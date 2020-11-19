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Новости За рубежом
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Франция (3073) гуманитарная помощь (1202) Нагорный Карабах (470) Макрон (942)

Макрон заявил о готовности Франции оказать гумпомощь Карабаху и призвал защищать религиозное и культурное наследие региона

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Макрон заявил о готовности Франции оказать гумпомощь Карабаху и призвал защищать религиозное и культурное наследие региона

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал защитить культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Франции объявил о готовности со стороны Франции оказать гуманитарную помощь и выразил желание, чтобы для защиты религиозного и культурного наследия региона предпринимались активные действия", - говорится в сообщении.

Макрон также указал, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе должно способствовать возобновлению переговоров между сторонами и возвращению беженцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
французский подельник рашиста уже помог Украине- война по сей день .гнать его сраной метлой
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19.11.2020 21:19
+22
Защищитель херов!.. у самого чурки головы режут, и тут он решил позащищать шашлычников-оккупантов "ради религиозного и культурного наследия региона"..
Нахер ты пошел, со своей инициативой!.. и Эрдоган тебе пенделя для ускорения придаст!
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19.11.2020 21:19
+18
В Грузии тоже помним был "миротворец" именно.от Франции саркози....чем закончилось помощь этой продажной кацапской подстилки для Грузии тоже помним.Ату его.
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19.11.2020 21:22
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французский подельник рашиста уже помог Украине- война по сей день .гнать его сраной метлой
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19.11.2020 21:19 Ответить
лягушка-квакушка памагай давай!
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19.11.2020 21:27 Ответить
А что Вас удивляет. Они в МО2 слили свою страну. Потом бриты и американцы их спасали, а они на нюрберге выступали как победители. Что им та Украина?
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19.11.2020 23:23 Ответить
Геронтофил хренов..
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20.11.2020 02:01 Ответить
Защищитель херов!.. у самого чурки головы режут, и тут он решил позащищать шашлычников-оккупантов "ради религиозного и культурного наследия региона"..
Нахер ты пошел, со своей инициативой!.. и Эрдоган тебе пенделя для ускорения придаст!
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19.11.2020 21:19 Ответить
Ооооооо! Эти щас с Меркель на пару, напомагают на перегонки Макрон заявив про готовність Франції надати гумдопомогу Карабаху і закликав захищати релігійне і культурне надбання регіону - Цензор.НЕТ 523 чьто исфолите? ваше ***** величество?
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19.11.2020 21:30 Ответить
Всем пострадавшим по новенькому Ситроену или Пежо премиум класса , гражданство Франции и пенсия 5000 зелени, иначе ты макарон писабол ,как всегда Макрон заявил о готовности Франции оказать гумпомощь Карабаху и призвал защищать религиозное и культурное наследие региона - Цензор.НЕТ 7274
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19.11.2020 21:20 Ответить
он сам сын карабахского ормяна. не всё так однозначно. ))
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19.11.2020 21:21 Ответить
В Грузии тоже помним был "миротворец" именно.от Франции саркози....чем закончилось помощь этой продажной кацапской подстилки для Грузии тоже помним.Ату его.
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19.11.2020 21:22 Ответить
Очень важное и своевременное заявление, все слышали?
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19.11.2020 21:23 Ответить
Дуже вчасно!!! лягушатнік довбаний, як швидко воно полюса змінює!!!
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19.11.2020 21:28 Ответить
дАТЬ много слов и не дать вообще денег ,макарон супер евреюшка Макрон заявив про готовність Франції надати гумдопомогу Карабаху і закликав захищати релігійне і культурне надбання регіону - Цензор.НЕТ 9276
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19.11.2020 22:28 Ответить
Ще місяць тому він був противником разом з німцями, проти Баку та Туреччини!!! МАріонетка грьобана!!!
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19.11.2020 21:24 Ответить
Важлива петиція про заборону проросійських партій та організацій через ЗУ "Про колабораціонізм". https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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19.11.2020 21:25 Ответить
Лучше б он в этот замес не лез с заявлениями . Оно и так всё образумется . ***** - путин , остался при своих интересах , а турция - выиграла . .. .
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19.11.2020 21:27 Ответить
Будут подробности выигрыша Турции?
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19.11.2020 22:01 Ответить
У Эрдогана - турецкий поток газа - безконечно и безпроблем .
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19.11.2020 22:10 Ответить
" Разбросала Судьба... Говорят Любовь - Вечность...
Между нами лежит... Без конца - Бесконечность..."
безпроблем.... Если первая буква корня глухая, то и в приставке глухая С. Если же первая буква корня звонкая согласная или гласная, в приставке звонкая З
По теме:
1. Алиев пригласив Москву спрыгнул с зависимости от участия Турции в получении призов.
2. Москва получила протекторат над Н.К
3. Армяне получили зависимость от России и усиление Нахичиваня.
4. Что реально получили турки? У "Турецкого потока" до октября в Турции были проблемы? Кацап будет газом платить турку? За что?
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19.11.2020 22:43 Ответить
Тут главное обеспокоенности побольше! Ее мало не бывает!
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19.11.2020 21:34 Ответить
За 40 дней конфликта, с обеих сторон, погибли более 3 000 человек. Сейчас активных телодвижений нет, но армяне уходят из Карабаха, при этом сжигают свои дома, убивают домашних животных. Я не армянин, и не азербайджанец, но мне печально.
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19.11.2020 21:55 Ответить
Так вроде территория Нагорного Карабаха осталась армянам, чего им уходить? Их же русские прикрывают.
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19.11.2020 22:04 Ответить
Армянам Карабах, достался более 2500 лет назад, но Ленин решил по-другому.. Раша признает Карабах азербайджанским, но и не хочет истребления армян
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19.11.2020 22:17 Ответить
Алиев-старший предлагал армянам разменять территории Карабаха на коридор до Нахичевани. Но тупые армяне, которые грезят "Великой Арменией от моря до моря" (хм, что-то мне это напоминает, какую-то другую засраную страну, грезящую "вяличием") вместо этого угрожали Алиеву "дойти до Баку".
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19.11.2020 22:34 Ответить
Кому-кому осталась? Это ары так говорят?
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19.11.2020 22:30 Ответить
Им, им осталась. Проснитесь.
В этой реальности всё по другому.

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне

Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет задевать город Шушу.
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19.11.2020 23:02 Ответить
Вы карту откройте. Арам там не осталось нифига. А азерам досталось все за исключением полоски в 5 км, которую будут контролировать войска паРаши и, предположительно, турки. Войска останавливаются, но армяне выходят сами по тому самому коридору, который контролируется "миротворцами" - это условие договора. Ничего там ни арам, ни кацапам не светит.
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19.11.2020 23:11 Ответить
Ещё раз. Стороны, останавливаются на занимаемых ими позициях.Макрон заявив про готовність Франції надати гумдопомогу Карабаху і закликав захищати релігійне і культурне надбання регіону - Цензор.НЕТ 3311
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19.11.2020 23:20 Ответить
На картах 1800 годов ОмурАтаАхыр(Мардагир)=Жизни Отец Конец на одэри(азэри), а не мардакерт, Гудрэт-Сила(одэри) переделали в Гадрут, не Степанокерт-от организатора погромов одэров в Баку с помощью большевико и дашнаков в 1918г., А Ган КЕНДИ= ДЕРЕВНЯ ИМПЕРАТОРА ГАННОРИЯ.Ведь герб Баку(БАХА-СМОТРЯЩЕГО) И РИМА(ОМУРА - жинь=АНАРА) = 3 ОГНЯ
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20.11.2020 09:09 Ответить
Основная цель - вернуть 4 оккупированных азербайджанских района, полностью выполнена. Сотня тысяч беженцев, 30 лет живущих во временных лагерях - это достаточно тяжелое бремя для любой экономики. Захвачена Шуша - этот город для азербайджанцев имеет особое значение. А то, что решение собственно карабахской проблемы отложено в долгий ящик - так на Востоке обычно никто и не спешит. Подождут ещё лет 30, накопят сил, и решат вопрос окончательно. Никто от Карабаха в Азербайджане не отказался и в соглашении об этом ни слова.
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20.11.2020 10:32 Ответить
Нифига - чуть меньше 4400 км/2
Макрон заявив про готовність Франції надати гумдопомогу Карабаху і закликав захищати релігійне і культурне надбання регіону - Цензор.НЕТ 461 Вопрос сколько тогда дох.....я?
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19.11.2020 23:25 Ответить
Вы понимаете, что туда у ар даже оружие доставить возможности нет? Вся эта территория будет под контролем Азербайджана.
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20.11.2020 01:13 Ответить
Кроме того, основная цель Азербайджана и Турции - коридор между Нахичеванью и основной территорией Азербайджана. Они его получили.
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20.11.2020 01:18 Ответить
Русские их с оружием в руках выгоняют из Агдамского района, у армян вой до небес.
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20.11.2020 10:36 Ответить
Да. И где он был когда армяне разрушали азербайджанские мечети кладбища, дома и выкапывали археологические артефакты в течении всей оккупации? Теперь это гамно увидело угрозу.
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19.11.2020 23:04 Ответить
Турки и Азеры на хрене вертели этого росийского петуха! Им до сраки раша, лягушатники и колбасники с их глубокими озабоченностями в течении 30 лет... Только какое то говно из этих сунется- получит ********... И КОНКРЕТНЫХ! Этого Макрона только Порох держал в руках... Ничего... скоро яйца французские и немецкие трошки свернуться...
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20.11.2020 00:44 Ответить
Макрон согласен из трусов выпрыгнуть, лишь бы чем-нибудь зацепить Турцию и Азербайджан.
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20.11.2020 01:35 Ответить
30 років надавали допомогу окупантам, що ж зараз вже рукавами махати?
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20.11.2020 07:06 Ответить
Грузинский поэт Чавчавадзе писал как арабохаи(эрмэн?-ворованное слово и обозначает по турецки Персия) в грузинских храмах стирали надписи и писали потом,на своем.Бэйли-Бэй улу=Бек древний это окончание фамилий у половины одэров-так Эминбейли,Ахмедбейли и т.д.Наоборот это Албания(Персия)Кавказская.И знаменитый их храм в г. Шуша= ЯшаУша(Живи сознание,дух пер с азэри) по одноименному г. СУЗЫ(но он в другом месте Кавказа-секрет).Считается что это предки половины одэров.Но их главный храм ГанаУдчЯшарский(Кровей конец жизни муж,сделали гансасар??) ДЛЯ 4-метровых людей,ЧЬИ МОГИЛЫ КРУГОМ НА КАВКАЗЕ.Я знаю их несколько кладбищ.Внизу окон вообще нет-они очень высоко и туда дорог нет.И ДВЕРЬ входная 6-метровой высоты была(видно что переделали),как и внутри Улу Софии в Истамбуле.МЫ ЗНАЕМ НОВЫЕ РИСУНКИ НОСТРАДАМУСА,ГДЕ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК С КРИВОЙ САБЛЕЙ ВОЮЕЕТ ПРОТИВ 3.метрового.Так же переделанны православные церьквя. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ В 1-й КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЕ ВОРОВАЛО ,НОЧЬЮ,С ПОМОЩЬЮ АВТОКРАНОВ В ПРИГОРОДЕ ЯшаУша(Шуша) ВОРОВАЛО ИХ ГРОБЫ 4-х метровые(кстате таких 40 гробов и в Дербенде есть) И ЭТО ВИДЕЛИ ОДЭРЫ(Азэры) НЕКОТОРЫЕ. И ВООБЩЕ Макрон от мирового правительства настраивает французов против СВОИХ ДЕДОВ -ОДЭРОВ.Ведь этот народ открыто признает своими предками Пэриджан=Пэрсию Кавказскую,провинция Фирангизстан-460-500лет назад вышли.БашТилия=АБШЕРОНУ(БашЭр-главный Муж).МЫ И ИХ СПАСЕМ!
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20.11.2020 09:00 Ответить
Коли вірмени робили з мечетей корівники,тоді не захищав, а тепер за ашотиків впрягається
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20.11.2020 09:15 Ответить
Я ж казав, що вірменська діяспора_мафія може купити з десяток таких "макронів" дуже легко.
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20.11.2020 11:17 Ответить
Макрон все більше скочується до ролі пустопорожнього балабона. Здається так, що всер"йоз його уже ніхто не сприймає.
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21.11.2020 11:48 Ответить
Вечером того же дня «визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь» Макрону надавала по жопе любимая школьная учительница Брижит Жановна и при этом по-матерински заботливо наставляла: «Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик, не связывайся с хулиганом Путиным, вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга».
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21.11.2020 11:53 Ответить
 
 