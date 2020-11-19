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Новости Политика Украины Расследование преступлений на Майдане
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Кузьмин (582) ГБР (2546) Донской (23) Офис Генпрокурора (2037)

Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской

Прокурор Алексей Донской подтвердил, что ГБР расследует дело по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота, и заверил, что "зрады" нет.

Об этом Донской заявил в комментарии УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, мне известно об этом деле, поскольку прокуроры моего департамента осуществляют процессуальное руководство по нему. В настоящее время вокруг этой ситуации раздувается "зрада", хотя к ней привело то, о чем мы говорим уже в течение шести лет", - сказал Донской.

Он пояснил, что открытие подобных дел стало возможным после принятия в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса. Согласно ст.214 этого УПК, следователи обязаны расследовать любую информацию заявителя, независимо от ее достоверности и без предварительной проверки на подлинность.

"Сейчас все подлежит внесению в Единый реестр досудебных расследований. Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина, о так называемом государственном перевороте, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного преступления. Мы отметили, что оно не соответствует требованиям ст. 214 и отказали Кузьмину во внесении сведений в ЕРДР по его заявлению", - сказал Донской.

По его словам, однако Кузьмин обратился в суд, и суд обязал "расследовать это дело, несмотря на то, что его заявление не содержит никакой информации о преступлении".

"Теперь мы обязаны расследовать это дело, чтобы, во-первых, нас не признали неэффективными в расследовании и не отдали это дело кому-то другому. А во-вторых, мы теперь обязаны допросить лиц, о которых говорится в заявлении", - сказал прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубия, Пашинского, Турчинова, Чорновол и Яценюка вызвали в ГБР на допрос по "делу Майдана"

Также Донской выразил удивление, почему именно сейчас эта ситуация приобрела такой резонанс, ведь на допросы лидеров Майдана в качестве свидетелей вызвали еще три недели назад, но тогда из-за COVID многие следователи были на больничных, и допросы перенесли.

"Вопрос - почему именно сегодня? Ведь новых повесток мы не направляли. Вопрос не в том, что эти люди будут допрошены, а в норме УПК, обязывающая вносить сведения об уголовных правонарушениях без проверки фактов, изложенных в обращении, а в ходе досудебного расследования лица, на которых ссылается заявитель, должны быть допрошены по обстоятельствам дела", - подчеркнул Донской.

Кроме того, он добавил, что не видит в этом деле никаких перспектив, однако, чтобы принять по делу окончательное процессуальное решение в соответствии с законом, необходимо допросить лиц, на которых в заявлении указал Кузьмин, а также допросить самого Кузьмина как заявителя.

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"Если Кузьмин не укажет конкретных фактов преступления, если в ходе допроса свидетелей не подтвердятся факты государственного переворота, то конечно дело может быть закрыто. Но мы должны провести эти следственные действия, чтобы принятое по данному делу решение не было отменено через суд", - пояснил прокурор.

Вместе с тем Донской отметил, что Офис генерального прокурора неоднократно поднимал вопрос о внесении изменений в УПК, поскольку внимание следователей из-за таких заявлений отвлекается от расследований реальных преступлений - краж, грабежей и тому подобное.

Напоминаем, ранее сообщалось о вызове на допрос в ГБР Парубия, Пашинского, Турчинова, Черновол и Яценюка.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+33
Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 8752
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19.11.2020 22:15
+24
Рассуждать о "лидерах Майдана" может только тупое зебильё и }{уйловское быдло. Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 5424
Майдан- явление уникальное, и счастье Украины в том, что Майдан собирается и будет собираться независимо от того, кого очередное зебильё будет считать его "лидерами".
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19.11.2020 22:18
+18
ага я прям прослезился, - процедуру они видите-ли соблюдают)
И сколько раз допросили медведчука, Киву, Портнова, Ермака?
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19.11.2020 22:27
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да, но нєт

Ігор Гаєнко@iggae· 32 мин

Маркетолог, работавший в компании политика и бизнесмена Сергея Тигипко, заплатил $600 за раскрутку поста Мустафы Найема, который положил начало Евромайдану, рассказала журналист Наталья Соколенко.Тобто, ДБР мусить викликати Мустафу разом з Тигипко.
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19.11.2020 22:12 Ответить
На Кузьмина столько уголовок висит..
Например, дело экс зам министра Жени Корнейчука.. полностью липовое и сфальсифицированное ..
Копать не собираемся?
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19.11.2020 22:14 Ответить
ага я прям прослезился, - процедуру они видите-ли соблюдают)
И сколько раз допросили медведчука, Киву, Портнова, Ермака?
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19.11.2020 22:27 Ответить
и дочки тодішнього голови Верховного суду
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19.11.2020 23:11 Ответить
Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 8752
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19.11.2020 22:15 Ответить
нижний ряд вообще полная жопа
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19.11.2020 22:19 Ответить
да и верхний не отстает...
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19.11.2020 22:23 Ответить
Верхний ряд - это ляди.
Нижний ряд - мотивированные враги, способные покупать тех, что в верхнем ряду.
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19.11.2020 22:24 Ответить
Папрашу Киву не обижать! Остальные несомненно ляди, а Кива - латентный пассивный гомосексуалист
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19.11.2020 22:39 Ответить
по совместительству - драчун
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20.11.2020 01:58 Ответить
вся жопа разом з тобою, 73/43%зебіл
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19.11.2020 22:49 Ответить
А где же зеленский ? Рыба гниет сиголовы
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19.11.2020 22:28 Ответить
Голова - первое снизу
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19.11.2020 23:11 Ответить
та хіба це всі!?
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19.11.2020 22:30 Ответить
як говорив покійний М.М. Жванецький, они били советниками Рабиновича по национальной безопасности
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19.11.2020 23:13 Ответить
А лукаси выкуси де. Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 2455 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 2455 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 2455
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20.11.2020 01:02 Ответить
Рассуждать о "лидерах Майдана" может только тупое зебильё и }{уйловское быдло. Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 5424
Майдан- явление уникальное, и счастье Украины в том, что Майдан собирается и будет собираться независимо от того, кого очередное зебильё будет считать его "лидерами".
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19.11.2020 22:18 Ответить
Никогда Порошенко не был лидером Майдана .
Когда он выступал его засвистывали .
Условными переговорщиками от Майдана тогда был Яценюк , Кличко и Тягнибок ...
А ещё Овощ слал делигации в Качановку . То вообще мистический страх Ибуковича перед Юлей , которая тоже не была лидером Майдана Гидности . Но Ибукович был дегенерат и потому верил , шо Юля из-за грат может управлять и направлять .
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19.11.2020 22:42 Ответить
А я что-то другое написал? Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 553
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19.11.2020 23:08 Ответить
Я лишь детализировал для тех , кто забыл (или делает вид) , как всё было .

Но всё-таки многое изменилось и многие с тех пор .

Если бы я скал в 2013 , шо в НАТО вступать в 10 раз важнее , чем в Евросоюз , мя бы заклевали ... Мой друг , главный инженер одного из предприятий (т.е. явно не глупец) , когда я ему скал , мол США главный друг любой страны , которая стремиться к свободе , он как начал гнать на янки , мол их все не любят , мол оне о се мнять больше , чем стоят того , а вот ЕС это да , это само совершенство и мол "наш ореентир" . Терь раздражается , когда я ему это напоминаю . А я ведь тогда не знал (и кроме Миши Саакашвили) , шо Саркози уже предлагал Михо сдать Грузию ********** и самому почётную иммирацию во Францию . Не было ещё тогда главной европейской "ценности" -- норд-стрима , за который и маму с папой могут некоторые политики в ЕС продать .
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20.11.2020 05:55 Ответить
Там это...Скоморох меняет грязный рот дубинского на толстую задницу тищенко. Вот такой обмен.
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19.11.2020 22:20 Ответить
Прикольно хохлов ужэ 1, 3 года в гафно мокают..
.
впрочем - - - КАКАЯ РАЗНИЦА !,,
,
Главное не барыга..
..
А Росцийсские барыги -- ЭТО САМЫЙ КЛАСС !Ё,,
!!! .
ТЕПЕРЬ БУДУТ ДЕЛАТЬ ХОХЛОВ еще раз да еще раз.....
.
кАК В 1922 - 1933- 86 ГГГГ . . .
.
ГЛАВАНОЕ - не барыга (( счасс на россии ужэ 1, 2 года ржут )) ..
.
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19.11.2020 22:22 Ответить
Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 5767
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19.11.2020 22:28 Ответить
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 4264 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1030.
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19.11.2020 22:37 Ответить
Брат Моторылы?
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19.11.2020 22:39 Ответить
Точно. Лифтом зовут... Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3483
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19.11.2020 23:11 Ответить
Бамбас-Адідас.
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19.11.2020 22:44 Ответить
Не сцыте таварисч на пида рассии свая ржачка скора начнецца, када апосранава у бункере замурують. Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 4955 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 4955 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 4955
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20.11.2020 01:01 Ответить
Несовершенство вторично... Главное - предатели, откровенные враги и ******** во власти страны...
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19.11.2020 22:22 Ответить
А не пора ли этим хитро сделанным кузьминым делать "темную"?
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19.11.2020 22:25 Ответить
И Портнов и Кузьмин и Деркач под защитой нынешней власти. Они ее опора.
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19.11.2020 22:31 Ответить
Нужно просто не лениться управлять своим государством украинцам через Общины и Громады,а не по хатам отсиживаться ,сало с горилкой можете перепрятать ,а вот если зайдут ватники в наши хаты ,то ....ну это уже было ,зачем дрочить судьбу.
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19.11.2020 22:32 Ответить
Мацква боится организованных и самостоятельных украинцев, а та разобщённость в народном винегрете Украины, вполне устраивает Кремль и самое интересно что еврейские общины очень комфортно себя чувствуют в такой среде. Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1793
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19.11.2020 22:43 Ответить
Кузьмин простая марионетка ,при Порошенко прятавшаяся под столом ! Сценарии пишут в Кремле , исполнитель зеленский с каломоем
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19.11.2020 22:35 Ответить
+ 6 лет было.
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19.11.2020 22:45 Ответить
Нагадати, хто цей кодекс виписав? правильно, друг Бєні і Зе Портнов!

Там взагалі багато чого цікавого - наприклад, можна відправити під домашній арешт підозрюваного у тероризмі чи іншому особливо тяжкому злочині! Власне, сєпара Цемах, який причетний до збиття Боінга, і відправили під домашній арешт завдяки кримінально-процесуальному кодексу Портнова...

І таких мутних положень у кодекс Портнов заклав з десяток, а то і більше!
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19.11.2020 22:28 Ответить
своім усьо - врагам... пардон, партньорам - закон

Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 5014
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19.11.2020 22:30 Ответить
Какие ж правильные блюстители закона.Можно спать спокойно,МЕЧЬ правосудия в нужных руках. Только как то все гаденько
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19.11.2020 22:30 Ответить
Если у кого-то память короткая, я напомню, что мразь кузьмин, был 5 лет в бегах и на него было заведено уголовное дело в Украине. Но когда клоун коломойского пришел к власти, с этого рыговского мудака не только сняли обвинения, но и разрешили ему балотироваться в депутаты, что противоречит закону. думайТЕ на кого работает петух каломойши.
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19.11.2020 22:34 Ответить
Що поробиш, вони ж партнери гри на піаніно один грає членом, другий бацає мурку (((
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19.11.2020 22:44 Ответить
Вот таким вот деятелем оказался петик.. в 14-ом году рыгиАнальный скот молился лишь бы в живых остаться, а сейчас переворачивают всё с ног на голову, цепляя даже святые темы...
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19.11.2020 22:43 Ответить
Ухты! А не по приглашению ЗЕлесрани приехали портновы, кузьмины?
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21.11.2020 12:27 Ответить
...початок кінця...
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 8837
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19.11.2020 22:57 Ответить
Не вижу в списке вызванных "ногу майдана" парасюка, "пирамидку майдана" гардона и других центровых сметунов
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19.11.2020 23:02 Ответить
по этому "закону" я могу заявить, что сосед - убийца ? Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 1139

- Я - кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись: "Сидоров - кассир".
- Вы не Сидоров - кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы не кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!
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19.11.2020 23:10 Ответить
Президент Петро Порошенко сьогодні вшановував пам'ять Героїв Небесної Сотні, поклав квіти та помолився біля меморіалу загиблим, зустрічався з їхніми рідними.
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 8488
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19.11.2020 23:12 Ответить
Резидент Зеленський, добре розуміючи, які дні надходять та який це матиме розголос, послав своїх бакановських псів влаштовувати обшук у музеї Революції Гідності. Інші його шавки з ДБР саме зараз розкручують справу про "державний переворот" та якраз оперативно розіслали повістки активним учасникам революції.
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3354
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19.11.2020 23:13 Ответить
Заради божественної справедливості, першими мають бути допитані наступні 3.14даарси Майдану : зімін, парасюк, наєм, тягнибок, хмара, доній, томенок, гриценко і проча уєта яка обурювалася тим що Порох зрадив ідеали Майдану. разом з ними мають бути допитані цензорівські 3.14дараси-переживальники за долю ідеалів Майдану типу три Н, чи босого чи торо чи СА чи ярослава з днепра, чи фобоса з деймосом та іншу мразоту які всі 5 років кушать навіть не могли все перймалися зардою Порохом ідеалів Майдану. . Але цю шушеру не уикликають. Виклткають справжніх майданівців і патріотв.
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19.11.2020 23:13 Ответить
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 8858
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19.11.2020 23:15 Ответить
Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через те, що владу в Україні захопили прокремлівські підер@си!
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19.11.2020 23:21 Ответить
Там що всі у владі з глузду посходили ??? Допит із-за недосконалості "закону"...? Так викиньте такі "закони" на свалку ! А далі по тексту відомого уркагана і виконавця "Мурки" Рената Кузьміна : "За скоєння ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ" ??? Це вже така Червона Ліня , така огида до людей, яких ці зрадники за гроші РФ ФСБ вважають бидлом і і біомасою , що стерпіти це для нас - означає втратити всю людську гідність!!! Треба йти на допит тоді всім Майданом - іншого виходу ця влада нам не залишає.
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19.11.2020 23:24 Ответить
Та да. А существования на земле хряковских тварей - результат преступной халатности!
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20.11.2020 00:00 Ответить
Оно ********? Прохерор рамсы попутал? Будь сдержанней в своих действиях, иначе твои действия, могут вызвать противодействие... с неизменными последствиями в ближайшее время...
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20.11.2020 00:32 Ответить
Да ты шо, тыщами хэрять рышения ссудов, а тут низзя. Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3938 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3938 Допит лідерів Майдану за заявою Кузьміна проводиться через недосконалість норми КПК, - прокурор Донський - Цензор.НЕТ 3938
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20.11.2020 00:51 Ответить
Если дело не стоит "выеденного яйца", то зачем его "молотить впустую", займитесь лучше Халимоном, там хотя бы судебная перспектива светит.
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20.11.2020 07:01 Ответить
 
 