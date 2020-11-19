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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия проводит особую репрессивную политику против крымских татар, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия проводит особую репрессивную политику против крымских татар, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время выступления на Постоянном совете организации в Вене заявил, что Россия осуществляет особую репрессивную политику в отношении крымских татар, которые живут в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Американский дипломат отметил, что крымские татары составляют подавляющее большинство из тех граждан Украины, кого Россия удерживает за решеткой по политическим мотивам.

Он напомнил о приговорах, вынесенных судом в Ростове-на-Дону по трем крымчанам - Рустему Емирусеинову, Арсену Абхаирову, Эскендеру Абдулганиеву, которых обвинили в организации и участии в "Хизб ут-Тахрир" - организации, которая запрещена в России и в оккупированном ней Крыму, но свободно действует на материковой Украине.

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"Подумайте о этих отважных крымскотатарских активистах, которые прозябают в российских тюрьмах. Подумайте о почти 200 детях этих политических заключенных, которые растут без родителей. Такое поведение ведется от имени российского народа. Счастливы люди в России, что эти притеснения происходят от их имени? Мы вновь призываем Россию прекратить злоупотребления в отношении крымских татар, освободить всех украинцев, которых она несправедливо лишила свободы, и прекратить притеснения гражданского общества и попытки заставить замолчать голоса оппозиции", - сказал посол США.

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Автор: Володимир Янченко
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После победы Байдена Америка стала вспоминать Украину....хороший знак.
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19.11.2020 21:27 Ответить
Почекаймо...поки шо Рыжий гадит USA насколько сможет до 20 сiчня.
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19.11.2020 21:33 Ответить
москаляк давно треба пускати на собачі консерви!!! Хоч якась користь з цих недорозвинутих тварин!
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19.11.2020 21:28 Ответить
стандартная имперская политика рашки на оккупированных ею землях соседних народов отработана веками и не меняется веками
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19.11.2020 21:29 Ответить
Одни уже лет восемьдесят проводят, а вторые - 80 не видят..
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19.11.2020 21:36 Ответить
А у вас негров линчуют - BLM не даст соврать.
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19.11.2020 22:06 Ответить
 
 