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Решение России признавать "документы" ОРДЛО противоречит Минским соглашениям и направлено против суверенитета Украины, - Евросоюз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Решение России признавать

Указ Президента РФ о признании документов и регистрации автомобилей на территориях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является очередным шагом России против суверенитета Украины и прямо противоречит Минским договоренностям.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"4 ноября президент Путин подписал указ, который упрощает признание Российской Федерацией документов и регистрации автомобилей, которые выданы жителям и постоянным резидентам (оккупированных территорий - ред.) Донецкой и Луганской областей Украины. Это является еще одной попыткой России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции в Украину неподконтрольных правительству территорий, и вместо того, будет в полной мере выполнять собственные обязательства в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в документе, полный текст которого обнародован на сайте Европейской службы внешних действий

В заявлении напоминается, что в 2019 году Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий издали инструкцию относительно обработки представлений на визу от жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которая соответствует принципам уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Читайте: Демилитаризация ОРДЛО и передача границы расходятся с Минскими соглашениями, - Песков

Как отметил официальный представитель ЕС, эти правила ЕС относительно выдачи Шенгенских виз корректно и содержательно соблюдаются как в Украине, так и в Российской Федерации.

"Европейский Союз остается твердым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в заявлении ЕС.

Также читайте: Киев опровергает обвинения Москвы в попытках отменить Минские соглашения, - МИД

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Так надо не озабоченность выражать. А вводить ДЕЙСТВЕННЫЕ санкции
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19.11.2020 23:09
+8
тут головне шо: щоб Україна "просто пєрєстала стрєлять"
щоб фашистська ********* могла спокійно робити повзучу анексію
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19.11.2020 23:07
+8
А що з цього приводу думає миролюбна бубочка і її посіпаки з ТКГ? Чи не перегнув палку ЄС, чи не образив тусторону?
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19.11.2020 23:21
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19.11.2020 23:04 Ответить
тут головне шо: щоб Україна "просто пєрєстала стрєлять"
щоб фашистська ********* могла спокійно робити повзучу анексію
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19.11.2020 23:07 Ответить
мож Рэджепбей подгонит своих чумовых беспилотников....с боекомплектом...мы тогда и кубань освободим.туркам так уж и быть адыгею подгоним
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19.11.2020 23:19 Ответить
Так надо не озабоченность выражать. А вводить ДЕЙСТВЕННЫЕ санкции
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19.11.2020 23:09 Ответить
Требовать усиления санкций по идее должна Украина. А Зеленский не то что требовать от других, сам не желает вводить санкции! А граждане Украины спокойно наблюдают бездействие своего президента. Что будет далее при таком сценарии - ничего.
Как изменить ситуацию? Быстрее всего, если граждане выйдут на Майдан и потребуют усиления санкций от своего государства и активации Будапештского меморандума, что бы все международное сообщество так закрутило гайки агрессору, чтобы он или развалился, как СССР, или убрался из Украины.
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20.11.2020 10:22 Ответить
Решение России признавать "документы" ОРДЛО противоречит Минским соглашениям и направлено против суверенитета Украины, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 2883
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19.11.2020 23:13 Ответить
дурь росии
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19.11.2020 23:16 Ответить
Тю ... , так до жирафа и то доходит , когда на него лев нападает . )) .
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19.11.2020 23:14 Ответить
Параша пусть все шо угодно признаёт.
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19.11.2020 23:15 Ответить
ага в кацапие уже с 15года ездют бибики с лугандонскими номерами .куда зырыть миждународна спильнота..... закрыть мордор железным зановесом.пущай кацапье само куйло на кулебяки штампует
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19.11.2020 23:15 Ответить
Они в Европу с того же времени ездят успешно (блогеры вывешивали фотографии тех номеров с итальянских курортов, вероятно, луганские и донецкие минералкой печень лечили, шмурдяком ухайдаканную), а сейчас вдруг в Европе озаботилсь внезапно.
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20.11.2020 05:51 Ответить
А що з цього приводу думає миролюбна бубочка і її посіпаки з ТКГ? Чи не перегнув палку ЄС, чи не образив тусторону?
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19.11.2020 23:21 Ответить
Не бла бла бла и то что понятно, а санкций новых, живительных, секторальных
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19.11.2020 23:36 Ответить
"Указ Президента РФ о признании документов и регистрации автомобилей на территориях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является очередным шагом России против суверенитета Украины и прямо противоречит Минским договоренностям."
Источник: https://censor.net/ru/n3232183

Здрасьте, зайчики европейские, что же это вы вдруг опомнились?
Когда еще пару лет назад блогеры писали в ЖЖ, что полно в Италии на курортах минералых вод отдыхающих на автомашинах с донецкими и луганскими номерами?
И фотографии тех номеров выкладывали на всеобщее обозрение?
Что же вы нынче так озаботились?
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20.11.2020 05:48 Ответить
Назвав войну с *********** АТО , а каллаборов - сеппарами украинские власти загнали ся в прокрустово ложе ... Как можно требовать с рядовых граждан что-то , если у президента страны бизнес до 2017 года был в Липецке ?!
Поэтому Петя и спускал на тормоза все иски . Поэтому не мог воевать за Маркива толком .

И потом не уверен , что те точиллы с донецкими номерами , шо их владельцы не доставали украинские загранпаспорта .
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20.11.2020 06:27 Ответить
Какжешь прекрасно, что мы выбрали настоящего патриота и гениального полководца Зеленского! 😁
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21.11.2020 12:50 Ответить
"Ихтамнеты" отжали массу автотранспорта на Донбассе и его нужно "узаконить" - вот и приняла росдура решение.
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20.11.2020 08:32 Ответить
Чи можемо ми запобігти таким витівкам кремляді? Ні. Тоді треба максимально використовувати їх на свою користь.
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20.11.2020 10:11 Ответить
 
 