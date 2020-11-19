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Макрон заявил о готовности Франции оказать гумпомощь Карабаху и призвал защищать религиозное и культурное наследие региона
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал защитить культурное и религиозное наследие Нагорного Карабаха.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Елисейском дворце.
"Президент Франции объявил о готовности со стороны Франции оказать гуманитарную помощь и выразил желание, чтобы для защиты религиозного и культурного наследия региона предпринимались активные действия", - говорится в сообщении.
Макрон также указал, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе должно способствовать возобновлению переговоров между сторонами и возвращению беженцев.
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+22 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Нахер ты пошел, со своей инициативой!.. и Эрдоган тебе пенделя для ускорения придаст!
Между нами лежит... Без конца - Бесконечность..."
безпроблем.... Если первая буква корня глухая, то и в приставке глухая С. Если же первая буква корня звонкая согласная или гласная, в приставке звонкая З
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В этой реальности всё по другому.
Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне
Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет задевать город Шушу.
Вопрос сколько тогда дох.....я?