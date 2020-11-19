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Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами

Новости Цензор.НЕТ Общество

Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами

Карантин выходного дня - единственная альтернатива локдауну.

Об этом на встрече с мэрами городов сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Правительственный портал.

Встреча проходила онлайн, в ней также приняли участие руководство министерства здравоохранения и представители других министерств.

Глава правительства призвал городских голов соблюдать карантин "выходного дня", ведь это единственная альтернатива локдауну. Он сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", - отметил Премьер-министр, обращаясь к мэрам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня - это альтернатива полному локдауну, - Шмыгаль

По его словам, правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 млн грн на обеспечение койкомест кислородом.

Также Шмыгаль призвал руководителей городов наладить маршрутизацию перевозки пациентов с COVID-19, улучшит процесс перевозки кислородного оборудования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
если советуются с кем-то...значит хотят всю ответственность за свою безответственность (пардон за тавтологию) ... переложить на советчиков... при чем всю! начиная с апреля 2019 г
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19.11.2020 20:35
+7
Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами - Цензор.НЕТ 8644
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19.11.2020 20:18
+6
без жесткого локдауна здесь через пару тройку месяцев будет реальный ад. он ужэ начинается
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19.11.2020 20:20
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Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами - Цензор.НЕТ 8644
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19.11.2020 20:18 Ответить
Карантин взагалі перестав бути засобом стримування епідемії, бо вірус розповсюдився настільки сильно що стримати його якимись заходами просто неможливо! Тому потрібно забути про карантини і будувати щпиталі, морги та крематорії, вводити Воєнний стан та мобілізовувати медперсонал.
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19.11.2020 20:44 Ответить
Яке ти нудотне....
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19.11.2020 20:49 Ответить
В школах вчителі - смертники. Діти сидять в переповнених класах бо забудовники думають лише про класи, а не школи. Учні заражають один одного і несуть ковід додому, заражаючи рідних. Спалах саме зумовили учні та студенти після канікул. Дуде багато вчителів заразились та померли, а більшість з них в категоріі ризику 45-65 років із купою хронічних захворювань від нервовоі роботи
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19.11.2020 22:13 Ответить
Другими словами, шестёрка Ахметова - Шмыгаль расписался в полной профнепригодности и не знании, что делать с вирусом, с экономикой, итд...
Но одно он знает чётко - побольше воровать и обслуживать не народ Украины а воров -олигархов
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19.11.2020 20:19 Ответить
Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами - Цензор.НЕТ 7853
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19.11.2020 20:50 Ответить
Здесь голосовал я и ты
И соседи твои-и-и
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19.11.2020 21:15 Ответить
без жесткого локдауна здесь через пару тройку месяцев будет реальный ад. он ужэ начинается
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19.11.2020 20:20 Ответить
сказки
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19.11.2020 20:21 Ответить
сказочно станет когда ртом хапать воздух будешь, как рыба без воды, только жесточайший локдаун, только хардкор. Я б еще сделал выход один раз в неделю из дома и норм бы ковид побороли.
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19.11.2020 22:13 Ответить
разгромленые магазины горячие на парковке автомобили и автомобили полиции тоже ..что мы хуже американцев ?
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19.11.2020 20:22 Ответить
В апреле этого года, акции против локдауна состоялись в штатах Флорида, Северная Каролина, Вирджиния, Мичиган, Миннесота, Айдахо, Кентукки, Калифорния, Техас, Индиана, Нью-Гэмпшир, Невада, Мэриленд, Юта и Висконсин.
Во время протестов митингующие были без масок и не соблюдали правило социального дистанцирования. Они критиковали действия губернаторов, принявших решение о локдауне, ставили под сомнение угрозу от коронавируса и требовали позволить им вернуться на работу.
На некоторых митингах люди были вооружены. К примеру, 15 апреля в Лансинге (штат Мичиган) у протестующих были автоматы и флаги Конфедерации (их часто используют сторонники крайне правых течений).
В митинге в Лансинге, приняло участие до 4 тыс. человек, многие из них держали символику предвыборной кампании президента Дональда Трампа.
Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами - Цензор.НЕТ 5652
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19.11.2020 21:10 Ответить
Люди мруть, а вы "держитесь".
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19.11.2020 20:27 Ответить
Жизни тадепутов тоже важны .
Они так думают ...
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19.11.2020 20:27 Ответить
Спитайте у румун, що таке справжній соціяльний вибух..а ваша елітна брага дуже легко відбулася після Майдану..і ніколи ви нікого не чули..хіба що з великого переляку і то не довго..
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19.11.2020 20:27 Ответить
Ну там , кажись , с коррупцией боролись . ?
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19.11.2020 20:39 Ответить
У нас наче теж..🤪
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19.11.2020 20:46 Ответить
Скидки в супермаркете от 2000 гривен. Чтобы ходили раз в неделю, а не каждый день
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19.11.2020 20:32 Ответить
выслушав советы: "не учите нас жить! лучше помогите материально!" ))
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19.11.2020 20:34 Ответить
Да ты просто шмаркаль,прикажут тебе принять и примеш как миленький на обмен на НЕ конфискацию средств тещи и всех твоих родлственнков и их бизнеа.
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19.11.2020 20:34 Ответить
если советуются с кем-то...значит хотят всю ответственность за свою безответственность (пардон за тавтологию) ... переложить на советчиков... при чем всю! начиная с апреля 2019 г
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19.11.2020 20:35 Ответить
Седьмой год пошёл , однако , .
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19.11.2020 20:44 Ответить
скоро в школу...
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19.11.2020 20:56 Ответить
Не-не, там один парень ещё в 14-м, когда в Крыму началось, взялся со всеми советоваться.
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19.11.2020 20:47 Ответить
а у Вас совета и не спросил ...простить не можете?
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19.11.2020 20:56 Ответить
Та ради бога.
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19.11.2020 21:00 Ответить
ОПЗЖ - Опущенный Петух Зашкварный Жопник
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19.11.2020 20:36 Ответить
Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами - Цензор.НЕТ 6017
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19.11.2020 20:37 Ответить
Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами

Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами - Цензор.НЕТ 8177 Сказал, что боятся бунта, но бабло ж на вирусный распил тоже как-то нужно обосновать. Предложил искать компромис.
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19.11.2020 20:46 Ответить
Все что не делается, все против здравого смысла. Те же маски- люди на них надеются, а они без толку. Так и с карантином выходного дня. Если нужно обслужить народ, в том же магазине, то логично увеличить время его работы, чтобы уменьшить концентрацию. Но никак не создавать искуственные толпы
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19.11.2020 20:51 Ответить
Кроме того, глядя на этого "главу правительства" мне уже не хочется жить в этом, некогда любимом государстве
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19.11.2020 20:54 Ответить
През., министр здравоохранения, спикер это люди которые являются эталоном в соблюдении карантина. Все они подхватили коронавирус.
Я и мои знакомые соблюдаем карантин только когда нас вынуждают. И даже не чихаем.
Вывод.
Карантин не только не уберегает от заражения ковидом, а наоборот способствует заболеванию!
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19.11.2020 20:56 Ответить
потомкі, пріготовьтє ордєна



мавпа серед мавп@polufilosof





Зараз тут буде тред "Це і є ефективні адміністратори, всрата ти писда"
Мама працює на кухні в Феофанії, захворіла на ковід - від шефині, яка тиждень ходить на роботу хворою:"Бо ну а хто ж буде готувати Земленмнському".

Медперсаонал у них не може здавати безкоштовно тест. Вартість 1500 грн, а раніше можна було, але тепер то у нас велике будівництво. Хворий медперсонал контактує з хворими з різних відділень, це ніхто не контролює, тобто заражають людей з і так уже поганим станом здоров'я.
Ви звісно і так це знаєте, але Земленмського і його зелень лікують і годують не як звичайних паціентів, там тупо сововок. Особливий набір продуктів, а Єрмак ще й поскаржився, що погано годують, тому прислали людину, яка буде контролювати кухню, аби нашим шоловам КПСС було смачненько. А, і ні, премій за роботу в таких умовах звісно не передбачено, ну а що ж, вони ж звичайні кухарки.
Хочеться тегнути тут Земленського і сказати "Типу подивись, ска, що в тебе під носом". Але який сенс, він же живе в світі відосиків, де все добре, він хороший президент, а я просто критикую його, бо нічого не розумію в їх ефективній роботі.

Я й так хвилювався за рідних через ковід, бо що в мами через 3 курси лікування раку здоров'я не дуже (+ нові підозри є), а батько і так мало не помер на початку цього року і після цього здоров'я майже не лишилося. І вже ненавидів всіх, хто безвідповідально ставиться до ковіду, думаючи тільки про себе. До земленських таке ж, але коли все сатється через таку тупість і неспроможність хоч щось організувати ефективно, то не залишається хоч якоїсь крихти терпіння до всіх цих зелених і їх виборців.
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19.11.2020 21:06 Ответить
Ох и чмыгаль... они не хотят, а мы хотим... ещё и говорит - поучите меня бестолкового..где его такого откопали??
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19.11.2020 21:12 Ответить
За дебілізм треба садити.
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19.11.2020 21:13 Ответить
шмыгаль - шмыг под лавку))
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19.11.2020 21:20 Ответить
дурик , усы сбрей и зови Гройсмана
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19.11.2020 21:31 Ответить
Думаю , - нужно уляну супрун приобщить . Шоб , возможно , вернуть всё старое " хреновое " на свои места . ((
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19.11.2020 22:01 Ответить
А все хотят жесточайшего локдауна, с отключеным транспортом, включая метро, и работой из дома. А рестораны можно открыть, но только на терирории ковидных больниц, там морги близко, что б долго не тянуть итиотов.
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19.11.2020 22:10 Ответить
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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19.11.2020 22:12 Ответить
Досить брехні, досить ставити над українцями експерименти. ВИМАГАЮ негайного карантину для освітян! Школи і садочки на карантин!!! Торгівлю і промисловість не трогати!
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19.11.2020 23:17 Ответить
 
 