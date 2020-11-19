Решение России признавать "документы" ОРДЛО противоречит Минским соглашениям и направлено против суверенитета Украины, - Евросоюз
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Указ Президента РФ о признании документов и регистрации автомобилей на территориях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является очередным шагом России против суверенитета Украины и прямо противоречит Минским договоренностям.
Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"4 ноября президент Путин подписал указ, который упрощает признание Российской Федерацией документов и регистрации автомобилей, которые выданы жителям и постоянным резидентам (оккупированных территорий - ред.) Донецкой и Луганской областей Украины. Это является еще одной попыткой России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции в Украину неподконтрольных правительству территорий, и вместо того, будет в полной мере выполнять собственные обязательства в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в документе, полный текст которого обнародован на сайте Европейской службы внешних действий
В заявлении напоминается, что в 2019 году Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий издали инструкцию относительно обработки представлений на визу от жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которая соответствует принципам уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Как отметил официальный представитель ЕС, эти правила ЕС относительно выдачи Шенгенских виз корректно и содержательно соблюдаются как в Украине, так и в Российской Федерации.
"Европейский Союз остается твердым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в заявлении ЕС.
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щоб фашистська ********* могла спокійно робити повзучу анексію
Как изменить ситуацию? Быстрее всего, если граждане выйдут на Майдан и потребуют усиления санкций от своего государства и активации Будапештского меморандума, что бы все международное сообщество так закрутило гайки агрессору, чтобы он или развалился, как СССР, или убрался из Украины.
В третьем поколении алкоголиков -
НОРМАЛЬНЫЕ НЕ РОЖДАЮТЬСЯ ! .
Черчилль о русских.
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https://www.youtube.com/watch?v=Nlb22aMSXrI
http://trip-trial.blogspot.com/2014/03/Citaty-i-aforizmy-o-russkih.html
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https://www.youtube.com/watch?v=o7wDCwebu4s
.ю.ю...
..ю....
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https://uploads.disquscdn.com/images/b19e24596eb71ad630c88f9fc2442b9522ea906006cfa9991759c56709fd4070.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f83580e7b83ffde76612aee991567ca2e14a7adf7343ebe514f794bda30ec563.png https://uploads.disquscdn.com/images/5b3d039e5a515e0884cda0ec4109e517cc60e86ca1041a679f22557efca3520b.png https://uploads.disquscdn.com/images/819ab3bf8f5f05ae86751c8704bc8175dc173c889f45d2380edc1bf0400fcdcd.png https://uploads.disquscdn.com/images/3e7c64b478565446b79ede58963bc669bf9cad9824643e15a7fd57facf03d9fc.png
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Источник: https://censor.net/ru/n3232183
Здрасьте, зайчики европейские, что же это вы вдруг опомнились?
Когда еще пару лет назад блогеры писали в ЖЖ, что полно в Италии на курортах минералых вод отдыхающих на автомашинах с донецкими и луганскими номерами?
И фотографии тех номеров выкладывали на всеобщее обозрение?
Что же вы нынче так озаботились?
Поэтому Петя и спускал на тормоза все иски . Поэтому не мог воевать за Маркива толком .
И потом не уверен , что те точиллы с донецкими номерами , шо их владельцы не доставали украинские загранпаспорта .