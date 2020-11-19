Допрос лидеров Майдана по заявлению Кузьмина проводится из-за несовершенства нормы УПК, - прокурор Донской
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Прокурор Алексей Донской подтвердил, что ГБР расследует дело по заявлению бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина о якобы совершении в 2013-2014 годах государственного переворота, и заверил, что "зрады" нет.
Об этом Донской заявил в комментарии УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
"Конечно, мне известно об этом деле, поскольку прокуроры моего департамента осуществляют процессуальное руководство по нему. В настоящее время вокруг этой ситуации раздувается "зрада", хотя к ней привело то, о чем мы говорим уже в течение шести лет", - сказал Донской.
Он пояснил, что открытие подобных дел стало возможным после принятия в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса. Согласно ст.214 этого УПК, следователи обязаны расследовать любую информацию заявителя, независимо от ее достоверности и без предварительной проверки на подлинность.
"Сейчас все подлежит внесению в Единый реестр досудебных расследований. Если взять конкретно эту ситуацию, а именно заявление Кузьмина, о так называемом государственном перевороте, то ни следователи, ни прокуроры не нашли в этом заявлении признаков уголовного преступления. Мы отметили, что оно не соответствует требованиям ст. 214 и отказали Кузьмину во внесении сведений в ЕРДР по его заявлению", - сказал Донской.
По его словам, однако Кузьмин обратился в суд, и суд обязал "расследовать это дело, несмотря на то, что его заявление не содержит никакой информации о преступлении".
"Теперь мы обязаны расследовать это дело, чтобы, во-первых, нас не признали неэффективными в расследовании и не отдали это дело кому-то другому. А во-вторых, мы теперь обязаны допросить лиц, о которых говорится в заявлении", - сказал прокурор.
Также Донской выразил удивление, почему именно сейчас эта ситуация приобрела такой резонанс, ведь на допросы лидеров Майдана в качестве свидетелей вызвали еще три недели назад, но тогда из-за COVID многие следователи были на больничных, и допросы перенесли.
"Вопрос - почему именно сегодня? Ведь новых повесток мы не направляли. Вопрос не в том, что эти люди будут допрошены, а в норме УПК, обязывающая вносить сведения об уголовных правонарушениях без проверки фактов, изложенных в обращении, а в ходе досудебного расследования лица, на которых ссылается заявитель, должны быть допрошены по обстоятельствам дела", - подчеркнул Донской.
Кроме того, он добавил, что не видит в этом деле никаких перспектив, однако, чтобы принять по делу окончательное процессуальное решение в соответствии с законом, необходимо допросить лиц, на которых в заявлении указал Кузьмин, а также допросить самого Кузьмина как заявителя.
"Если Кузьмин не укажет конкретных фактов преступления, если в ходе допроса свидетелей не подтвердятся факты государственного переворота, то конечно дело может быть закрыто. Но мы должны провести эти следственные действия, чтобы принятое по данному делу решение не было отменено через суд", - пояснил прокурор.
Вместе с тем Донской отметил, что Офис генерального прокурора неоднократно поднимал вопрос о внесении изменений в УПК, поскольку внимание следователей из-за таких заявлений отвлекается от расследований реальных преступлений - краж, грабежей и тому подобное.
Напоминаем, ранее сообщалось о вызове на допрос в ГБР Парубия, Пашинского, Турчинова, Черновол и Яценюка.
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Ігор Гаєнко@iggae· 32 мин
Маркетолог, работавший в компании политика и бизнесмена Сергея Тигипко, заплатил $600 за раскрутку поста Мустафы Найема, который положил начало Евромайдану, рассказала журналист Наталья Соколенко.Тобто, ДБР мусить викликати Мустафу разом з Тигипко.
Например, дело экс зам министра Жени Корнейчука.. полностью липовое и сфальсифицированное ..
Копать не собираемся?
И сколько раз допросили медведчука, Киву, Портнова, Ермака?
Нижний ряд - мотивированные враги, способные покупать тех, что в верхнем ряду.
Майдан- явление уникальное, и счастье Украины в том, что Майдан собирается и будет собираться независимо от того, кого очередное зебильё будет считать его "лидерами".
Когда он выступал его засвистывали .
Условными переговорщиками от Майдана тогда был Яценюк , Кличко и Тягнибок ...
А ещё Овощ слал делигации в Качановку . То вообще мистический страх Ибуковича перед Юлей , которая тоже не была лидером Майдана Гидности . Но Ибукович был дегенерат и потому верил , шо Юля из-за грат может управлять и направлять .
Но всё-таки многое изменилось и многие с тех пор .
Если бы я скал в 2013 , шо в НАТО вступать в 10 раз важнее , чем в Евросоюз , мя бы заклевали ... Мой друг , главный инженер одного из предприятий (т.е. явно не глупец) , когда я ему скал , мол США главный друг любой страны , которая стремиться к свободе , он как начал гнать на янки , мол их все не любят , мол оне о се мнять больше , чем стоят того , а вот ЕС это да , это само совершенство и мол "наш ореентир" . Терь раздражается , когда я ему это напоминаю . А я ведь тогда не знал (и кроме Миши Саакашвили) , шо Саркози уже предлагал Михо сдать Грузию ********** и самому почётную иммирацию во Францию . Не было ещё тогда главной европейской "ценности" -- норд-стрима , за который и маму с папой могут некоторые политики в ЕС продать .
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впрочем - - - КАКАЯ РАЗНИЦА !,,
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Главное не барыга..
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А Росцийсские барыги -- ЭТО САМЫЙ КЛАСС !Ё,,
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ТЕПЕРЬ БУДУТ ДЕЛАТЬ ХОХЛОВ еще раз да еще раз.....
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кАК В 1922 - 1933- 86 ГГГГ . . .
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ГЛАВАНОЕ - не барыга (( счасс на россии ужэ 1, 2 года ржут )) ..
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Там взагалі багато чого цікавого - наприклад, можна відправити під домашній арешт підозрюваного у тероризмі чи іншому особливо тяжкому злочині! Власне, сєпара Цемах, який причетний до збиття Боінга, і відправили під домашній арешт завдяки кримінально-процесуальному кодексу Портнова...
І таких мутних положень у кодекс Портнов заклав з десяток, а то і більше!
- Я - кассир! Вот деньги, билеты, окошко и надпись: "Сидоров - кассир".
- Вы не Сидоров - кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы не кассир!
- Нет, я кассир!
- Вы пришли с улицы и сели, а кассира убили! Труп - в сейф!