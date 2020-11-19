Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами
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Карантин выходного дня - единственная альтернатива локдауну.
Об этом на встрече с мэрами городов сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.
Встреча проходила онлайн, в ней также приняли участие руководство министерства здравоохранения и представители других министерств.
Глава правительства призвал городских голов соблюдать карантин "выходного дня", ведь это единственная альтернатива локдауну. Он сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.
"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", - отметил Премьер-министр, обращаясь к мэрам.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня - это альтернатива полному локдауну, - Шмыгаль
По его словам, правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 млн грн на обеспечение койкомест кислородом.
Также Шмыгаль призвал руководителей городов наладить маршрутизацию перевозки пациентов с COVID-19, улучшит процесс перевозки кислородного оборудования.
Пожалуйста, подождите...
Но одно он знает чётко - побольше воровать и обслуживать не народ Украины а воров -олигархов
И соседи твои-и-и
Во время протестов митингующие были без масок и не соблюдали правило социального дистанцирования. Они критиковали действия губернаторов, принявших решение о локдауне, ставили под сомнение угрозу от коронавируса и требовали позволить им вернуться на работу.
На некоторых митингах люди были вооружены. К примеру, 15 апреля в Лансинге (штат Мичиган) у протестующих были автоматы и флаги Конфедерации (их часто используют сторонники крайне правых течений).
В митинге в Лансинге, приняло участие до 4 тыс. человек, многие из них держали символику предвыборной кампании президента Дональда Трампа.
Они так думают ...
Сказал, что боятся бунта, но бабло ж на вирусный распил тоже как-то нужно обосновать. Предложил искать компромис.
Я и мои знакомые соблюдаем карантин только когда нас вынуждают. И даже не чихаем.
Вывод.
Карантин не только не уберегает от заражения ковидом, а наоборот способствует заболеванию!
мавпа серед мавп@polufilosof
Зараз тут буде тред "Це і є ефективні адміністратори, всрата ти писда"
Мама працює на кухні в Феофанії, захворіла на ковід - від шефині, яка тиждень ходить на роботу хворою:"Бо ну а хто ж буде готувати Земленмнському".
Медперсаонал у них не може здавати безкоштовно тест. Вартість 1500 грн, а раніше можна було, але тепер то у нас велике будівництво. Хворий медперсонал контактує з хворими з різних відділень, це ніхто не контролює, тобто заражають людей з і так уже поганим станом здоров'я.
Ви звісно і так це знаєте, але Земленмського і його зелень лікують і годують не як звичайних паціентів, там тупо сововок. Особливий набір продуктів, а Єрмак ще й поскаржився, що погано годують, тому прислали людину, яка буде контролювати кухню, аби нашим шоловам КПСС було смачненько. А, і ні, премій за роботу в таких умовах звісно не передбачено, ну а що ж, вони ж звичайні кухарки.
Хочеться тегнути тут Земленського і сказати "Типу подивись, ска, що в тебе під носом". Але який сенс, він же живе в світі відосиків, де все добре, він хороший президент, а я просто критикую його, бо нічого не розумію в їх ефективній роботі.
Я й так хвилювався за рідних через ковід, бо що в мами через 3 курси лікування раку здоров'я не дуже (+ нові підозри є), а батько і так мало не помер на початку цього року і після цього здоров'я майже не лишилося. І вже ненавидів всіх, хто безвідповідально ставиться до ковіду, думаючи тільки про себе. До земленських таке ж, але коли все сатється через таку тупість і неспроможність хоч щось організувати ефективно, то не залишається хоч якоїсь крихти терпіння до всіх цих зелених і їх виборців.