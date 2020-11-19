Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко
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В Министерстве здравоохранения Украины пока не решили, будут ли вакцинировать тех, кто уже переболел коронавирусом. Этот вопрос сейчас обсуждают на уровне ведущих ученых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, пока не известно, как долго у человека держится иммунитет к COVID-19.
"Мы не знаем, будем ли вакцинировать переболевших. Этот вопрос обсуждается на уровне всех ведущих ученых. Мы не знаем, как долго длится иммунитет у тех, что переболели, и сколько держится иммунитет после прививки, потому что третья клиническая стадия испытания вакцин продолжается", - заявил он.
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Он нихрена не понимает в вакцинах...
не этот ли "учёный" случайно?
\ Не делайте с народа - ЛОХОВ !!
Есть случаи,когда некоторые заболели уже по четвертому! разу.
Иммунитет краткосрочный.
Есть универсальная? Нету.
Каждый год новая.
Вирус мутирует и появляется новый штамм
Первый новый коронавирус - SARS - 2003го года, на 99% схож с тем, что вызывает Covid-19.
Изучение Sars 2003 показало, что у Т-лимфоциты реагируют на вирус это спустя годы, иммунная память людей сохраняется до сих пор, через 17 лет. Более того, люди, что переболели первым Sars, имеют кросс-реактивность (то есть иммунную защиту) Т-лимфоцитов и на Sars-cov2.
Поэтому, в Азии, где были большие и массовые вспышки Sars в 2003 году, так мало инфицированных людей и погибших (и конечно же социальная дистанция и культура ношения масок никуда не делись).
Переболеть, это возможно в чем то лучше вакцины, в плане иммунитета. Но, не у всех со 100% вероятностью он вырабатывается. А вот вакцинной можно несколько раз привить человека, без последствий для его здоровья.
Поэтому, скорей всего, большинству из тех, кто болел уже, не нужна будет вакцина, но, для групп риска (среди тех, кто болел) ее использование не помешает.
Но... когда реально появиться вакцина для всех, вполне возможно, что эпидемия пойдет на убыль сама собой.
30 октября - Министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил, что в Украине началась эпидемия калифорнийского гриппа (A/H1N1). В девяти областях Украины объявлен карантин. В трёх областях Украины - Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская состояние заболеваемости гриппом достигло эпидемпорога. Премьер Юлия Тимошенко сообщила, что вводит трехнедельные каникулы во всех учебных заведениях страны, и объявила, что правительство будет вводить специальные режимы, которые предусматривают ограничения переездов людей без нужды из области в область, итд...
Однако, через год, 4 июня 2010 год, Комиссия по здравоохранению Парламентской Ассамблеи Совета Европы распространила заявление, чтоэпидемии свиного гриппа в 2009 году не было, а была паника, спровоцированная заявлением Всемирной организации здравоохранения, и что эта паника привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов.
По словам председателя комиссии ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что ВОЗ странным образом изменила в 2009 году условия объявления пандемии. Британский медицинский журнал прямо обвинил ВОЗ в коррупции.
Было заявлено, что ВОЗ и фармацевтические концерны манипулируют общественным мнением, чтобы увеличить продажи своих лекарств. На бренде "свиной грипп" фармацевтические концерны получили прибыль примерно 18 миллиардов долларов США.
Исследовательская группа Медицинского центра Фрайбургского университета в Германии доказала наличие у людей, выздоровевших от COVID-19, иммунных клеток, которые длительное время остаются в организме и могут опосредовать быстрый иммунный ответ в случае повторного заражения.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.https://novosti-n.org/news/Dokazano-nalychye-dlytelnogo-ymmunyteta-u-lyudej-perebolevshyh-koronavyrusom-204617