вакцин - в любом лекарстве это пишется отдельным разделом? И почему, например, государство не предлагает гражданам при этом бесплатную страховку жизни людей от возможных экцессов минимум на 500 тыс. грн.??? Да всё потому, что за 2-3 месяца пробных испытаний невозможно определить, например, супер быстрое развитие при этом нарушений сердечной системы или нарушение психической системы человека!!! А пожилое и больное население выбрано для этого, если они начнут быстро после такой вакцинации умирать или приобретать нежелательные последствия, то всё можно будет списать на их ослабленный организм. Правильно в эфире появилась расхожая побаска - сегодня задача фармацевтов успеть разработать и изготовить вакцину до окончания эпидемии!!! В Украине укоренился моральный дефект - любая беда "умниками" не без участия властей быстро превращается в доходный бизнес, начиная с защитных масок и вот теперь появилась очень и очень сомнительная тема - срочная вакцинация. ВОЗ объявил, что ни одна вакцина в мире ещё не прошла клинических исследований, а украинское МОЗ уже где-то заказывает эту вакцину на миллионы бабок и называет стоимость одного укола. Бред!
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20.11.2020 00:07 Ответить
дурень думкою багатіє.
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20.11.2020 07:49 Ответить
дайте вже оселедця цьому дуріку Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми - Цензор.НЕТ 2905 ще один з відосіками
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19.11.2020 20:03 Ответить
Очень смешно конечно, Степанов. Но я запишу себе напомнить потом тебе твои слова..
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19.11.2020 20:03 Ответить
Тут запишете?
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19.11.2020 20:48 Ответить
и дипутаты!)
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19.11.2020 20:04 Ответить
Нормальный человек будет боятся вакцинироваться вначале вакцинации... Хрен знает какие последствия будут от новой вакцины.
Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми - Цензор.НЕТ 9054
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19.11.2020 20:09 Ответить
Якої вакцини?
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19.11.2020 20:48 Ответить
від короновірусу
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19.11.2020 21:14 Ответить
Як оригінально... Так чия вакцина?
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19.11.2020 21:19 Ответить
вроде бы рашистская
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19.11.2020 22:47 Ответить
вакцина для уничтожения пенсионеров зачем платить им если пусто в казне думаю первые должны получить укольчик презедос и его гнилое правительство пол годика посмотреть не чешутся их сраки на вакцину
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19.11.2020 20:12 Ответить
А за ці півроку і пенсіонери вимруть- так?
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19.11.2020 20:49 Ответить
Напиши Медведчуку - он от Путена завёз очень хорошую российскую вакцину.
Уверен, что не откажут в вакцинации.

Я так думаю что её же постепенно и будут внедрять и колоть. Медведчуку это нужно для пиара - поэтому не откажет.

А вот когда Медведчука быдло выберет призидентом - тогда то наконец и забудут про все проблемы - тогда Медведчук сможет всю Украину вакцинировать. И тогда заживём!
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19.11.2020 20:58 Ответить
Дружиною командуй, а не мною.
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19.11.2020 21:00 Ответить
Степанову вколоть тройную дозу вакцины, что бы наверняка... Он незаменимый министр здравохранения, он всем нужен... на том свете.
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19.11.2020 20:16 Ответить
Кажіть за себе.
І ще- колоти ви будете?
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19.11.2020 20:50 Ответить
Это они от зависти к уму Степанова и Зеленского злопыхают.
Или порохоботы - порохоботы стараются навредить трудящимся на каждом шагу.
Ими барыга командует вот они и против Зеленского со Степановым.
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19.11.2020 21:01 Ответить
К сожалению никто так и не понял,если переболевший заболевает повторно то о никакой вакцине не может идти и речьи,хоть на 95 хоть и на 1005%.ее эфективности.Маємо Те що маємо.
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19.11.2020 20:21 Ответить
Медики і звичайними вакцинами стараються до себе і своїх дітей не лізти, а тут - вашу корону, хіба шо на папері. Та й ми так можемо.
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19.11.2020 20:23 Ответить
Двукратное введение. Термин из порнографии.
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19.11.2020 20:24 Ответить
Т.е., первыми будут мама Римма, папа Саша и их выкидыш.
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19.11.2020 20:38 Ответить
э не...лохородицей и гос/степендиатом рисковать не станут как и их бубенценосом с булавой
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19.11.2020 20:51 Ответить
Знаешь что, Степанов? Бесплатная вакцина - хрен с ней, разойдется всеми правдам и неправдами (в основном неправдами), мало из тех, кому она нужна, её увидят. А что насчет платной вакцины? Причем по нормальной цене, как в Европе и Америке, а не в пять раз дороже?
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19.11.2020 20:59 Ответить
вакцинируют депутатов и воров, а остальное продадут за рубеж
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19.11.2020 21:39 Ответить
Ну незнаю, нам первым точно не дадут так что пару недель будет глянуть, и если все гуд и пфайзеровская то чипируйте меня полностью я даже добиваться буду, ну а если скрепная из чаги и ягеля то конечно я пас
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19.11.2020 20:59 Ответить
медиков кончно в первую очередь
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19.11.2020 21:01 Ответить
Да не каждый в состоянии уплатить за тест, не то что за вакцину! Бесплатной она не будет как и небезопасной и эффективной.
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19.11.2020 21:01 Ответить
Медиків і літніх людей потрібно першими вакцинувати, думаю ніхто не проти. А тим хто кричав що ковіда19 не існує і не дотримується правил карантину, відмовити в вакцині. Тих хто за руский мир, за опзж і шарія вакцинувати російською вакциною.
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19.11.2020 21:27 Ответить
Я медик , готовий віддати свою дозу вакцини Зеленському, але колотиму особисто.!
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20.11.2020 00:53 Ответить
Этот прыщ ещё трепыхается. Удивительно.
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19.11.2020 21:55 Ответить
Сначала нардепы всех времён и крупные чиновники всеукраинского и местного масштаба, потом родственники и знакомые нардепов и чиновников, потом медики и их родственники, друзья и знакомые; всех скопом сразу набегает на миллион... И только потом, если останется вакцина, - пригласят всех остальных; кто не дойдёт по старости или болезни - сразу в гроб.
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19.11.2020 22:07 Ответить
Бабла в держбюджеті вистачить, щоб закупити оцю вакцину на 20% ???
Чи знову доведеться благодійникам платити?
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19.11.2020 22:07 Ответить
Спершу нехай провакцинуть себе президента депутатів міністрів та Антипка.
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19.11.2020 22:54 Ответить
А как это можно будет проверить? Тебе напишут, что провакциировали родственников этих незаменимых людей до третьего колена и что дальше??? Ты им веришь????
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20.11.2020 00:12 Ответить
Звісно ,що ні. Тому вони й заставляють вакцинуватися інших ,але не себе.
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20.11.2020 00:51 Ответить
У нас всі чинуші від 30 років на групах якоби хворі от їх і будуть прививати в першу чергу
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20.11.2020 08:39 Ответить
 
 